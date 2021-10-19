Нацбанк планирует ужесточить требования к учредителям обменных пунктов

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НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - На публичное обсуждение выставлен проект постановления правления Национального банка Республики Казахстан "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации являются физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением:

1) лиц, являющихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года;

2) лиц, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;

3) лиц, находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законом о ПОДФТ;

4) лиц, зарегистрированных в одном из следующих иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны: Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико); Княжество Андорра; Государство Антигуа и Барбуда; Содружество Багамских островов; Государство Барбадос; Государство Белиз; Государство Бруней Даруссалам; Объединенная Республика Танзания; Республика Вануату; Республика Гватемала; Государство Гренада; Республика Джибути; Содружество Доминики; Доминиканская Республика;

Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ); Испания (только в части территории Канарских островов); Федеральная Исламская Республика Коморские Острова; Кооперативная Республика Гайана; Республика Коста-Рика; Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао); Республика Либерия; Ливанская Республика; Княжество Лихтенштейн; Исламская Республика Мавритания; Малайзия (только в части территории анклава Лабуан); Мальдивская Республика; Республика Мальта; Марианские острова; Республика Маршалловы острова; Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

Союз Мьянма; Республика Науру; Федеративная Республика Нигерия; Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов); Республика Палау; Республика Панама; Португалия (только в части территории островов Мадейра); Независимое Государство Самоа; Республика Сейшельские острова; Государство Сент-Винсент и Гренадины; Федерация Сент-Китс и Невис; Государство Сент-Люсия; Республика Суринам; Королевство Тонга; Республика Тринидад и Тобаго; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос); Суверенная Демократическая Республика Фиджи; Республика Филиппины; Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезии); Республика Черногория; Демократическая Республика Шри-Ланка; Ямайка;

5) лиц, включенных в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;

6) юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) настоящего пункта, а также юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;

7) лиц, являвшихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным Банком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года".

Кроме того, руководителем уполномоченной организации (ее филиала) не назначается лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законом о ПОДФТ;

3) в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.

Также в документе определены требования к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта. Отмечается, что в помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятисот тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются: фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью); индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); данные документа, удостоверяющего личность клиента, - вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия; юридический адрес клиента", - сообщается в проекте.

По обменным операциям, на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 (пятисот тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.