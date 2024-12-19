18.12.2024, 15:49 3256
Правительство Казахстана, Нацбанк и стороны Стати завершили урегулирование спора
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан, Национальный банк Республики Казахстан и стороны Стати при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil успешно завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, сообщили в Министерстве юстиции Казахстана.
Подписанное соглашение об окончательном урегулировании является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем. Конкретные условия соглашения являются конфиденциальными, рассказали в Минюсте.
Данное урегулирование и подход, принятый Республикой Казахстан для поиска справедливого разрешения для всех сторон, подчеркивает, что страна является местом, где соблюдаются права инвестора. Мы благодарим президента Касым-Жомарта Токаева за лидерство в изменении представления иностранных инвесторов о Казахстане. Мы с нетерпением ждем возможности работать над новыми проектами в будущем", - отметил CEO Argentem Creek Partners Дэниел Чапман.
Argentem Creek Partners - это инвестиционный управляющий конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited, инвестиционного инструмента сторон Стати.
Глава Минюста РК Азамат Ескараев сказал, что с завершением продолжительного спора у Казахстана появляются дополнительные возможности для развития экономики, в том числе за счет привлечения инвестиций. Он напомнил, что средства из республиканского бюджета в рамках урегулирования не использовались.
Напомним, в июле текущего года правительство РК, Нацбанк и стороны Стати заключили соглашение о мирном разрешении спора.
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27.11.2024, 14:09 24876
В Казахстане введут норму о пожизненном лишении свободы за изготовление наркотиков
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
В законе определен новый порядок разграничения ответственности между производством наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и их сбытом.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств по-прежнему регулируется статьей 297 УК РК, где наказание будет варьироваться в зависимости от квалифицирующих признаков. Например, за такие деяния, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет (ранее было от 10 до 15 лет)", - пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Кроме того, в целях усиления ответственности за распространение наркотиков статья 301 УК РК дополнена санкцией в виде конфискации имущества. Уголовный кодекс дополняется ответственностью за незаконный оборот сильнодействующих веществ и прекурсоров (статья 301), а также за нарушение правил обращения с сильнодействующими веществами и прекурсорами для лиц, в обязанности которых входит соблюдение таких правил (статья 303).
Вместе с тем теперь незаконное производство наркотиков будет приравниваться к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств выделяется в отдельную новую статью 297-1 УК РК, где производство наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы", - уточнили в мажилисе.
Новыми нормами четко разграничены понятия "изготовление" и "производство" наркотиков, где основными признаками последнего является "серийность", характерная для подпольных нарколабораторий.
14.11.2024, 11:20 39511
Родственникам погибшего на "Майкаинзолото" в 4 раза сократили компенсацию
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский областной суд в 4 раза сократил сумму компенсации, которую должны были выплатить семье погибшего на руднике "Майкаинзолото", сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Экибастузский городской суд удовлетворил иск к виновнику, которым является ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", о взыскании компенсации морального вреда семье погибшего в размере 120 млн тенге, по 30 млн тенге каждому родственнику.
Однако Павлодарский областной суд отменил решение суда первой инстанции и снизил сумму морального вреда в 4 раза, до 7 500 000 тенге в пользу каждого.
Решение в суде объяснили тем, что при определении размера компенсации морального вреда суд первой инстанции руководствовался актом о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, актом специального расследования обстоятельств несчастного случая, которыми установлена 100% вина работодателя.
Между тем суд не учел, что причинами несчастного случая согласно акту специального расследования являются: неудовлетворительная организация производств работ, выразившаяся в ненадлежащем производственном контроле за безопасным ведением работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото"; ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков; отсутствие (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц при отработке рудного тела II и выше и ниже гор +90 м (160). То есть несчастный случай связан с производственной деятельностью АО "Майкаинзолото", - пояснили в суде.
Данные обстоятельства должны быть учтены судом при определении размера компенсации морального вреда.
Руководствуясь критериями разумности, справедливости и достаточности, коллегия пришла к выводу, что в данном случае с ответчика подлежит взысканию в пользу истцов компенсация морального вреда в связи со смертью близкого родственника по 7 500 000 тенге каждому", - резюмировали в суде.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
В сентябре шестерых сотрудников "Майкаинзолото" задержали по делу о падении автобуса в воронку. Они проходят по делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ.
07.11.2024, 12:26 49101
Сенат принял поправки в закон о судебной системе
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы одобрили во втором чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", сообщает пресс-служба верхней палаты.
Закон, инициированный депутатами парламента, направлен на дальнейшее совершенствование судебной системы.
Задачами закона являются реформирование судебной системы и совершенствование процессуального законодательства", - говорится в заключении сената.
Закон предусматривает следующие основные положения:
- исключение предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам;
- упрощение правил обращения в кассационную инстанцию;
- устанавливаются разумные сроки, но не более шести месяцев, пересмотра уголовных и гражданских дел в кассационном суде;
- исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести;
- в УПК, ГПК и АППК введен порядок пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов после их рассмотрения в кассационной инстанции;
- пересмотр дел в Верховном Суде осуществляется только в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или протесту Генерального Прокурора;
- предлагается внедрить экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, в котором ответчиком является административный орган;
- судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после апелляционного обжалования.
Также в закон внесены изменения и дополнения в соответствии с принятыми в июне поправками в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан.
В целом закон позволит усовершенствовать деятельность кассационной инстанции по уголовным, гражданским и административным делам и обеспечит усиление правовых гарантий реализации права на судебную защиту граждан", - говорится в заключении.
05.11.2024, 15:09 53751
В правила предоставления участков под ИЖС разработаны дополнения
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало проект поправок в правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, передает корреспондент агентства.
Согласно правилам, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения.
При испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства.
Новой редакцией правил запрещается предоставление гражданам Республики Казахстан земельных участков для индивидуального жилищного строительства вне их постановки на специальный учет.
21.10.2024, 14:18 73291
Минобороны разработало изменения в соглашение о статусе формирований сил и средств ОДКБ
Изменения направлены на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов организации
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана подготовило проект постановления о внесении на рассмотрение президента РК предложения о подписании протокола о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года, передает корреспондент агентства.
Как пояснили разработчики документа, подписание протокола позволит внести в указанное соглашение изменения, направленные на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ.
Согласно предлагаемым поправкам формирования направляющей стороны могут направляться на территорию принимающей стороны:
- в соответствии с официальным обращением принимающей Стороны для реализации права на коллективную оборону в случае угрозы и (или) совершения вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или нескольких Сторон, противодействия другим вызовам и угрозам коллективной безопасности, предотвращения (урегулирования) кризисных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи;
- для участия в проведении совместных учений и внезапных проверок.
Решение о вводе, задачах, составе, численности формирований, порядке их подчиненности, местах дислокации, а также времени пребывания на территории принимающей стороны для выполнения задач по предназначению принимается советом коллективной безопасности ОДКБ на основании официального обращения принимающей стороны", - говорится в документе.
Формирования переходят в подчинение командования формированиями после доклада их командиров (начальников) командованию формированиями о пересечении границы принимающей стороны.
Кроме того, решение о перевозке формирований на территорию принимающей стороны стороной, осуществляющей воздушные перевозки в интересах направляющей стороны, принимается по договоренности между данными сторонами.
Также предусмотрено, что в случае применения формирований по решению совета принимающая сторона письменно уведомляет другие стороны об определенном ею месте, времени, порядке предполагаемого пересечения своей государственной границы и создает необходимые условия для беспрепятственного и безвозмездного передвижения по своей территории воинских эшелонов, воздушных и морских (речных) судов и кораблей, автомобильных колонн с личным составом и движимым имуществом, безвозмездно обеспечивает размещение и пользование недвижимым имуществом (объектами недвижимости).
Отмечено также, что полеты авиации выполняются по маршрутам, а также в зонах (районах), которые согласованы с заинтересованными сторонами.
При перевозке (транзите) формирований для решения задач по предназначению в случаях угрозы и (или) совершения вооруженного нападения (агрессии), противодействия другим вызовам и угрозам коллективной безопасности, предотвращения (урегулирования) кризисных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи прием, отправка, аэродромно-техническое (аэродромное) обеспечение, предоставление мест стоянки и охрана воздушных судов на аэродромах, вне зависимости от их принадлежности, осуществляются принимающей и (или) транзитной Сторонами безвозмездно. Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов государственной (военной) авиации Сторон осуществляется без взимания платы (сборов)", - говорится в предлагаемой редакции.
Заправка горючим, смазочными материалами, специальными жидкостями и газами воздушных судов на государственных (военных) и гражданских аэродромах производится силами и средствами транзитной стороны и (или) принимающей стороны на основании соответствующих соглашений и (или) договоренностей.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
21.10.2024, 14:10 73896
Подарочный Kaspi Сертификат на покупки в Kaspi Магазине
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ищете подарок и не знаете, что купить? В мобильном суперприложении Kaspi.kz появился новый сервис "Сертификаты", с помощью которого можно делать подарки просто и красиво.
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18.10.2024, 14:06 80936
Сайты будут мониторить на предмет иностранных букмекерских контор и тотализаторов
Информация о подобных ресурсах будет загружаться в "Кибернадзор" для принятия соответствующих ограничений
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта внесло поправки правила систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, передает корреспондент агентства.
Теперь интернет-ресурсы также будут мониторить на предмет иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан.
Систематический сбор информации будет состоять из следующих этапов:
1) выявление признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
2) их фиксация.
Выявление осуществляется путем поиска и просмотра интернет-ресурсов, реализующих возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством интернета, а также установления мерчент ID.
Фиксация производится путем внесения основных данных об интернет-ресурсе в соответствующий перечень.
По результатам систематического сбора информации и анализа уполномоченный орган загружает сведения в информационную систему "Кибернадзор" для принятия мер уполномоченным органом в сфере информации по ограничению доступа к ним на территории Республики Казахстан.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
11.10.2024, 14:11 89086
Минкультуры утвердило правила аккредитации журналистов
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подписала приказ об утверждении правил аккредитации представителей средств массовой информации, передает корреспондент агентства.
Как следует из документа, постоянная аккредитация журналистов (и представителей средств массовой информации) проводится при министерстве независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов.
Постоянная аккредитация осуществляется сроком на один год.
Министерство размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации на казахском и русском языках.
Средства массовой информации, желающие аккредитовать своих журналистов (представителей средств массовой информации) при министерстве, в течение десяти рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам за подписью главного редактора и (или) собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста (представителя средств массовой информации) на использование персональных данных в соответствии с законом Республике Казахстан "О персональных данных и их защите", - сказано в документе.
Отмечается, что срок рассмотрения заявления о постоянной аккредитации - три рабочих дня со дня окончания приема документов.
Министерство по итогам рассмотрения заявления письменно и (или) электронно уведомляет заявителей либо об аккредитации, либо об отказе в ней.
Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:
1) сбор и распространение информации, полученной от министерства, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
2) соблюдение регламента мероприятия, проводимого министерством;
3) соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.
Основаниями для отказа в постоянной аккредитации являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;
2) не предоставление документов;
3) отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.
Неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом (представителем средства массовой информации) в порядке, установленном законодательством РК.
Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:
1) заявление главного редактора средства массовой информации и (или) собственника средства массовой информации о лишении постоянной аккредитации журналиста (представителя средства массовой информации) с указанием причин;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию министерства, распространяемых журналистом;
3) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;
4) нарушение двух и более раз условий, установленных пунктом 10 правил.
Лишение постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) осуществляется сроком на шесть месяцев.
В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты в порядке, определяемом уполномоченным органом в области масс-медиа в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан "О масс-медиа".
Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для освещения конкретного мероприятия министерства и проводится не позднее, чем за один рабочий день до проведения соответствующего мероприятия.
Для получения временной аккредитации средства массовой информации представляют заявление о временной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) по форме согласно приложению 3 к настоящим правилам за подписью главного редактора и (или) собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста (представителя средств массовой информации) на использование персональных данных в соответствии с законом Республике Казахстан "О персональных данных и их защите", - говорится в правилах.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Напомним, в июне президент Казахстана подписал закон "О масс-медиа". Новым законом предусмотрено создание единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика; установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов; установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ, об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ; усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов; сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней.
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