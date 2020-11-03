Jysan Bank и Есенов достигли предварительного соглашения о покупке АТФБанка

Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - Jysan Bank и акционер АТФБанка Галимжан Есенов достигли предварительного соглашения о покупке Jysan-банком 99,76% акций АТФБанка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Jysan Bank, в рамках подписанного соглашения, в ноябре 2020 года стороны намерены заключить договор купли-продажи акций АТФБанка. После подписания договора купли-продажи, а также его одобрения Агентством РК по регулированию и развитию финансовых рынков, действующий акционер АТФБанка приобретет часть акций Jysan банка в рамках дополнительной эмиссии Jysan Bank.

В ходе преобразований, все сервисы АТФБанка продолжат работу в стандартном режиме, что сохранит и обеспечит для его клиентов доступ к действующим услугам АТФБанка в полном объеме.

Jysan Bank является дочерней организацией инвестиционной компании First Heartland Securities. АТФБанк входит в число крупнейших банков Казахстана.

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