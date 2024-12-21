20.12.2024, 15:30 10486
Возвращение находившихся в Швеции активов Нацфонда и новые возможности - Нацбанк сделал заявление по делу Стати
Фото: Нацбанк
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана заявил об успешном завершении процесса урегулирования судебных споров между правительством страны, банком и сторонами Стати.
В результате урегулирования Национальному банку Казахстана удалось достичь отказа сторон Стати от притязаний на активы Национального фонда Республики Казахстан и возвращения в свое распоряжение активов Национального фонда Республики Казахстан, находившихся под обеспечительными мерами в Швеции", - проинформировали в пресс-службе банка.
Подчеркивается, что это открывает новые возможности для повышения операционной гибкости и привлечения более широкого круга потенциальных инвестиционных партнеров, что поспособствует созданию условий для улучшения долгосрочной доходности Национального фонда Республики Казахстан.
Конкретные условия соглашения об окончательном урегулировании являются конфиденциальными", - добавили в банке.
Напомним, в июле текущего года правительство РК, Нацбанк и стороны Стати заключили соглашение о мирном разрешении спора.
Ранее Минюст заявил, что правительство Казахстана, Нацбанк и стороны Стати завершили урегулирование спора.
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20.12.2024, 18:59 7746
Нацбанк Казахстана сделал заявление об обмене долларов
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов БВУ и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы.
В связи с этим НБК напоминает, что эти банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений", - напомнили в пресс-службе регулятора.
В Нацбанке подчеркнули, что законодательство РК не предусматривает комиссий за обмен наличной иностранной валюты, если банкноты не повреждены и не признаны непригодными в обращении. Комиссия может быть установлена обменными пунктами только в случае, если принимаемые на обмен банкноты являются неплатежеспособными или непригодными для дальнейшего обращения.
Вместе с тем если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную иностранную валюту в зависимости от года выпуска банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты, необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся документов для принятия соответствующих закону мер", - сообщили в НБ РК.
19.12.2024, 12:18 17651
Нарушения и системные недостатки на 86 миллиардов тенге выявила ВАП в сфере водоотведения
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд системных проблем выявила Высшая аудиторская палата Республики Казахстан в сфере водоотведения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего по результатам аудита установлены: финансовые нарушения на 18,7 млрд тенге; неэффективное планирование бюджетных средств и активов - 23,4 млрд тенге; их неэффективное использование - 26,7 млрд тенге. Возможные потери и упущенная выгода составили 17,3 млрд тенге. Госаудиторы выявили 59 системных недостатков и 277 процедурных нарушений", - проинформировали в ВАП.
По результатам проверки в 67 городах республики требуется новое строительство, модернизация и реконструкция канализационных очистных сооружений, а в 27 они отсутствуют вовсе. Отмечается дисбаланс в распределении средств между регионами. К примеру, наибольшие объемы финансирования направлены в Астану, Туркестанскую и Алматинскую области, несмотря на более высокую степень износа инженерных сетей в Карагандинской, Павлодарской областях и в Улытау.
Экспертиза 27 сложных проектов водоотведения по РК осуществлена организациями, не имеющими соответствующих прав, что противоречит законодательству. По 15 проектам в Туркестанской, Карагандинской областях, Шымкенте и Астане нарушены сроки реализации, а по отдельным проектам не проводилась повторная экспертиза скорректированной проектной документации.
В целом стоимость реализации 35 проектов водоотведения по результатам корректировки увеличилась на 70 млрд тенге - со 109 до 180 млрд тенге. При этом несогласованность действий и низкий контроль приводят к простаиванию некоторых объектов. К примеру, проект реконструкции очистных сооружений в Приозерске Карагандинской области стоимостью 1,9 млрд тенге с 98% готовности простаивает с 2017 года. В Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях простаивают 6 введенных в эксплуатацию проектов очистных станций на сумму 5,6 млрд тенге из-за отсутствия канализационных сетей.
Государственный аудит также выявил несогласованность в действиях уполномоченных органов, пробелы в нормативной базе, отсутствие качественного мониторинга и достоверных оперативных данных, низкий уровень автоматизации и цифровизации, слабую проработку инвестпроектов и прочее.
Ранее председатель ВАП Алихан Смаилов заявил о проведении более 40 аудиторских проверок ВАП в 2025 году.
18.12.2024, 19:19 21686
В Bereke Bank произошли изменения в составе совета директоров
Фото: istockphoto.com
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением единственного акционера Lesha Bank LLC (Public) от 12 декабря досрочно прекращены полномочия действующего состава и избраны новые члены совета директоров АО "Bereke Bank", сообщает пресс-служба банка.
Акционер в лице Lesha Bank LLC (Public) и команда банка выражает глубокую благодарность Мадиеву Магжану и Максату Нуриденұлы за проделанную работу и весомый вклад в развитие Bereke Bank. Под руководством коллег банк успешно прошел турбулентный и самый сложный период в своей истории, вышел из-под международных санкций, полностью восстановил операционную деятельность и улучшил все финансовые показатели. Банку удалось выйти на прибыль и обеспечить дальнейшую устойчивость", - говорится в сообщении.
Новый совет директоров АО "Bereke Bank" избран на следующие три года, в его состав вошли:
- Нассер Абдулла С. М. Аль-Шариф - председатель совета директоров, независимый директор;
- Дэвид Марк Браун - независимый директор, член совета директоров;
- Качмарек Петр Януш - независимый директор, член совета директоров;
- Тимченко Андрей - председатель правления, член совета директоров.
13.12.2024, 16:02 44416
S&P отмечает снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 12 декабря 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об улучшении позиции Республики Казахстан в рейтинге BICRA (Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора) с группы "8" на группу "7". Данный показатель отражает снижение рисков в банковской отрасли страны, а также подчеркивает усилия регулятора по усилению надзора за финансовым сектором, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Согласно отчету S&P, Казахстан продемонстрировал устойчивость банковского сектора к макроэкономическим вызовам и геополитическим рискам. Агентство отмечает, что качество активов и финансовые показатели казахстанских банков превзошли ожидания.
Значительным фактором в пересмотре рейтинга стало укрепление надзорной деятельности АРРФР. Среди ключевых достижений названы регулярная оценка качества активов (AQR), переход на надзорную модель SREP, ограничение рисков в деятельности банков и меры по контролю темпов роста потребительского кредитования", - рассказали в пресс-службе ведомства.
S&P отмечает, что принятые АРРФР меры позволили избежать кризисов в банковской системе и обеспечить стабильную операционную деятельность на фоне рыночных изменений. По мнению S&P, данные меры способствовали улучшению финансовой устойчивости страны, при этом уровень проблемных кредитов в системе снизился с 18% в 2020 году до 7-7,5% в 2024 году.
Улучшение рейтинга BICRA позволило повысить рейтинги 7 финансовых учреждений.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "стабильный".
13.12.2024, 14:28 45451
KASE: В ноябре доллар укрепился на 5% по отношению к тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На конец ноября курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 512,52 тенге, за месяц цена американской валюты выросла на 5%.
По данным KASE, объем торгов на рынке иностранных валют снизился относительно октября на 18,6 %, до 3,8 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 182,5 млрд тенге, среднедневное количество сделок - 977, средний объем одной сделки - 186,8 млн тенге.
В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).
Накануне сообщалось, что курс тенге снова пошел вниз, валюта РК реагирует на девальвацию рубля. Сессия 12 декабря для доллара завершилась на уровне 517,74 тенге.
Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
12.12.2024, 10:12 51341
Курс тенге снова снизился
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Курс тенге снова пошел вниз, валюта РК реагирует на девальвацию рубля. Сессия среды для доллара завершилась на уровне 517,74 тенге, сообщают аналитики Alpari.
По сравнению с уровнями прошлой недели курс тенге заметно крепче, но текущие значения очень далеки от средневзвешенных. Новый всплеск ослабления российского рубля оказал влияние на траекторию тенге. Это неизбежно из-за торгово-экономических связей между странами. В моменты столь заметных колебаний курса очень видна проблема с достаточностью предложения иностранной валюты на рынке KASE. Нацбанк делает максимум возможного, но эффект недостаточен", - отмечают эксперты.
По мнению аналитиков, "ослабление тенге в декабре 2024 года приведет к ухудшению благосостояния граждан РК".
Баррель Brent в четверг вырос до $73,65.
Отношение к риску выглядит умеренным. Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг смотрятся так: доллар США останется в рамках 515-525 тенге, евро - 540-550 тенге, рубль - 5,00-5,10 тенге, китайский юань - 71-72 тенге", - сообщили в Alpari.
По состоянию на 10.50 в обменниках Алматы покупка/продажа валюты составляет 520-522/522-528 тенге за доллар.
09.12.2024, 18:00 62886
Прогноз инфляции пересмотрен в сторону повышения - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Динамика инфляции в 2025-2026 годах продолжит замедляться, но медленнее, чем прогнозировалось ранее. Этому будет способствовать усиление внешнего инфляционного давления, а также ухудшение внешней продовольственной инфляции, говорится в докладе "О денежно-кредитной политике" Национального банка РК.
По его данным, к концу 2024 года темпы инфляции несколько замедлятся благодаря более сдержанному росту тарифов на коммунальные услуги.
В первой половине 2025 года риски ускорения инфляции остаются значительными в связи с потенциальным ростом цен на мировых продовольственных рынках и усилением инфляции в России - основном торговом партнере. Рост производственных издержек, вызванный удорожанием продукции обрабатывающей промышленности и импортируемых товаров, усилит ценовое давление на непродовольственные товары. Кроме того, программа "Тариф в обмен на инвестиции", при условии сохранения текущего темпа повышения тарифов на коммунальные услуги, останется ключевым драйвером ускорения инфляции в секторе услуг", - говорится в докладе.
Таким образом, инфляционные ожидания будут оставаться повышенными и продолжат оказывать дополнительное проинфляционное давление.
По данным Нацбанка, инфляция в 2024 году составит 8-9%, в 2025 году - 6,5-8,5%, в 2026 году - 5,5-7,5%, в 2027 году - вблизи 5%.
Прогноз роста экономики на 2024 год уточнен на уровне 4-4,5%. На 2025-2026 годы ожидания по росту ВВП претерпели изменения по сравнению с прошлым прогнозом. Предполагается, что рост экономической активности будет находиться в 2025 году в диапазоне 4,5-5,5%, в 2026 году - 4,6-5,6%, в 2027 году - 3,3-5,3%.
Комитет денежно-кредитной политики Нацбанка будет внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для скорейшего возврата инфляции к траектории устойчивого замедления и достижения таргета в 5%.
В докладе также представлен прогноз цен на нефть.
В рамках базового сценария ожидается, что в 2024 году цены на нефть стабилизируются на уровне около 80,3 долл. США за баррель в среднем за год. В 2025-2026 годах цена на нефть составит 70 долларов США за баррель. Ожидается более слабый спрос со стороны Китая и стран ОЭСР, а также более низкий рост мировой экономики в 2025 году, чем прогнозировалось ранее. Ослабление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+ с начала 2025 года и увеличение добычи в странах Северной и Южной Америки будут способствовать профициту предложения на рынке нефти", - сообщается в докладе.
Напомним, ЕАБР в своем макропрогнозе на ближайшие три года прогнозирует укрепление валюты и рост ВВП в странах-участницах.
В частности, в Казахстане ЕАБР прогнозирует в 2025 году курс доллара на уровне 486 тенге, в 2026-2027 годах на уровне 497 тенге. Также в 2025 году в республике ожидается повышение темпов роста ВВП до 5,5%.
09.12.2024, 10:49 63556
Вклады в казахстанских банках приближаются к 40 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вклады в казахстанских банках к ноябрю достигли рекордных 39,3 трлн тенге - плюс ощутимые 18,7% за год. В том числе вклады населения увеличились на 21%, до 22,7 трлн тенге, а вклады бизнеса - на 15,7%, до 16,6 трлн тенге, сообщает ranking.kz.
В топовой десятке банков - держателей депозитов в годовой динамике в плюсе оказались 8 фининститутов, а в целом по сектору - 16 БВУ.
Лидером годового роста среди банков страны оказался Bereke Bank: сразу плюс 55%, до 1,4 трлн тенге. В том числе вклады физлиц в фининституте выросли на 61,7% за год, а вклады юрлиц - на 50,4%.
На втором месте по годовому росту вкладов среди крупнейших БВУ - ForteBank: плюс 31,3%, до 2,9 трлн тенге. Вклады физлиц в банке выросли на 19,9% за год, юрлиц - на 38,1%.
Замыкает тройку лидеров "Банк ЦентрКредит": плюс 29,6%, до 4,7 трлн тенге. Депозиты населения в банке выросли на 28,1% за год, бизнеса - на 31,3%.
Также в плюсе такие ведущие фининституты РК, как Kaspi Bank (на 25% за год), Bank RBK (на 20,7%), Halyk Bank (на 17,8%), Jusan Bank (на 7,6%), "Отбасы банк" (на 2,5%).
Примечательно, что в совокупном портфеле вкладов БВУ РК депозиты населения составили уже 57,7% против 42,3% для вкладов бизнеса. Для сравнения: годом ранее соотношение составляло 56,6% против 43,4% соответственно, а в 2018-2022 годах было практически равновесным.
Тем временем до 2018 года вклады населения составляли менее половины общей депозитной корзины БВУ РК.
Напомним, в конце ноября комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК повысил базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
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