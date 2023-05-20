19.05.2023, 19:42 2891
Банки развития Казахстана и Китая подписали соглашение для финансирования инвестпроектов
Сумма лимита по соглашению составила 300 млн долларов
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк Развития Казахстана" и Государственный банк развития Китая заключили генеральное кредитное соглашение, сообщает пресс-служба БРК.
Документ был подписан 18 мая главой национального управляющего холдинга "Байтерек", председателем совета директоров БРК Канатом Шарлапаевым и президентом ГБРК Тань Цзюном в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР.
Сумма лимита по соглашению составила 300 млн долларов.
В последние годы Банк развития Казахстана подписал несколько кредитных соглашений с Банком развития Китая, которые помогли профинансировать ряд важных инвестиционных проектов в Казахстане. Мы высоко ценим это сотрудничество и надеемся, что и впредь наши совместные усилия по развитию экономик двух стран будут такими же плодотворными и взаимовыгодными", - отметил в своем выступлении Канат Шарлапаев.
Указанные средства могут быть использованы для финансирования инвестиционных проектов в таких отраслях казахстанской экономики, как химическая и горнодобывающая, в секторах энергетики, транспорта, производства строительных материалов, сельского хозяйства и других.
Линия открыта в долларах для финансирования казахстанских инвестиционных проектов без привязки к китайскому контенту. При этом в приоритете будут проекты, нацеленные на развитие промышленного потенциала Казахстана, выпуск товаров среднего и высокого переделов, а также с высокой долей казахстанского содержания.
19 мая завершился государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику.
17 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Позже президент Казахстана и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Кроме того, в рамках государственного визита президента Республики Казахстан был подписан ряд документов.
Вчера глава государства принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.
Также президент, пригласив представителей китайского бизнес-сообщества к расширению партнерства в финансовой сфере, рассказал им о возможностях международного финансового центра "Астана". На сегодняшний день в МФЦА зарегистрировано свыше 1800 компаний из 73 стран мира, десятая часть из них - китайские компании. Кроме того, корпорация China International Capital Corporation (CICC) планирует открыть свой региональный филиал в Казахстане.
Сегодня президент Казахстана выступил с речью на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. По итогам саммита была подписана Сианьская декларация.
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18.05.2023, 09:52 9911
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 98,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 337,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 761,5 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК
По состоянию на 1 мая 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 297 тысяч человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2023 года составил 120 686 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 82 851 тенге, базовой пенсии - 37 835 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста, отметили в министерстве.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
16.05.2023, 17:40 19651
ЕАБР заключил меморандум о сотрудничестве с южноамериканским FONPLATA
Документ направлен на поддержку устойчивого развития, инфраструктурных проектов, развития бизнеса и торговли в странах, представляющих интерес для обеих сторон
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) заключил меморандум о взаимодействии с южноамериканским банком развития FONPLATA, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Меморандум подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и исполнительный вице-президент FONPLATA Мариана Прадо в ходе 46-го ежегодного совещания Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Алматы 16 мая 2023 года.
Целью меморандума является создание официальных рамок для стратегического, технического и оперативного сотрудничества между ЕАБР и FONPLATA. Он направлен на поддержку устойчивого развития, инфраструктурных проектов, развития бизнеса и торговли в странах, представляющих интерес для обеих сторон", - говорится в информации.
Согласно меморандуму, ЕАБР и FONPLATA планируют участвовать в софинансировании и оказывать финансовую помощь для устойчивого развития и развития инфраструктурных проектов в странах, регионах и местах, представляющих взаимный интерес. Также они намерены объединить государственный и частный секторы, облегчить доступ к новым рынкам и деловым потокам, расширить трансграничные торговые связи и провести исследования по вопросам устойчивого развития, ESG (экологические, социальные и управленческие аспекты), макроэкономики и регионального развития.
Сотрудничество между ЕАБР и FONPLATA также будет включать создание трастового фонда, управляемого FONPLATA и (или) ЕАБР, для финансирования, инвестирования или совместного финансирования проектов, а также для поддержки других совместных инвестиционных деятельностей в рамках согласованных областей сотрудничества.
Мы с радостью заключаем меморандум о взаимодействии с FONPLATA, что отражает наше стремление к укреплению партнерства с ведущими банками развития. Меморандум открывает перед Банком возможности для сотрудничества с новыми партнерами и дальнейшего развития. FONPLATA работает на развивающихся и пограничных рынках, сталкиваясь с аналогичными региональными проблемами, как и ЕАБР, и мы с нетерпением ждем возможности применить их опыт. Уверен, совместные усилия с FONPLATA принесут значительную пользу нашим странам и народам, способствуя экономическому росту и благосостоянию", - подчеркнул Подгузов.
В свою очередь Мариана Прадо отметила, что подписание этого меморандума является значимым событием и устанавливает рамки для стратегического, технического и оперативного сотрудничества между двумя организациями.
Это сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию, инфраструктурным проектам, развитию бизнеса и торговли в странах, которые представляют взаимный интерес для ЕАБР и FONPLATA", - подчеркнула представительница FONPLATA.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.
Уже 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц.
Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.05.2023, 16:38 20376
Государственный долг Казахстана на начало года составил 25,3 трлн тенге - Жамаубаев
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный долг Казахстана на 1 января 2023 года составил 25,3 трлн тенге, или 24,9% к ВВП, сообщил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, представляя в мажилисе отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.
Правительственный долг составил 21,7% к ВВП, или 22 трлн тенге, сообщил министр.
Он также озвучил сумму неэффективно использованных бюджетных средств в 2022 году. По его словам, она составила 217 млрд тенге, или 1,2% от общего объема расходов.
Это без учета аудиторских мероприятий Высшей аудиторской палаты и ревизионных комиссий. Для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств приняты меры. По итогам 2022 года 113 сотрудников центральных и акиматов привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе занимающие руководящие должности - 82", - рассказал Жамаубаев.
Он сообщил, что по результатам аудиторских проверок установлены финансовые нарушения на сумму 337,4 млрд тенге. Из них нарушения на 319 млрд тенге устранены.
Поступления бюджета исполнены на 102,1% и составили 16 трлн 142 млрд тенге. Расходы исполнены на 18 трлн 532 млрд тенге, или 98,6%. Дефицит бюджета составил 2 трлн 391 млрд тенге, или 2,4% к ВВП.
В свою очередь председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан Наталья Годунова отметила, что государственный долг Казахстана находится в безопасных пределах.
Предельный уровень 32% к 2030 году. При этом он сложился в размере 24,6% к ВВП. Использовано на погашение и обслуживание займов 25% от всех доходов и 16% расходов республиканского бюджета, или 2,9 трлн тенге. Вот если говорить о 25% всех доходов, мы считаем, что это все-таки много. Ну и существует риск увеличения правительственного долга к 2030 году. Ограничение у нас 27% к ВВП к указанному периоду. Эксперты прогнозируют увеличение долга до 49%", - сообщила Годунова.
Ранее на заседании сената депутат Едил Мамытбеков заявил, что контроль за госдолгом утерян. По его словам, госдолг правительства уже достиг 20 трлн тенге. В 2023 году эта сумма вырастет еще на 3,2 трлн тенге. А за 5 лет расходы на обслуживание госдолга вырастут еще в 3 раза.
15.05.2023, 10:31 27051
В Алматы реализуется ряд крупных проектов с участием ЕАБР на $2,2 млрд
Фото: Алмаз Толеке
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы при софинансировании Евразийского банка развития (ЕАБР) реализуется ряд крупномасштабных проектов, объем инвестиций в которые составляет 2,2 млрд долларов США. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе специальной сессии 46-го ежегодного собрания ADFIAP.
Он отметил, что это такие проекты, как модернизация ТЭЦ-2 путем перевода на газ, расширение Международного аэропорта Алматы и Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 2,2 млрд долларов США.
Ерболат Досаев напомнил, что Казахстан является одним из учредителей ЕАБР с 2006 года. Евразийский банк развития 15-17 мая 2023 года в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона.
Это большая честь принимать у себя 46-ю ежегодную встречу Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона, которая впервые проходит в Центральной Азии. Сегодня здесь представлены более 150 лидеров международных институтов развития из 40 стран", - сказал аким Алматы.
Алматы - культурный, научный, деловой и финансовый центр Казахстана. На долю Алматы приходится пятая часть ВВП (18,5% в 2022 году) и более четверти всех доходов бюджета Республики Казахстан. МСБ формирует около 60% экономики города. Здесь сосредоточено 90% головных банков республики, размещено 111 международных организаций и компаний.
Наша главная миссия - сделать Алматы комфортным и безопасным городом, привлекая таланты, технологии и инвестиции со всего мира. Одним из ключевых приоритетов является реализация "зеленых" проектов и инициатив, таких как модернизация транспортной системы, энергоэффективное жилье, модернизация сетей коммунального хозяйства и другие. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего сотрудничества и реализации подобных проектов", - сказал Досаев.
Он отметил, что сегодняшняя встреча является важным шагом в укреплении сотрудничества между институтами развития.
12.05.2023, 20:13 37691
ЕАБР станет окном для исламского финансирования в Центральной Азии
Банк создает новый дивизион, который будет специализироваться на исламском финансировании
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен стать платформой для развития исламского финансирования в странах Центральной Азии, сообщает пресс-служба банка.
Потенциал исламского финансирования в регионе, расширение сотрудничества в проектной деятельности, а также совместные экономические исследования и другие вопросы топ-менеджеры ЕАБР и Исламского банка развития (ИБР) обсудили в рамках серии встреч на полях ежегодной встречи группы ИБР.
Представители ЕАБР отметили высокий потенциал исламского финансирования в странах Центральной Азии и подчеркнули намерение всесторонне содействовать развитию данного направления. Для этих целей банк создает новый дивизион, который будет специализироваться на исламском финансировании.
ЕАБР нацелен развивать индустрию исламских финансов и открывает в структуре банка специализированное подразделение исламского финансирования. Это продиктовано тем, что в Центральной Азии возрастает спрос на инструменты исламского финансирования. У ИБР накоплен почти полувековой опыт в данном направлении, и для нас будет ценна его методологическая и консультативная поддержка в развитии и внедрении принципов исламского финансирования в деятельности банка", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Еще одной темой для обсуждения стала возможность проведения совместных экономических исследований по актуальным для Центральной Азии вопросам.
У банка есть свой аналитический центр, который регулярно публикует обзоры, прогнозы и исследования по экономикам наших стран. В аналитическом направлении мы видим платформу для обмена актуальными исследованиями, реализации совместных проектов и поиска решений экономических вызовов", - подчеркнул глава ЕАБР.
Также стороны обсудили реализующиеся проекты в странах присутствия, которым ЕАБР и ИБР оказывают инвестиционную поддержку, и потенциальные проекты в регионе Центральной Азии.
У нас уже есть совместные проекты. Один из примеров - Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) - проект, который не только позволит разгрузить транспортные потоки через город, но и станет частью международного транспортного коридора Запад - Восток. Наше дальнейшее сотрудничество как в рамках отдельных проектов, так и в стратегическом плане окажет синергетический эффект на пути к повышению экономического благополучия региона", - заключил Николай Подгузов.
Напомним, Евразийский банк развития 15-17 мая 2023 года в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона.
Экономика Казахстана в 2023 году будет восстанавливаться умеренными темпами, считает Всемирный банк. Согласно последнему докладу, экономика страны будет испытывать умеренное ускорение роста с прогнозом увеличения реального ВВП на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году, чему в значительной степени будет способствовать углеводородный сектор с растущим уровнем добычи нефти.
Новый аналитический доклад ЕАБР "Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона" на цифрах доказывает, что сельское хозяйство выступает ключевым элементом долгосрочной экономической специализации Евразийского региона.
04.05.2023, 15:21 64836
Розничный налог: кто может перейти на новый режим налогообложения
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Розничный налог - это новый специальный налоговый режим для ИП и ТОО. Он был введен два года назад, как эксперимент, чтобы помочь предпринимателям прийти в себя после пандемии.
Эксперимент получился удачным. Поэтому розничный налог решили перевести на постоянную основу. Сначала предполагалось, что он появится только в 2024 году вместе с новым Налоговым кодексом. Но предприниматели и бизнес-ассоциации активно выступали за то, чтобы применять розничный налог уже с 2023 года.
В марте 2023 президент подписал поправки о включении розничного налога в Налоговый кодекс. А на днях правительство подпишет приказ по утвержденным видам деятельности, но уже официально разрешено переходить на розничный налог компаниям по 190 видам деятельности задним числом с 1 января 2023 без подписания приказа, если предприниматель еще не состоит на учете по НДС. Если состоит, то перейти на новый налоговый режим можно с текущего периода.
Новый режим хорош тем, что обороты предпринимателей не учитываются для постановки на учет по НДС. А ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:
- 4% - если вы продаете товары или предоставляете услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.
- 8% - если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме, применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.
Налог рассчитывается от оборота за минусом зарплаты работникам.
Я считаю, что это большая победа бизнеса, потому что мы сможем платить меньше налогов, - прокомментировал налоговый эксперт Дмитрий Казанцев.
На своем сайте 913.kz он подробно разъяснил, кто и как имеет право использовать розничный налог в своей работе.
По словам эксперта, на сегодняшний момент правительство определило 190 видов деятельности, по которым можно и использовать новый налоговый режим. Это самые распространенные виды, которым занимаются большинство предпринимателей - торговля и разные виды услуг. Список не окончательный, он еще будет пополняться.
Новый налоговый режим смогут использовать предприятия, у которых не более 200 наемных работников и оборот до 600 000 МРП - сейчас это чуть больше двух миллиардов тенге. При этом обороте, используя розничный налог, предприниматель работает без НДС.
Об этом мечтает, наверное, каждый предприниматель в нашей стране", - считает Дмитрий Казанцев.
Розничный налог могут использовать как индивидуальные предприниматели, так и ТОО. Если один предприниматель участвует одновременно в нескольких компаниях, то розничный налог может использовать только одна из них. Зато новый налоговый режим подходит для тех компаний, которые работают сразу во многих населенных пунктах страны (для сравнения - по упрощенке можно работать только в одном месте).
04.05.2023, 12:45 66471
В Минфине назвали причины отказа в процедуре банкротства физлиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов назвал причины отказа в процедуре банкротства физических лиц.
На сегодня мы получили более 49 тысяч заявок, из которых отказали более 32 тысячам, 6 тысяч заявок мы уже приняли в работу и в течение полугода они будут признаны банкротом", - цитирует kazpravda.kz вице-министра.
По его словам, причины отказов различные.
Основная суть отказов заключается в том, что пороговая сумма в 1600 МРП превышает, либо заявители имеют несколько кредитов, и они хотят в какой-то части обанкротиться, но так невозможно. Потому что мы каждого заявителя рассматриваем в совокупности. Есть еще вопрос в том, что некоторые заявители хотят обанкротиться в части, но платят ипотечный кредит. Такие случаи есть. Много случаев, когда заявители имеют имущество, транспортные средства, земельные участки. Это касается как раз внесудебного банкротства", - цитирует zakon.kz Ержана Биржанова.
Напомним, в конце декабря 2022 года президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".
С 3 марта в Казахстане вступил в силу закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", начался прием заявок на банкротство.
Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев. Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также 6 месяцев со дня размещения сведений о пользователе.
02.05.2023, 18:05 74036
Вкладывать пенсионные активы в малый и средний бизнес разрешат в Казахстане
Также увеличено количество управляющих пенсионными активами
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан предлагает расширить перечень финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении частных компаний.
Также увеличено количество управляющих пенсионными активами.
Соответствующий проект постановления АРРФР опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 18 мая 2023 года.
Документ предполагает:
- расширение перечня иностранных расчетных организаций для открытия счетов казахстанским брокерам;
- увеличение и расширение перечня финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении частных компаний;
- увеличение количества управляющих пенсионными активами.
В перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, в частности, добавили негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству, включенные в сектор "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что пенсионные накопления граждан Казахстана достигли более 15 трлн тенге. За два года казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение.
Ранее депутаты предложили предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ. Просроченные кредиты в Казахстане имеют 1,4 млн человек.
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