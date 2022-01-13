Нацбанк не исключает проведения валютных интервенций

С целью недопущения спекулятивного давления на тенге Национальный банк РК обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости путем проведения валютных интервенций", - сказал Досаев в ходе заседания правительства.
Он также напомнил, что сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов.
Досаев также отметил, что с 7 января поэтапно восстановлен доступ к онлайн сервисам банков второго уровня по всей стране.
Приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов для выдачи наличных денег, включая Алматы и Алматинскую область, начиная с сегодня. С 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета", - проинформировал спикер.
С целью поддержания ликвидности банковской системы операции по предоставлению тенговой ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже проводятся в неограниченном объеме, добавил председатель Нацбанка.
Напомним, президент в ходе выступления в мажилисе 11 января отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке.