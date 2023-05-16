15.05.2023, 10:31 5061
В Алматы реализуется ряд крупных проектов с участием ЕАБР на $2,2 млрд
Фото: Алмаз Толеке
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы при софинансировании Евразийского банка развития (ЕАБР) реализуется ряд крупномасштабных проектов, объем инвестиций в которые составляет 2,2 млрд долларов США. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе специальной сессии 46-го ежегодного собрания ADFIAP.
Он отметил, что это такие проекты, как модернизация ТЭЦ-2 путем перевода на газ, расширение Международного аэропорта Алматы и Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 2,2 млрд долларов США.
Ерболат Досаев напомнил, что Казахстан является одним из учредителей ЕАБР с 2006 года. Евразийский банк развития 15-17 мая 2023 года в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона.
Это большая честь принимать у себя 46-ю ежегодную встречу Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона, которая впервые проходит в Центральной Азии. Сегодня здесь представлены более 150 лидеров международных институтов развития из 40 стран", - сказал аким Алматы.
Алматы - культурный, научный, деловой и финансовый центр Казахстана. На долю Алматы приходится пятая часть ВВП (18,5% в 2022 году) и более четверти всех доходов бюджета Республики Казахстан. МСБ формирует около 60% экономики города. Здесь сосредоточено 90% головных банков республики, размещено 111 международных организаций и компаний.
Наша главная миссия - сделать Алматы комфортным и безопасным городом, привлекая таланты, технологии и инвестиции со всего мира. Одним из ключевых приоритетов является реализация "зеленых" проектов и инициатив, таких как модернизация транспортной системы, энергоэффективное жилье, модернизация сетей коммунального хозяйства и другие. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего сотрудничества и реализации подобных проектов", - сказал Досаев.
Он отметил, что сегодняшняя встреча является важным шагом в укреплении сотрудничества между институтами развития.
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12.05.2023, 20:13 15646
ЕАБР станет окном для исламского финансирования в Центральной Азии
Банк создает новый дивизион, который будет специализироваться на исламском финансировании
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен стать платформой для развития исламского финансирования в странах Центральной Азии, сообщает пресс-служба банка.
Потенциал исламского финансирования в регионе, расширение сотрудничества в проектной деятельности, а также совместные экономические исследования и другие вопросы топ-менеджеры ЕАБР и Исламского банка развития (ИБР) обсудили в рамках серии встреч на полях ежегодной встречи группы ИБР.
Представители ЕАБР отметили высокий потенциал исламского финансирования в странах Центральной Азии и подчеркнули намерение всесторонне содействовать развитию данного направления. Для этих целей банк создает новый дивизион, который будет специализироваться на исламском финансировании.
ЕАБР нацелен развивать индустрию исламских финансов и открывает в структуре банка специализированное подразделение исламского финансирования. Это продиктовано тем, что в Центральной Азии возрастает спрос на инструменты исламского финансирования. У ИБР накоплен почти полувековой опыт в данном направлении, и для нас будет ценна его методологическая и консультативная поддержка в развитии и внедрении принципов исламского финансирования в деятельности банка", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Еще одной темой для обсуждения стала возможность проведения совместных экономических исследований по актуальным для Центральной Азии вопросам.
У банка есть свой аналитический центр, который регулярно публикует обзоры, прогнозы и исследования по экономикам наших стран. В аналитическом направлении мы видим платформу для обмена актуальными исследованиями, реализации совместных проектов и поиска решений экономических вызовов", - подчеркнул глава ЕАБР.
Также стороны обсудили реализующиеся проекты в странах присутствия, которым ЕАБР и ИБР оказывают инвестиционную поддержку, и потенциальные проекты в регионе Центральной Азии.
У нас уже есть совместные проекты. Один из примеров - Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) - проект, который не только позволит разгрузить транспортные потоки через город, но и станет частью международного транспортного коридора Запад - Восток. Наше дальнейшее сотрудничество как в рамках отдельных проектов, так и в стратегическом плане окажет синергетический эффект на пути к повышению экономического благополучия региона", - заключил Николай Подгузов.
Напомним, Евразийский банк развития 15-17 мая 2023 года в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона.
Экономика Казахстана в 2023 году будет восстанавливаться умеренными темпами, считает Всемирный банк. Согласно последнему докладу, экономика страны будет испытывать умеренное ускорение роста с прогнозом увеличения реального ВВП на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году, чему в значительной степени будет способствовать углеводородный сектор с растущим уровнем добычи нефти.
Новый аналитический доклад ЕАБР "Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона" на цифрах доказывает, что сельское хозяйство выступает ключевым элементом долгосрочной экономической специализации Евразийского региона.
04.05.2023, 15:21 42791
Розничный налог: кто может перейти на новый режим налогообложения
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Розничный налог - это новый специальный налоговый режим для ИП и ТОО. Он был введен два года назад, как эксперимент, чтобы помочь предпринимателям прийти в себя после пандемии.
Эксперимент получился удачным. Поэтому розничный налог решили перевести на постоянную основу. Сначала предполагалось, что он появится только в 2024 году вместе с новым Налоговым кодексом. Но предприниматели и бизнес-ассоциации активно выступали за то, чтобы применять розничный налог уже с 2023 года.
В марте 2023 президент подписал поправки о включении розничного налога в Налоговый кодекс. А на днях правительство подпишет приказ по утвержденным видам деятельности, но уже официально разрешено переходить на розничный налог компаниям по 190 видам деятельности задним числом с 1 января 2023 без подписания приказа, если предприниматель еще не состоит на учете по НДС. Если состоит, то перейти на новый налоговый режим можно с текущего периода.
Новый режим хорош тем, что обороты предпринимателей не учитываются для постановки на учет по НДС. А ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:
- 4% - если вы продаете товары или предоставляете услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.
- 8% - если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме, применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.
Налог рассчитывается от оборота за минусом зарплаты работникам.
Я считаю, что это большая победа бизнеса, потому что мы сможем платить меньше налогов, - прокомментировал налоговый эксперт Дмитрий Казанцев.
На своем сайте 913.kz он подробно разъяснил, кто и как имеет право использовать розничный налог в своей работе.
По словам эксперта, на сегодняшний момент правительство определило 190 видов деятельности, по которым можно и использовать новый налоговый режим. Это самые распространенные виды, которым занимаются большинство предпринимателей - торговля и разные виды услуг. Список не окончательный, он еще будет пополняться.
Новый налоговый режим смогут использовать предприятия, у которых не более 200 наемных работников и оборот до 600 000 МРП - сейчас это чуть больше двух миллиардов тенге. При этом обороте, используя розничный налог, предприниматель работает без НДС.
Об этом мечтает, наверное, каждый предприниматель в нашей стране", - считает Дмитрий Казанцев.
Розничный налог могут использовать как индивидуальные предприниматели, так и ТОО. Если один предприниматель участвует одновременно в нескольких компаниях, то розничный налог может использовать только одна из них. Зато новый налоговый режим подходит для тех компаний, которые работают сразу во многих населенных пунктах страны (для сравнения - по упрощенке можно работать только в одном месте).
04.05.2023, 12:45 44426
В Минфине назвали причины отказа в процедуре банкротства физлиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов назвал причины отказа в процедуре банкротства физических лиц.
На сегодня мы получили более 49 тысяч заявок, из которых отказали более 32 тысячам, 6 тысяч заявок мы уже приняли в работу и в течение полугода они будут признаны банкротом", - цитирует kazpravda.kz вице-министра.
По его словам, причины отказов различные.
Основная суть отказов заключается в том, что пороговая сумма в 1600 МРП превышает, либо заявители имеют несколько кредитов, и они хотят в какой-то части обанкротиться, но так невозможно. Потому что мы каждого заявителя рассматриваем в совокупности. Есть еще вопрос в том, что некоторые заявители хотят обанкротиться в части, но платят ипотечный кредит. Такие случаи есть. Много случаев, когда заявители имеют имущество, транспортные средства, земельные участки. Это касается как раз внесудебного банкротства", - цитирует zakon.kz Ержана Биржанова.
Напомним, в конце декабря 2022 года президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".
С 3 марта в Казахстане вступил в силу закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", начался прием заявок на банкротство.
Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев. Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также 6 месяцев со дня размещения сведений о пользователе.
02.05.2023, 18:05 52616
Вкладывать пенсионные активы в малый и средний бизнес разрешат в Казахстане
Также увеличено количество управляющих пенсионными активами
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан предлагает расширить перечень финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении частных компаний.
Также увеличено количество управляющих пенсионными активами.
Соответствующий проект постановления АРРФР опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 18 мая 2023 года.
Документ предполагает:
- расширение перечня иностранных расчетных организаций для открытия счетов казахстанским брокерам;
- увеличение и расширение перечня финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении частных компаний;
- увеличение количества управляющих пенсионными активами.
В перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, в частности, добавили негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству, включенные в сектор "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что пенсионные накопления граждан Казахстана достигли более 15 трлн тенге. За два года казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение.
Ранее депутаты предложили предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ. Просроченные кредиты в Казахстане имеют 1,4 млн человек.
28.04.2023, 19:51 69156
Нацбанк РК: текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 1,6 млрд долларов
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам первого квартала 2023 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 1,6 млрд долларов. По итогам I квартала 2022 года был зафиксирован профицит в 4,8 млрд долларов.
Переход положительного текущего счета в отрицательную зону в первую очередь связан со снижением профицита торгового баланса. Он составил 5,1 млрд долларов, снизившись на 58,3%, или на 7,1 млрд долларов. Снижение профицита связано с увеличением импорта товаров на фоне сокращения экспорта.
Экспорт товаров по методологии платежного баланса сократился на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,8 млрд долларов. Снижение экспорта связано с падением экспорта нефти и газового конденсата на 25,7%, или на 3,5 млрд долларов.
Импорт товаров по методологии платежного баланса в свою очередь увеличился на 41,4%, до 13,7 млрд долларов. Это обусловлено ростом ввоза всех категорий импорта. Наибольшее увеличение наблюдалось в непродовольственных потребительских (на 67,2%, или 1,4 млрд долларов) и инвестиционных товарах (на 61,7%, или 1,1 млрд долларов).
Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде снизились на 7,5% (или на 0,5 млрд долларов) и составили 6,1 млрд долларов.
По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо (чистый отток) в размере 0,7 млрд долларов, в основном за счет операций государственного сектора.
Резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на 1 апреля 2023 года оценивались в 36,2 млрд долларов. Это покрывает потребности финансирования 6,9 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.
Напомним, налоговые поступления в консолидированный бюджет (государственный бюджет+Национальный фонд) за I квартал 2023 года составляют 5667,3 млрд тенге.
28.04.2023, 19:38 69781
Налоговые поступления в консолидированный бюджет за I квартал составили 5,7 трлн тенге
В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по НДС
Фото: freepik.com
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Налоговые поступления в консолидированный бюджет (государственный бюджет + Национальный фонд) за I квартал 2023 года составляют 5667,3 млрд тенге, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Рост к аналогичному периоду 2022 года на 21,4%, или на 998,0 млрд тенге, в том числе:
- в республиканский бюджет поступило 3176,7 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 23,2%, или на 599,1 млрд тенге;
- в местный бюджет поступило 1293,6 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 24,2%, или на 252,0 млрд тенге;
- в Национальный фонд поступило 1197,1 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 14,0%, или на 146,9 млрд тенге.
В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по НДС на импорт из трех стран в 2 раза, НДС на товары внутреннего производства - на 21,2%, КПН - на 20,7% и НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 2,0%.
На рост поступлений повлияли следующие факторы.
За I квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост на золото на 0,8%.
Товарооборот с третьими странами за I квартал 2023 года увеличился на 13,9% (экспорт снизился на 6,7%, импорт вырос в 1,8 раза).
Также наблюдается рост оборотов по реализации по ЭСФ на 8,8 трлн тенге, или на 27,7%.
27.04.2023, 13:18 76041
В Казахстане заработает удобный функционал для уплаты налогов таксистами и курьерами
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов совместно с интернет-платформами реализует удобный функционал для таксистов и курьеров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.
При оказании услуг такси или курьерской доставки обязательна уплата налогов и социальных платежей путем регистрации ИП либо оформления в качестве работника. Эти требования не новы, но не всеми выполняются в силу разных причин, одной из которых мы видим неготовность к исполнению административных процедур, связанных с исполнением обязательств", - сообщили в КГД.
Отмечается, что наиболее выгодным для налогоплательщика является применение режима на основе специального мобильного приложения eSalyq Business, где уплачивается 1 процент подоходного налога плюс социальные платежи (пенсионные взносы, социальные отчисления и медицинское страхование).
В связи с чем для помощи в исполнении налоговых обязательств лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ, КГД запущен пилотный проект на основе налогового режима с использованием мобильного приложения eSalyq Business. В рамках него регистрация ИП проходит непосредственно на интернет-платформе, оператором интернет-платформы при выплате дохода удерживаются и уплачиваются причитающиеся налоги и социальные платежи, затем сведения автоматически передаются в КГД. Это полностью освобождает физическое лицо от каких-либо контактов с налоговыми органами и исключает ошибки в исчислении и уплате налогов", - уточнили в комитете.
Сообщается, что на сегодняшний день ведется работа с "Яндекс.Такси" по настройке информационных систем, по завершении граждане смогут на добровольной основе присоединиться к пилотному проекту. Планируемая дата технической реализации пилотного проекта - 1 июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что с 1 июля казахстанские курьеры и таксисты будут платить налоги. Такой пилотный проект запускает Министерство финансов. По данным Минтруда, в стране более 500 тысяч курьеров.
24.04.2023, 17:42 83151
Глава Нацбанка: Месячная и базовая инфляция демонстрирует снижение
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за I квартал 2023 года, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о ситуации в экономике и финансовом секторе Казахстана, улучшении деловой активности, динамике депозитного рынка, а также состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.
Галымжан Пирматов сообщил, что месячная и базовая инфляция демонстрируют снижение и формируются в соответствии с ранее представленными прогнозами регулятора. При этом инфляционные риски все еще остаются высокими, что требует сохранения текущих денежно-кредитных условий.
Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о развитии системы мгновенных платежей и подготовке к внедрению цифрового тенге.
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.
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