Расходы работодателя по исследованиям на COVID-19 признаются доходом работника - КГД

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан объяснили, как учитывать расходы работодателя по обеспечению санитарных требований в связи с объявленной пандемией, передает Kazakhstan Today.

Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Трудовым кодексом РК предусмотрены требования по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Наряду с этим, осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий предусмотрено указом президента РК от 15 марта 2020 года №285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".

Таким образом, идентифицируемые расходы работодателя по лабораторным и другим исследованиям на предмет наличия COVID-19 признаются доходом работника (статья 323 Налогового кодекса в редакции закона о введении в действие от 25 декабря 2017 года №121-VI ЗРК) и подлежат корректировке при соответствии условиям подпункта 18) пункта 1 статьи 341 с учетом положений пункта 3 статьи 348 Налогового кодекса в пределах 94-кратного размера МРП", - пояснили в КГД МФ РК.

Стоит подчеркнуть, что в случае невозможности установления работодателем конечного потребителя материальных и социальных благ по понесенным расходам (обеспечение работников санитайзерами, масками, дезинфицирующими средствами) и отсутствия возможности персонификации, такие расходы работодателя не признаются доходом работника.

В целях исполнения налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу вышеуказанные расходы работодателей по обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая расходы на проведение исследований на предмет наличия COVID-19 у работников, подлежат отнесению на вычеты при наличии соответствующих первичных документов (статьи 242, 243, 257 Налогового кодекса).

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