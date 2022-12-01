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Проверить, как используются национальные ресурсы объектами квазигоссектора, требуют депутаты

30.11.2022, 13:40 5701
Сейчас средства квазигосударственных компаний не кредитуют реальный сектор экономики, а уходят на депозиты
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты, являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета, заявил в своем депзапросе на имя генпрокурора и главы Антикора депутат Юрий Ли.

Известно, что имела место многолетняя непрозрачная деловая практика конвертации банковских депозитов субъектов квазигосударственного сектора в корпоративные ценные бумаги этих же банков, а также игра "народными деньгами" на Казахстанской фондовой бирже", - сообщил мажилисмен.


Банки второго уровня являются основными игроками на рынке ценных бумаг. По данным Казахстанской фондовой биржи, сумма торгуемого государственного долга по состоянию на 1 октября 2022 года составила 19,5 трлн тенге", - добавил Ли.


Он отметил, что по сравнению с прошлым годом сумма торгуемого государственного долга на Казахстанской фондовой бирже увеличилась почти на 2 трлн тенге.

По состоянию на 30 июня 2022 года на банковских депозитах фонда хранятся 907,5 млрд тенге, что больше остатка на 31 декабря 2021 года на 213 млрд тенге, или на 24%, это без учета остатков на счетах и уже купленных государственных ценных бумаг. Складывается впечатление, что банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты, являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета", - подчеркнул мажилисмен.


Еще одними бенефициарами от оригинального управления народными финансами являются иностранные кредиторы, заявил Ли. Так, 25 ноября текущего года стало известно о строительстве ветряной электростанции, в этой связи фонд "Самрук-Казына" и АО "НК "Казмунайгаз" займут 1,4 млрд долларов США, или 660 млрд тенге по текущему курсу.

По мнению мажилисмена, Высшая аудиторская палата должна провести аудит эффективного и законного управления национальными ресурсами для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.

Напомним, ранее Минфин выявил нарушения на сумму свыше 380 миллиардов тенге на объектах квазигоссектора.
 

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ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год

30.11.2022, 13:30 6346
ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год
На 2023 год ПМД составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал в СМИ и на сайте пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2023 в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели, сообщается на сайте ЕНПФ.

Там отметили, что ПМД на 2023 год составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста.

Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчете используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются", - отметили в фонде.


На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум - 40 567 тенге. Повышены и другие социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.

В фонде напомнили, что методика расчета ПМД утверждена постановлением правительства и его величина пересматривается ежегодно для каждого возраста с учетом повышения будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.

Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста получал с учетом минимальной базовой пенсии совокупные выплаты не менее минимальной пенсии.

 

Увеличились валовые международные резервы Нацбанка

29.11.2022, 19:51 10671
Увеличились валовые международные резервы Нацбанка
Резервы в валютной части выросли за счет притока клиентских средств и средств БВУ
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы Национального банка за октябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 1,0%, составив 33,0 млрд долларов, сообщает пресс-служба регулятора.

Резервы в валютной части выросли за счет притока клиентских средств и средств БВУ на валютные корсчета в Национальном банке. Частично увеличение резервов было нивелировано выплатой внешнего госдолга и снижением цен на золото.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (52,4 млрд долларов), на конец октября 2022 года составили 85,4 млрд долларов.

Денежная база в октябре 2022 года расширилась на 4,2%, до 12 374,4 млрд тенге (с начала года - расширение на 12,9%), на фоне роста объемов депозитов банков.

Денежная масса за октябрь 2022 года увеличилась на 2,6%, составив 33 311,6 млрд тенге (с начала года - на 10,7% и на 14,8% г/г), наличные деньги в обращении снизились на 0,2% (с начала года - рост на 10,4%). Кредитование физических лиц, в первую очередь потребительское и ипотечное, продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы.
 

Покупка и продажа валюты в Казахстане за месяц выросла на 30%

29.11.2022, 18:08 11511
Покупка и продажа валюты в Казахстане за месяц выросла на 30%
Фото: Depositphotos
В основном казахстанцы покупают доллары, их было приобретено на 164,7 млрд тенге
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за месяц покупка и продажа наличной валюты в обменниках выросла на 185,7 миллиарда тенге, или на 30%, говорится в отчете Национального банка.

Спрос со стороны населения на иностранную валюту повысился. В октябре 2022 года нетто-покупка иностранной валюты выросла на 29,8% м/м", - сообщается в информации.


По данным Нацбанка, в основном казахстанцы покупают доллары, их было приобретено на 164,7 млрд тенге, российских рублей купили на 6,9 млрд тенге, евро - на 13,6 млрд тенге.

В отличие от исторического сентябрьского превышения предложения рублей над спросом в условиях снижения ажиотажа вокруг частичной мобилизации в России в октябре снова была положительная нетто-покупка рублей. Несмотря на то что спрос на российские рубли превысил предложение в октябре, покупка рублей на нетто-основе снизилась в 10,4 раза", - отметили в Нацбанке.


В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов США за месяц выросла на 44,9% (снижение - на 12,6% г/г), покупка евро снизилась в 2,4 раза.
 

Казахстанцы купили в октябре 125,66 кг золота

25.11.2022, 20:27 26306
Фото: depositphotos.com
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY -  Казахстанцы в октябре 2022 года купили 3130 мерных слитков общим весом 125,66 кг, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
 
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 108 075 золотых слитков общим весом 3,67 тонны.
 
Наибольший спрос на мерные слитки отмечается в Алматы, Астане, Атырау и Караганде.
 
Напомним, в Казахстане 3099 мерных слитков общим весом 124,66 килограмма продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в сентябре 2022 года.
 
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 25% - 27 596 штук. Далее следуют 5-граммовые - 23 362 штуки (22%) и 20-граммовые - 22 555 штук (21%), 100-граммовые - 22 075 штук (20%), 50-граммовые - 12 487 штук (12%).
 

Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

24.11.2022, 18:18 33881
Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы", сообщает Акорда.
 
Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2023-2025 годы:
 
  •  2023 год - 2,2 трлн тенге;
  •  2024 год - 2 трлн тенге;
  •  2025 год - 1,9 трлн тенге.
 

Направить гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет для обеспечения социального и инфраструктурного развития", - говорится в тексте закона.

 

Фейки о кредитной амнистии и списании по всем видам займов опровергли в АРРФР

24.11.2022, 17:35 34511
Фейки о кредитной амнистии и списании по всем видам займов опровергли в АРРФР
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка опровергли недостоверную информацию по вопросам кредитной амнистии и прощения займов.
 

В социальных сетях и мессенджерах периодически распространяется информация касательно якобы проводимой "кредитной амнистии" и списания по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) заявляет о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение", - проинформировали в ведомстве.

 
В информации подчеркивается, что для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности.
 

В случае возникновения просрочки по кредитам заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности", - уточнили в агентстве.

 
Условия реструктуризации займа могут быть в виде:
 
  • снижения ставки вознаграждения;
  • отсрочки платежа;
  • изменения метода погашения;
  • увеличения срока займа;
  • прощения просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения. Решение об урегулировании задолженности принимается в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа финансового состояния заемщика и его возможностей по исполнению обязательств перед финансовой организацией", - рассказали в АРРФР.

 
Дополнительно агентство информирует, что в Казахстане продолжается реализация программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы. В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3% годовых.
 
Агентство просит граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников.
 

Спрос на тенге позволит укрепить нацвалюту - Куантыров

23.11.2022, 14:17 42736
Спрос на тенге позволит укрепить нацвалюту - Куантыров
Фото: Depositphotos
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спрос на тенге на Московской бирже позволит укрепить национальную валюту и положительно скажется на инфляции, заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса.
 

Валюта торгуется на Московской бирже, что является хорошим показателем. Значит, есть спрос на тенге. Этот тренд позволит укрепить тенге по отношению к рублю и другим валютам", - отметил Куантыров.

 
По его словам, это также хорошо скажется на инфляции, поскольку Казахстан импортирует часть товаров из России.
 

Этот год показал, что тенге достаточно сильная, стабильная валюта. Курс тенге в целом показывает стабильную динамику, если не брать ажиотажные периоды", - сообщил министр.

 
Он пояснил, что по ряду причин по отношению к рублю тенге частично девальвировался, однако с учетом новых факторов следует ожидать его укрепления, что положительно скажется на разных аспектах экономики. Он также добавил, что, когда курс тенге падает по отношению к валютам основных торговых партнеров, это лучше для казахстанских экспортеров.
 

Есть предприятия, которые 80-90% своей продукции вывозят на экспорт и только 10% реализуют на внутреннем рынке. Это все зависит от спроса", - подытожил Куантыров.


Ранее сообщалось, что российские инвесторы активно скупают тенге. Объемы торгов казахстанской валютой на Московской бирже на минувшей неделе превысили 4,2 млрд рублей. Это на 7% выше показателя предыдущей недели и в три-четыре раза выше значений летних месяцев.
 

Бюджет на три года одобрили казахстанские парламентарии

23.11.2022, 13:16 41371
Бюджет на три года одобрили казахстанские парламентарии
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Казахстана согласились с поправками, внесенными сенатом, по бюджету РК на 2022-2024 годы.

Всего сенаторы внесли 107 поправок.

Поправки не изменяют основные параметры республиканского бюджета на 2022-2024 годы. Так, за счет перераспределения резерва правительства увеличены расходы республиканского бюджета в 2022 году на 64,5 млрд тенге, в 2023 году - на 15,1 млрд тенге, в 2024 году - на 6,4 млрд тенге. Также осуществлено перераспределение расходов между отдельными госорганами", - сказал депутат Анатолий Бойчин, представляя бюджет в мажилисе.


 
Также были внесены изменения и дополнения, направленные на повышение качества жизни населения, развитие регионов и проекта по поддержке одаренных детей "Ел үміті" ("Надежды народа"), развитие теплоснабжения и водоснабжения, строительство реабилитационного центра.
 
Также перераспределены средства на повышение зарплаты отдельных категорий гражданских служащих, на реализацию проекта "Ауыл - ел бесігі".
 
Общий объем доходов в бюджет планируется:

  • в 2023 году - 13 трлн 911,3 млрд тенге, с превышением на 3 трлн 018,8 млрд тенге;
  • в 2024 году - 15 трлн 020 млрд тенге;
  • в 2025 году - 16 трлн 303,4 млрд тенге.
Общий объем расходов планируется:

  • в 2022 году - 15 912 млрд тенге;
  • в 2023 году - 15 624 млрд тенге;
  • в 2024 году - 16 029 млрд тенге.
 
На общегосударственные расходы предусмотрено 11 187 млрд тенге, в том числе на 2022 год - 3589 млрд тенге, на 2023 год - 3771 млрд тенге, на 2024 год - 3827 млрд тенге.

  • На расходы социальной сферы предусмотрено 26,7 трлн тенге, из них на 2022 год - 8 трлн тенге, или 50,8% от общего объема расходов, с увеличением на 643 млрд тенге к уровню текущего года. К 2024 году этот показатель составит 59,8%. Основными факторами роста являются индексация социальных выплат (пенсий, пособий) и повышение заработной платы педагогов и врачей. Также значительную долю расходов социальной сферы составляют социальное обеспечение и социальная помощь. Так, 80 млрд тенге будет потрачено на реализацию плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов. Из них в 2022 году - 22,7 млрд тенге.
  • Расходы на систему здравоохранения на 2022-2024 годы составят 5,6 трлн тенге, из них в 2022 году - 1,7 трлн тенге.
  • На развитие системы образования и науки в проекте бюджета предусмотрено 7 трлн тенге, в том числе на 2022 год - 1 812 млрд тенге.
  • Расходы на развитие культуры и спорта в 2022-2024 годах составят 412 млрд тенге, из них на 2022 год - 173 млрд тенге.
  • На поддержку и развитие реального сектора экономики, включая развитие дорог республиканского и местного значения, обеспечение питьевой водой сельских населенных пунктов, жилье для малообеспеченных многодетных семей, развитие  газотранспортной системы, развитие и повышением эффективности АПК и т.д. предусмотрено 3,5 трлн тенге.
  • На развитие аграрного сектора выделено 524 млрд тенге.
  • На развитие транспортной инфраструктуры - 859 млрд тенге.
  • На газификацию - 99 млрд тенге.
  • На обеспечение обороноспособности и безопасности государства, охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности, обеспечение защиты населения и устойчивости управления в кризисных ситуациях на трехлетний период предусмотрено 4,5 трлн тенге.
 
Сенат внес следующие изменения в проект бюджета:
 
  • внедрение факторно-балльной шкалы государственным служащим в 2022 году - 44,4 млрд тенге;
  • реконструкция и развитие дорог на общую сумму 8,2 млрд тенге, в том числе в 2022 году - 4,5 млрд тенге;
  • строительство и ремонт водопроводных сетей на общую сумму 8,1 млрд тенге, в том числе в 2022 году - 3,8 млрд тенге;
  • газоснабжение в 2022 году на сумму 1,2 млрд тенге;
  • строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства в общей сумме 3,3 млрд тенге, в том числе в 2022 году - 2,6 млрд тенге.

Кроме того, перераспределены средства между государственными органами в связи с передачей функций, а также поддержаны другие предложения депутатов.
 
Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 86 млрд тенге, в том числе в 2022 году на 64,5 млрд тенге.
 
Закон направлен на подпись президенту Казахстана.
 

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