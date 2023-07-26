Международные системы VISA и MasterCard теряют позиции на рынке  

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Международные системы VISA и MasterCard теряют позиции как на рынке РК, так и в мире. Об этом - Международные системы VISA и MasterCard теряют позиции как на рынке РК, так и в мире. Об этом сообщают аналитики Ranking.kz.





Оборот по платежным картам, выпущенным казахстанскими эмитентами и использованным на территории и за пределами РК, составил за январь-май текущего года 59,6 трлн тенге, что сразу на 35,6% больше аналогичного периода прошлого года.





Более двух третей оборота по картам пришлось на локальные системы: 40,7 трлн тенге, на 37,6% больше, чем за январь-май 2022 года. Стоит отметить, что годом ранее на локальные системы в обороте приходилось 43%, а в 2019 году - и вовсе лишь 0,4%.





Доля оборота по казахстанским платежным картам международных систем за год сократилась с 32,7%, до 31,7%, хотя объем составил за январь-май 2023 года 18,9 трлн тенге, что на 31,4% больше, чем годом ранее.





Напомним: на текущий момент эмиссию платежных карточек в РК осуществляют 18 банков и АО "Казпочта". Эти организации выпускают и распространяют карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки РК выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card - АО "Народный банк Казахстана", "Ситибанк Казахстан" - АО "Ситибанк Казахстан" и система Kaspi.kz - АО "Kaspi Bank".





Ranking.kz





Локальные системы в обороте по казахстанским платежным картам увеличивают разрыв с международными системами, такими как VISA International и MasterCard Worldwide.





Стоит отметить, что VISA и MasterCard теряют свою долю не только на рынке РК, но и в целом в мире. Согласно отчету Nilson Report за 2022 год оборот по карточкам международных систем VISA, UnionPay, MasterCard, American Express, JCB и Diners Club/Discover, принимаемым в торговых точках и банкоматах по всему миру, впервые превысил 40 трлн долларов США (локальные системы не учитывались). При этом VISA с долей в 35% уступила лидерство китайской UnionPay, доля которой в мировом объеме составила 40% в 2022 году. Замыкает тройку лидеров MasterCard - 20%.





Непосредственно в обороте по платежным картам международных систем от казахстанских эмитентов VISA продолжает удерживать лидерство. За январь-май текущего года доля системы составила 71,4% против 73,8% годом ранее. Следом идет MasterCard, при этом здесь доля уменьшилась - с 24% до 16,4%. На прочие международные системы приходится уже 12,3%, в то время как за январь-май прошлого года показатель составлял лишь 2,1%.





Ranking.kz





Примечательно, что платежные карты локальных казахстанских систем преобладают именно в безналичных платежах, на их долю за январь-май 2023 года пришлись 76,9%. При этом еще в 2019 году на безналичные платежи через карточки локальных систем приходился лишь 1%, в то время как 99% занимали карты международных систем.





Обратная ситуация наблюдается в сегменте обналичивания средств с платежных карт казахстанских эмитентов. Доля карт международных систем в объеме выдачи наличных хоть и сократилась, но все еще преобладает, составляя внушительные 82% против 90,7% годом ранее и практически 100% в 2019 году. Доля платежных карт локальных систем в обналичивании средств за год выросла с 9,3% до 18%.



