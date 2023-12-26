25.12.2023, 10:09 12536
На сколько будут повышены пенсии и пособия в 2024 году в Казахстане
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 году - 120 838 тенге).
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течении пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составит 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составит 45 578 тенге.
Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2024 года:
- пособие на рождение 1, 2, 3-го ребенка увеличатся со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение 4-го и более ребенка - с 217 350 до 232 596 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 55 304 до 59 183 тенге, с 10 детьми - со 138 000 до 147 680 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы будет увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы - с 71 398 до 76 397 тенге, III группы - с 48 681 до 52 089 тенге.
Также на 7% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Как сообщалось ранее, новый взнос в пенсионный фонд появится в 2024 году в Казахстане.
новости по теме
25.12.2023, 20:05 9101
В Казахстане появилась новая пятитысячная купюра
Фото: Нацбанк РК
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана с 25 декабря 2023 года выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 5000 тенге нового образца, сообщает пресс-служба регулятора.
Это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах сакского стиля, который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
Новые банкноты номиналом 5000 поступят в оборот 25 декабря 2023 года и в течение года будут заменять находящиеся в обращении банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года.
В массовое обращение данные банкноты ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования необходимо определенное время.
22.12.2023, 15:08 21366
КГД уточнил детали отражения наличных денег в рамках всеобщего декларирования
Каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге
Фото: pixabay.com
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов дали разъяснения по отражению наличных денег при заполнении декларации о доходах.
Как отметили в КГД, учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.
Налоговым кодексом предусмотрена обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков (статья 26 Налогового кодекса). Данное требование не противоречит нормам Конституции, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом (пункт 2 статьи 18 Конституции)", - пояснили налоговики.
В этой связи нормы закона "О банках и банковской деятельности" (статья 50) и Налогового кодекса (статья 30) предусматривают раскрытие банковской тайны для целей налогообложения.
Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода", - подчеркнули в комитете.
По информации КГД, доля безналичных платежей по итогам 9 месяцев в Казахстане выросла до 86% (в прошлом году - 82%), это данные Ассоциации финансистов Казахстана.
Отмечается, что помимо взрослых безналичными платежами активно пользуются и дети от 6 лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей.
Сохранность банковских вкладов граждан обеспечивается государственной системой гарантирования вкладов, в которой участвуют 19 банков. Возврат депозитов в размере 20 млн тенге гарантируется государством. Размещение денег на депозитах гарантирует не только их сохранность, но и защиту от инфляции. В этой связи, количество депозитов физических лиц в банках увеличилось с 16,9 млн до 19,8 млн, годовой прирост составил 14,3%, общий объем депозитов составил 18,6 трлн тенге. Государство гарантирует возмещение по банковским вкладам до 20 млн тенге в каждом из 19 банках-участниках системы гарантирования вкладов", - сказано в сообщении ведомства.
Как подготовиться к всеобщему декларированию в 2024 году.
13.12.2023, 10:25 41346
Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 33,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 930,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 трлн 103,1 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 декабря 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 328 тысяч человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2023 года составил 120 838 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 82 950 тенге, базовой пенсии - 37 888 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Ранее сообщалось, что ЕНПФ установил пороги достаточности для использования пенсионных накоплений в 2024 году.
12.12.2023, 09:58 46746
ЕНПФ установил пороги достаточности для использования пенсионных накоплений в 2024 году
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2024 год не повысились и остались на уровне 2023 года. Об этом сообщили в ЕНПФ.
По данным ЕНПФ, сохранение размеров порогов минимальной достаточности на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2023 годом) отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности.
Таким образом, с учетом утвержденных социально-экономических показателей и прогнозных расчетов размеры ПМД на 2024 год сохранятся на текущем уровне", - отметили в ЕНПФ.
Напомним, что порог минимальной достаточности - это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии, не ниже размера минимальной пенсии. Другими словами - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик при достижении пенсионного возраста получал с учетом минимальной базовой выплаты пенсию не менее размера минимальной пенсии.
Пороги минимальной достаточноcти на 2024 год в рамках досрочного использования пенсионных накоплений за счет ОПВ, рассчитанные согласно методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, которые действуют с 1 января 2024 года:
Ранее сообщалось, что новый взнос в пенсионный фонд появится в 2024 году в Казахстане.
07.12.2023, 09:08 57366
Новый взнос в пенсионный фонд появится в 2024 году в Казахстане
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.
Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР:
- с 1 января 2024 года - в размере 1,5%;
- с 1 января 2025 года - в размере 2,5%;
- с 1 января 2026 года - в размере 3,5%;
- с 1 января 2027 года - в размере 4,5%;
- с 1 января 2028 года - в размере 5%.
При этом ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Для налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, указанных в статье 251 Социального кодекса, доля ОПВР в ставке единого платежа с заработной платы составляет:
- с 1 января 2024 года - 7%;
- с 1 января 2025 года - 10,5%;
- с 1 января 2026 года - 14,1%;
- с 1 января 2027 года - 17,4%;
- с 1 января 2028 года - 19%.
По данным ЕНПФ, перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) производится агентом путем безналичных платежей.
Лица, занимающиеся ЧП, ИП, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, вносят ОПВР в ЕНПФ наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в ЕНПФ.
01.12.2023, 10:49 78671
По итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4%
Валютных интервенций в ноябре Национальный банк не проводил
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4%, до 458,24 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 155 до 192 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,2 млрд долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда для направления средств в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК "КазМунайГаз" за ноябрь составили 1320 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 31% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день.
При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - отметили в Нацбанке.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в ноябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 200 млн долларов США, или порядка 5% от общего объема рынка.
Сообщается, что в рамках увеличения валютной доли активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) Национальным банком в ноябре были также осуществлены покупки валюты в размере 70 млн долларов США. Валютных интервенций в ноябре Национальный банк не проводил.
На основе имеющихся прогнозных заявок правительства предварительно в декабре Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в декабре ожидается в размере от 100 до 200 млн долларов США, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере от 30 до 50 млн долларов США", - говорится в сообщении.
В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, отметили в пресс-службе.
30.11.2023, 09:04 84606
Истекает срок действия ЕСП: как сдающим в аренду квартиры гражданам оплачивать налоги
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 декабря 2023 года завершается период применения единого совокупного платежа (ЕСП). В Комитете государственных доходов рассказали, как с 2024 года сдающим в аренду квартиры гражданам можно оплачивать налоги.
Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Граждане, уплатившие ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП). Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия. Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года.
С 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:
1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима.
Например:
специальный налоговый режим (СНР) на основе патента - ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;
СНР на основе упрощенной декларации - ставка ИПН 1,5 %, социального налога 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;
СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.
При этом необходимо помнить, что также необходимо уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы - 7000 тенге, социальные отчисления - 2450 тенге, взносы на медицинское страхование - 4900 тенге);
2) без регистрации ИП:
представляется декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода;
при сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП, налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы - 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 2% от суммы полученного дохода.
Стоит отметить, что с 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
За несвоевременное представление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года - штраф в размере 15 МРП.
23.11.2023, 12:27 101351
Сенаторы вернули в мажилис проект бюджета на 2024-2026 годы
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы после рассмотрения вернули в мажилис проект бюджета на 2024-2026 годы.
По мнению депутатов верхней палаты, в проекте бюджета необходимо увеличить расходы в 2024 году на 119,5 млрд тенге.
Все замечания и предложения комитетов и депутатов сената сведены в сравнительную таблицу. Предложений по увеличению расходов в 2024 году поддержано на сумму 119,5 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резервов президента и правительства. С учетом изложенного комитет по финансам и бюджету сената рекомендует не одобрять отдельные статьи закона и возвратить его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона", - отметил сенатор Султанбек Макежанов.
В профильном заключении сенаторы предлагают перераспределить средства между государственными органами.
В проекте республиканского бюджета на 2024-2026 годы, который представил министр финансов Ерулан Жамаубаев, спрогнозированы следующие параметры:
- поступления на 2024 год - 20,4 трлн тенге;
- доходы без учета трансфертов - 16,1 трлн тенге, либо 80% от общей суммы поступлений;
- трансферт из Нацфонда - 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт - 1,6 трлн тенге;
- расходы на 2024 год - 24 трлн тенге, с увеличением на 1,5 трлн тенге;
- дефицит бюджета - 2,6% от ВВП.
Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов. В этой связи доля социальных расходов в расходах бюджета превышает 40%", - заявил министр.
Какие расходы были запланированы:
- на выплату индексированных пенсий и пособий - 5,4 трлн тенге;
- на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе" - 2,4 трлн тенге;
- на развитие сферы образования, в том числе на реализацию национального проекта "Комфортная школа" - 1,7 трлн тенге;
- на развитие регионов - более 7 трлн тенге;
- на развитие реального сектора экономики - 2,9 трлн тенге, из них на поддержку предпринимательства - 1,2 трлн тенге;
- на расходы силовых структур - 2,6 трлн тенге.
В целом данные параметры бюджета позволяют своевременно выполнять социальные и другие обязательства, а также качественную реализацию задач главы государства. В результате по значимости было перераспределено 196 млрд тенге. Дополнительно из резерва президента и правительства предусмотрено 120 млрд тенге", - заявил глава Минфина, представляя проект.
Тем не менее сенаторы предложили включить в проект бюджета их корректировки и вернули его в мажилис.
Напомним, на сегодняшнем заседании спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что в ноябре бюджет страны недополучил 1,4 трлн налогов, и потребовал у правительства объяснить, как будут решаться проблемы с недополучением налогов в следующем году. Он также усомнился в том, что повышение НДС поможет решить эту проблему.
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