24.04.2023, 17:42 4356
Глава Нацбанка: Месячная и базовая инфляция демонстрирует снижение
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за I квартал 2023 года, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о ситуации в экономике и финансовом секторе Казахстана, улучшении деловой активности, динамике депозитного рынка, а также состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.
Галымжан Пирматов сообщил, что месячная и базовая инфляция демонстрируют снижение и формируются в соответствии с ранее представленными прогнозами регулятора. При этом инфляционные риски все еще остаются высокими, что требует сохранения текущих денежно-кредитных условий.
Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о развитии системы мгновенных платежей и подготовке к внедрению цифрового тенге.
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.
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20.04.2023, 17:24 18051
Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК опубликовал концепцию по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан до 2030 года. Проект размещен на портале "Открытые НПА".
Реализация концепции, то есть соблюдение закладываемых в ней ограничений, принципов и подходов, будет способствовать, по мнению НБ РК, достижению цели по накоплению к 2030 году 100 млрд долларов и успешному функционированию программы "Нацфонд - детям".
Цель выглядит амбициозной, но не слишком реалистичной. Для понимания: к концу марта 2023 года активы Нацфонда РК составили 58,4 млрд долларов. То есть предполагается, что менее чем за 7 лет активы Нацфонда должны вырасти на 71%, или на 41,6 млрд долларов. Звучит неплохо, если полностью игнорировать, например, тот факт, что с 2014-го по активам Нацфонда наблюдается нисходящий тренд. Так, в августе 2014 года (пиковый момент для этого показателя) активы Нацфонда демонстрировали стабильный рост и достигли 77,2 млрд долларов, однако после в секторе наметился существенный спад. К текущему моменту активы Нацфонда просели по сравнению с пиковым значением на 24,4%, или на 18,8 млрд долларов, сообщает Ranking.kz.
Еще интересный факт: как отмечается в новой концепции, уже в 2016 году была проведена работа по совершенствованию подходов к управлению активами Национального фонда, была разработана и утверждена новая концепция формирования и использования средств Национального фонда, было установлено ограничение на максимальный размер стабилизационного портфеля в 10 млрд долларов. В 2019 году начался переход от консервативного к сбалансированному распределению активов сберегательного портфеля Национального фонда.
Однако все эти меры так и не смогли переломить негативную тенденцию на дальних дистанциях. Да, временами наблюдался рост, и это можно увидеть на графике ниже, однако в общем и целом показатель сокращается. Соответственно, нет гарантий и повода верить, что новая концепция сможет достичь таких амбициозных целей в столь короткое время.
Как отмечается в новой концепции, одной из причин столь существенного сокращения активов страны является укрепившаяся тенденция изъятий из Национального фонда в республиканский бюджет сверх поступлений от нефтяного сектора. Пиковые значения были зафиксированы в 2017-м и 2020-м: в 2017 году при поступлениях в 2,1 трлн тенге изъятия составили 4,4 трлн тенге, в 2020 году при поступлениях в 1,4 трлн тенге изъятия составили 4,8 трлн тенге.
Однако стоит отметить, что это не единственная причина. Немалую роль играет и инвестиционная деятельность, которая осуществляется НБ РК. Доходность, полученная от управления активами за последние 10-15 лет, сложилась ниже доходности ряда схожих по своей природе суверенных фондов благосостояния в мире.
За всю историю существования Национального фонда (2000-2022 годы) его среднегодовая доходность составила 3,02%, а инвестиционный доход от управления активами в иностранной валюте - 15,1 млрд долларов. В то время как, скажем, среднегодовая накопленная доходность Норвежского фонда с 1998-го по конец 2022 года составила 5,7%.
Кроме того, за последние 10 лет в РК фиксировались убытки от управления Нацфондом, наибольший из которых пришелся на 2022-й. По итогам предыдущего года был зафиксирован рекордный убыток от управления Нацфондом в размере 1,4 трлн тенге.
При таком раскладе и подобном уровне управления достичь отметки в 100 млрд долларов к 2030 году будет довольно непросто, учитывая текущее положение дел. При этом уполномоченные органы должны прилагать максимум усилий для сохранности средств Нацфонда РК.
20.04.2023, 13:53 19381
В Казахстан возвращено 670 млрд тенге из незаконно выведенных за рубеж активов
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан возвращено незаконно выведенных активов на сумму 670 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев.
На сегодняшний день возвращено около 670 млрд тенге", - сказал журналистам Ерулан Жамаубаев.
По его словам, по работе в данном направлении Генеральная прокуратура предоставляет данные.
Кроме того, глава Минфина сообщил, как выполняется поручение президента по наведению порядка на таможне.
Нами было выявлено очень много нарушений, совместно с Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами создана рабочая группа, она работала. Все выявленные факты переданы в правоохранительные структуры, сейчас ведется расследование и пополнение, естественно, бюджета теми суммами, которые не были своевременно оплачены со стороны тех нарушителей", - цитирует Жамаубаева Sputnik.kz.
Он отметил, что в прошлом году с нарушителей взыскали около 50 млрд тенге.
19.04.2023, 17:43 23041
Казахстанцы купили в марте более 4500 золотых слитков
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 4568 мерных слитков общим весом 175 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в марте, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 122 430 золотых слитков общим весом 4,2 т.
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 31 909 штук. Далее следуют 5-граммовые - 27 547 штук (22%), 100-граммовые - 25 218 штук (21%), 20-граммовые - 23 566 штук (19%), и 50-граммовые - 14 190 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Астане и Атырау.
С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 20 703 мерных слитка общей массой 526,4 кг. Это составляет 17% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.
Ранее заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в марте. По ее словам, в течение месяца на внутреннем валютном рынке наблюдался рост волатильности. Это произошло из-за ухудшения сентимента рыночных участников на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе США и Европы, а также в связи со снижением нефтяных котировок.
Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец февраля составил 57,4 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на 300 млн долларов.
13.04.2023, 12:37 39566
Пенсионные накопления граждан Казахстана достигли более 15 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 марта 2023 года пенсионные накопления на индивидуальных счетах вкладчиков ЕНПФ достигли 15,1 трлн тенге.
По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос сразу на 11,4%, или на 1,5 трлн тенге", - отмечает ranking.kz.
По данным аналитиков, рост показателя сформировался за счет входящих потоков в виде взносов, а также за счет инвестиционного дохода.
Подчеркивается, что рост накоплений наблюдается по всем видам взносам. Сумма накоплений по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) выросла на 11,1%, до 14,7 трлн тенге, что составляет 97% всех накоплений казахстанцев. Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) увеличились на 21% за год, до 466,4 млрд тенге. При этом наибольший прирост (более чем в 2 раза за год) продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 3,8 млрд тенге.
В региональном разрезе наибольший объем пенсионных накоплений был сформирован в Алматы: 2,8 трлн тенге, или 18,5% от всего объема по республике. Следом идет столица: 1,4 трлн тенге. Замыкает топ-3 Карагандинская область: 1,2 трлн тенге", - заявили аналитики.
Также в первую пятерку регионов, лидирующих по сумме пенсионных накоплений, также вошли Шымкент (1,2 трлн тенге) и Восточно-Казахстанская область (832,5 млрд тенге).
Отмечается, что в РК действует многоуровневая пенсионная система. Казахстан первым среди стран СНГ начал переход на накопительную пенсионную систему, основанную на принципах индивидуальных сбережений.
С 1 января 1998 года в соответствии с законом РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" в стране начала осуществляться пенсионная реформа. Была определена основная ее цель - построение финансово устойчивой, учитывающей экономический рост и справедливой системы, соразмеряющей трудовой вклад с пенсией через персонифицированный учет пенсионных взносов.
В текущем 2023 году накопительная пенсионная система РК отмечает 25-летие, а значит, прошла уже больше половины пути становления. Принято считать, что полный цикл системы равен 40 годам, чтобы хотя бы одно поколение участвовало в ней.
По данным аналитиков, в текущей ситуации принцип диверсификации источников пенсионных выплат (когда система включает несколько источников пенсионных выплат) позволяет казахстанской пенсионной системе оставаться финансово устойчивой и обеспечивать более высокий уровень пенсионного дохода. Как уже было сказано, в РК функционирует многоуровневая пенсионная система:
- первый уровень включает пенсионные выплаты за счет средств государственного бюджета (солидарная и базовая пенсионные выплаты);
- второй уровень представляет собой обязательную накопительную систему, которая включает в себя 10%-е обязательные пенсионные взносы (ОПВ) работников и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) работодателей в размере 5% от доходов работников, занятых в опасных условиях труда;
- третий уровень - добровольная накопительная система, включающая пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ).
Ранее сообщалось, что казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение.
13.04.2023, 08:28 41176
"Самрук-Қазына" будет ежегодно выделять 7% от дохода фонду "Қазақстан халкына"
Фото: sk.kz
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "ФНБ "Самрук-Қазына" будет ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода общественному фонду "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана"). Соответствующие правила, регламентирующие порядок выделения средств, утверждены постановлением правительства РК.
Согласно постановлению, "Қазақстан халқына" обязан использовать перечисленные средства по целевому назначению. Отметим, на сегодня фонд реализует более 25 благотворительных программ в шести направлениях, среди которых медицина, образование, спорт, культура, социальная поддержка, а также оказывает помощь при ЧС.
В частности, действуют программы по обеспечению пациентов лекарственными средствами, молодежи и детей с инвалидностью - инновационными протезно-ортопедическими изделиями, по созданию опорных сельских школ, центров раннего вмешательства, центров для детей с аутизмом, оснащению медорганизаций современным оборудованием, предоставлению образовательных грантов выпускникам сельских школ и студентам из социально уязвимых слоев населения и многие другие.
Напомним, фонд был создан в начале 2022 года. Инициатива о ежегодном перечислении не менее 7% от чистого дохода "Самрук-Қазына" в общественный фонд "Қазақстан халқына" была озвучена главой государства в послании народу "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".
12.04.2023, 13:07 45961
О причинах ослабления тенге рассказали в Нацбанке
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в марте, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
В течение месяца на внутреннем валютном рынке наблюдался рост волатильности. Это произошло из-за ухудшения сентимента рыночных участников на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе США и Европы, а также в связи со снижением нефтяных котировок", - рассказала Молдабекова.
По ее словам, Нацбанк был готов в случае необходимости провести валютные интервенции. Однако ситуация достаточно быстро адаптировалась к новым условиям и вмешательство не потребовалось.
По итогам месяца курс тенге ослаб на 1,6%, до 452,7 тенге за доллар США. В течение месяца поддержку тенге оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора и конвертация части активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в бюджет", - говорится в информации.
Продажи квазигосударственных компаний составили 253 млн долларов США. Продажи из Национального фонда составили 721 млн долларов. Это немного меньше прогнозного значения в 750-800 млн. В апреле ожидаемый объем продаж составит 550-650 млн долларов.
Покупка валюты для пенсионных активов составила 232 млн долларов. В апреле объем таких покупок ожидается в размере 200-250 млн долларов США.
Ситуация на внешних рынках, по словам зампреда Нацбанка, в прошлом месяце развивалась стремительно.
Риски устойчивости банковской системы США и еврозоны привели к всплеску волатильности и неприятию риска глобальными инвесторами. Последовавшие оперативные действия регуляторов и центральных банков позволили восстановить относительное спокойствие на рынках", - проинформировала Молдабекова.
По ее данным, объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец марта составил 58,4 млрд долларов, увеличившись за прошедший месяц на 1,05 млрд долларов.
Молдабекова также напомнила, что в начале апреля ОПЕК+ принял неожиданное решение о сокращении добычи нефти на 1,66 млн баррелей в сутки, которое начнет действовать с мая до конца 2023 года.
Такое решение было принято с целью поддержания стабильности цен, а также устранения избытка предложения на мировом рынке. Котировки нефти на этом фоне поднялись до уровня 85 долларов США за баррель", - подчеркнула она.
Что касается золотовалютных резервов, они по итогам марта увеличились на 1,6 млрд долларов и составили 36,1 млрд.
Увеличение резервов преимущественно связано с ростом цены на золото, которая за месяц выросла на 9,3%, с 1810,20 до 1978,80. Повышенный спрос на драгоценный металл был вызван в том числе опасениями инвесторов по поводу банкротства банков в США и Европе. Несмотря на то что на текущий момент ситуация с банковским сектором нормализовалась, цены на золото по-прежнему остаются на высоком уровне ввиду ожиданий о "развороте" политики ФРС США и начале цикла понижения ставки. Положительный эффект от роста золотых котировок был частично нивелирован оттоком средств БВУ с валютных счетов в Национальном банке", - сообщила Молдабекова.
Росту активов способствовали валютные поступления в Национальный фонд, размер которых в марте составил порядка 300 млн долларов. При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 473 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 721 млн долл. США.
Молдабекова также рассказала о дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках.
Некоторые аналитики отмечают, что на текущий момент рано рассуждать о последствиях потрясений банковского сектора США и еврозоны. Вместе с тем одним из вариантов развития ситуации является постепенное ужесточение процедуры выдачи займов банковского сектора", - сообщила зампред Нацбанка.
Если последствия финансового кризиса окажутся более неблагоприятными, то индекс доллара США может укрепиться, демонстрируя свою характеристику валюты-убежища.
На нефтяном рынке решение ОПЕК+ вызвало резкое подорожание черного золота, что в свою очередь стало поводом для аналитиков пересмотреть свои прогнозы по цене Brent. Так, Goldman Sachs увеличил свой прогноз на нефть марки Brent на декабрь на $5, до 95$ за баррель. Некоторые эксперты ожидают, что цена на нефть достигнет $110 за баррель уже этим летом. В целом аналитики прогнозируют цены на нефть в ближайший квартал в диапазоне $75-$123 с медианой на уровне 85 долларов США за баррель.
Напомним, в марте тенге ослаб на 1,6%. Курс составил 452,7 тенге за доллар США.
10.04.2023, 09:42 55791
Жителям столицы выставляли завышенные счета за электричество: прокуратура инициировала проверку
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в социальных сетях участились публикации о выставлении жителям Астаны завышенных счетов за электричество. Данный вопрос был обсужден на площадке прокуратуры города с участием уполномоченных органов, акимата и услугодателей (АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт"). Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Установлено, что из-за ненадлежащей организации приема-передачи данных от энергоснабжащей организации некорректно начислялись объемы потребленной электроэнергии. Многим астанчанам производилось среднесуточное начисление объемов. Тем самым нарушались требования статьи 488 Гражданского кодекса о проведении оплаты энергии за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с показателями приборов учета. В результате жителям города приходили огромные счета. Чтобы разобраться, граждане вынуждены "обивать пороги" АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт". Учитывая нарушение прав неограниченного круга лиц, прокуратурой города через Генеральную прокуратуру в Комитет по регулированию естественной монополий внесен акт надзора", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что уполномоченный орган рассмотрит вопрос о проведении проверки субъектов, допустивших необоснованное начисление за электроэнергию. При выявлении нарушений будут приняты предусмотренные законом меры реагирования.
В настоящее время АО "Астана-РЭК" произвело перераспределение объемов электроэнергии нескольким десяткам тысяч абонентов. Работа по корректировке начислений продолжается и контролируется прокуратурой", - отметили в ведомстве.
Также сообщается, что при нарушении прав потребителей в части завышенных счетов за электричество граждане и организации могут самостоятельно обращаться в городской департамент по регулированию естественных монополий.
08.04.2023, 13:44 63371
В ЕАБР прокомментировали информацию о блокировке средств
Банк, как международная финансовая организация и НЕ находящееся под санкциями лицо, подал в бельгийские регулирующие органы заявление о разблокировке средств
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском банке развития разъяснили информацию о блокировке средств.
Более девяти месяцев назад, в июне 2022 года, Европейский союз ввел блокирующие санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). Как следствие, Euroclear (Бельгия) заблокировал находящиеся у него средства НРД. В результате блокировки средств попавшего под санкции НРД заблокированы также оказались средства различных зарубежных компаний и организаций, находившихся на счетах НРД. От этого пострадало более 5 миллионов частных и институциональных инвесторов по всему миру. В их число попал Евразийский банк развития (ЕАБР), имевший на тот момент собственный счет в НРД. НРД, в свою очередь, держал эти средства в Euroclear", - сообщили в ЕАБР.
В пресс-службе также отметили, что в декабре 2022 года бельгийские регулирующие органы опубликовали порядок подачи лицами и организациями, НЕ находящимися под санкциями, заявлений о разблокировке своих средств, замороженных в результате блокировки НРД со стороны Euroclear. 7 января 2023 года ЕАБР, как международная финансовая организация и НЕ находящееся под санкциями лицо, подал в бельгийские регулирующие органы заявление о разблокировке средств по данной процедуре.
В настоящее время в соответствии с процедурами ведутся переговоры с бельгийскими регулирующими органами о порядке и условиях разблокировки средств", - сообщили в банке.
В пресс-службе подчеркнули, что по итогам 2022 года ЕАБР перевыполнил все плановые показатели. Объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 млрд долларов, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.
Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития". Это позволит сделать акционерную структуру банка более диверсифицированной и нивелировать риски его проектной деятельности. Перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования.
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