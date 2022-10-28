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KEGOC направит на дивиденды весь доход за первое полугодие 2022 года

27.10.2022, 17:18 3956
KEGOC направит на дивиденды весь доход за первое полугодие 2022 года
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На внеочередном общем собрании акционеров АО "KEGOC" принято решение о выплате дивидендов и утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "KEGOC", сообщили в пресс-службе компании.
 

В соответствии с утвержденной финансовой отчетностью консолидированный чистый доход компании за 1-е полугодие 2022 года составил 14 млрд тенге. Общая сумма дивидендов к выплате составит 17 млрд тенге, из которых 3 млрд тенге - это часть нераспределенной прибыли прошлых периодов. Таким образом, АО "KEGOC" направит на выплату 120% от чистой прибыли, что в расчете на одну акцию составит 65,44 тенге", - сообщается в пресс-релизе.

 
Список акционеров АО "KEGOC", имеющих право на получение дивидендов по простым акциям компании по итогам первого полугодия 2022 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 15 декабря 2022 года. Выплачивать дивиденды планируется с 20 декабря 2022 года.
 

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Глава Банка развития Казахстана покинул пост

27.10.2022, 20:30 2331
Глава Банка развития Казахстана покинул пост
Фото: БРК
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября единственный акционер АО "Банк развития Казахстана" - национальный управляющий холдинг "Байтерек" досрочно прекратил полномочия председателя правления Руслана Искакова, принявшего решение покинуть банк по собственному желанию.
 
Руслан Искаков занимал пост председателя правления БРК с февраля 2022 года. За период его работы в качестве главы банка была проведена работа по реформированию основных бизнес-процессов, подтверждены международные рейтинги БРК на уровне страновых, привлечено более $800 млн прямых иностранных инвестиций, в том числе благодаря успешному выпуску еврооблигаций, сообщает пресс-служба БРК.
 

Безрезультативно и неэффективно: сенатор раскритиковал работу Комитета госаудита

27.10.2022, 16:37 4476
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Андрей Лукин раскритиковал работу Комитета государственного аудита из-за проведения неэффективных и безрезультативных проверок, сообщает пресс-служба верхней палата парламента.
 
По словам сенатора, аудиторами фиксируются однотипные и повторяющиеся из года в год нарушения.
 
Он отметил, что территориальные департаменты обязаны проводить аудит на местах. Однако по более чем 3 тысячам госзакупок на сумму около 300 млрд тенге проверки так и не проведены.
 
В этой связи сенатор предлагает:
 
  • пересмотреть критерии системы управления рисками и порядок отбора объектов госаудита;
  • строго соблюдать требования отраслевых приказов в части обязательности их исполнения;
  • разработать методологическую основу единообразного применения норм законодательства о госзакупках при проведении камерального контроля;
  • исключить человеческий фактор в процессе вынесения и отмены распоряжений о приостановлении расходных операций путем автоматизации через информационные системы.

 

КФГД повысил максимальные ставки по депозитам в тенге

27.10.2022, 13:52 5521
Фото: КФГД
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 27 октября 2022 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел в сторону увеличения максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на октябрь и ноябрь 2022 года.
 
По данным фонда, новые размеры максимальных рекомендуемых ставок действуют с 27 октября текущего года.

Напомним, Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых.

 

Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых

26.10.2022, 14:47 9471
Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.
 
Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%, сообщается на сайте Нацбанка.
 

Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля", - говорится в сообщении.

 
Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.
 

В сентябре 2022 года годовая инфляция составила 17,7%, существенно отклонившись от прогнозной траектории. Наблюдается устойчивый рост цен по всем компонентам инфляции. После замедления в июле сезонно очищенный рост потребительских цен в последние месяцы значительно ускорился. Аннуализированный показатель в сентябре составил 26,8% (в июле 2022 года - 17,7%). Базовая инфляция формируется на повышенных уровнях, достигнув 19,7% в годовом выражении. Это свидетельствует о риске формирования затяжного высокого инфляционного фона в экономике", - подчеркивается в информации главного финрегулятора страны.

 
Оценки будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены ожидаемым изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса. Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания.
 
Также, по данным Нацбанка, перспективы дальнейшего развития глобальной экономики снова ухудшились.
 

Прогнозы МВФ по росту мировой экономики в 2022 году остались без изменений на уровне 3,2%. При этом оценки по 2023 году снижены с 2,9% до 2,7%. Основными сдерживающими факторами роста мировой экономики остаются высокие геополитические риски, повышенное инфляционное давление, снижение экономической активности в Китае", - отметили в Нацбанке.

 
Там также подчеркнули, что с учетом текущей ситуации потенциал повышения базовой ставки на ближайших заседаниях сохраняется и Национальный банк намерен продолжить ужесточение денежно-кредитных условий исходя из состояния проинфляционных рисков.
 
Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 5 декабря 2022 года в 14.00 по времени Астаны.
 

Законопроект о республиканском бюджете на три года одобрили мажилисмены

19.10.2022, 13:36 24986
Законопроект о республиканском бюджете на три года одобрили мажилисмены
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект о республиканском бюджете на 2023-2025 годы, представленный сегодня в мажилисе министром финансов РК Еруланом Жамаубаевым, был одобрен депутатами нижней палаты.
 
Согласно докладу главы Минфина, поступления в республиканский бюджет на 2023 год составят 17,8 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге. При этом доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается с 40,2% в текущем году до 21,8% к 2025 году.
 
Расходы в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП, с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года. Из них на социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года.
 
По словам Жамаубаева, в целом сруктура расходов проекта республиканского бюджета на трехлетний период изменилась.
 

Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется", - отметил глава Минфина.

 
По его словам, рост расходов связан:
 
  • с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий;
  • с повышением заработной платы педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих;
  • реализацией национального проекта "Комфортная школа".
 
Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,5 трлн тенге.
 
Приоритетами данного направления являются:
 
  1. развитие обрабатывающей промышленности;
  2. реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах;
  3. развитие и поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса;
  4. развитие транспортной и газотранспортной системы.
 
Расходы силовых структур на 2023 год планируются в объеме 2,3 трлн тенге.
 
В ходе обсуждения депутаты внесли в законопроект ряд поправок.
 
Первый блок, инициированный депутатами, направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов.
 
Так, дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение население чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, ИКИ, а также строительство объектов здравоохранения.
 
В целом в 2023 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 трлн тенге, это порядка 29,4% от общих расходов бюджета.
 
Второй блок поправок инициирован правительством и направлен на финансовое обеспечение послания президента и отдельных его поручений.
 

Это расходы на увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, проведение выборов мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью", - отмечается в докладе.

 

АРРФР с начала года лишило лицензии 72 микрофинансовые организации

18.10.2022, 18:46 27206
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) с начала 2022 года в отношении 72 микрофинансовых организаций, в том числе 18 микрофинансовых организаций, 42 ломбардов и 8 кредитных товариществ, применены санкции в виде лишения лицензии на микрофинансовую деятельность, сообщает пресс-служба агентства.
 
Основаниями для лишения лицензии послужили:
 
  • по 10 МФО, 7 ломбардам и 6 кредитным товариществам - неосуществление деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии;
  • по 1 МФО - систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа;
  • по 1 МФО - осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка, а также осуществление неразрешенных законодательно видов деятельности;
  • по 6 МФО, 39 ломбардам и 2 кредитным товариществам - добровольное прекращение деятельности в связи с реорганизацией или ликвидацией.
 
Наряду с этим действие лицензии ТОО "Ломбард Astana Gold" было приостановлено с 8 августа на 3 месяца за невыполнение письменного предписания уполномоченного органа (в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 16 Закона).
 
Специалисты агентства отмечают повышенный рост в сегменте краткосрочных онлайн-микрокредитов до 50 МРП. В этой связи запланированы проверки 10 крупных МФО, на долю которых приходится порядка 80% задолженности по онлайн-микрокредитам до 50 МРП. До конца года будут завершены проверки в 6 МФО.
 

В Минтруда назвали средний размер пенсии

17.10.2022, 09:28 34221
В Минтруда назвали средний размер пенсии
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,2 трлн тенге. В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 244,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 74,5 млрд тенге, солидарной пенсии - 170,3 млрд тенге.
 

По состоянию на 1 октября 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 261 тысяча человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 октября 2022 года составил 109 171 тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
 
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
 

Назарбаев и члены его семьи не имеют отношения к Jusan Bank

12.10.2022, 14:29 42981
Назарбаев и члены его семьи не имеют отношения к Jusan Bank
Фото: yandex maps
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Jusan Bank опровергли появившуюся в международной прессе информацию о связи бывшего президента Нурсултана Назарбаева с банком и его базирующейся в Лондоне родительской компанией Jusan Technology Limited, UK (JTL).
 
В статьях утверждалось, что Назарбаев контролирует как банк, так и JTL. Некоторые из этих статей опубликованы в прессе и социальных сетях в Казахстане.
 

Банк сообщает, что в этих статьях грубо искажены факты. Настоящим банк однозначно заявляет, что ни Назарбаев, ни кто-либо из членов его семьи не имеют никакого отношения к Jusan Bank, его дочерним предприятиям и материнской компании JTL. Они также не являются акционерами и не осуществляют контроль над банком или JTL в какой-либо форме", - говорится в опровержении.

 
В пресс-службе подчеркнули, что конечной целью банка и его аффилированных компаний является содействие достижению образовательных целей для создания процветающего Казахстана.
 

Помимо реинвестирования прибыли для развития экосистемы Jusan с технологичными продуктами и услугами, которые улучшат жизнь клиентов, остальная часть прибыли банка направляется на финансирование образовательных проектов, которые соответствуют международным стандартам и приносят пользу казахстанскому обществу в целом. В свете вышеизложенного банк стремится сохранить свою репутацию и будет защищаться от любых необоснованных обвинений, в том числе, при необходимости, обращаясь к правовым средствам", - говорится в пресс-релизе.

 

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