13.04.2023, 08:28 6711
"Самрук-Қазына" будет ежегодно выделять 7% от дохода фонду "Қазақстан халкына"
Фото: sk.kz
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "ФНБ "Самрук-Қазына" будет ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода общественному фонду "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана"). Соответствующие правила, регламентирующие порядок выделения средств, утверждены постановлением правительства РК.
Согласно постановлению, "Қазақстан халқына" обязан использовать перечисленные средства по целевому назначению. Отметим, на сегодня фонд реализует более 25 благотворительных программ в шести направлениях, среди которых медицина, образование, спорт, культура, социальная поддержка, а также оказывает помощь при ЧС.
В частности, действуют программы по обеспечению пациентов лекарственными средствами, молодежи и детей с инвалидностью - инновационными протезно-ортопедическими изделиями, по созданию опорных сельских школ, центров раннего вмешательства, центров для детей с аутизмом, оснащению медорганизаций современным оборудованием, предоставлению образовательных грантов выпускникам сельских школ и студентам из социально уязвимых слоев населения и многие другие.
Напомним, фонд был создан в начале 2022 года. Инициатива о ежегодном перечислении не менее 7% от чистого дохода "Самрук-Қазына" в общественный фонд "Қазақстан халқына" была озвучена главой государства в послании народу "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".
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13.04.2023, 12:37 5101
Пенсионные накопления граждан Казахстана достигли более 15 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 марта 2023 года пенсионные накопления на индивидуальных счетах вкладчиков ЕНПФ достигли 15,1 трлн тенге.
По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос сразу на 11,4%, или на 1,5 трлн тенге", - отмечает ranking.kz.
По данным аналитиков, рост показателя сформировался за счет входящих потоков в виде взносов, а также за счет инвестиционного дохода.
Подчеркивается, что рост накоплений наблюдается по всем видам взносам. Сумма накоплений по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) выросла на 11,1%, до 14,7 трлн тенге, что составляет 97% всех накоплений казахстанцев. Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) увеличились на 21% за год, до 466,4 млрд тенге. При этом наибольший прирост (более чем в 2 раза за год) продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 3,8 млрд тенге.
В региональном разрезе наибольший объем пенсионных накоплений был сформирован в Алматы: 2,8 трлн тенге, или 18,5% от всего объема по республике. Следом идет столица: 1,4 трлн тенге. Замыкает топ-3 Карагандинская область: 1,2 трлн тенге", - заявили аналитики.
Также в первую пятерку регионов, лидирующих по сумме пенсионных накоплений, также вошли Шымкент (1,2 трлн тенге) и Восточно-Казахстанская область (832,5 млрд тенге).
Отмечается, что в РК действует многоуровневая пенсионная система. Казахстан первым среди стран СНГ начал переход на накопительную пенсионную систему, основанную на принципах индивидуальных сбережений.
С 1 января 1998 года в соответствии с законом РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" в стране начала осуществляться пенсионная реформа. Была определена основная ее цель - построение финансово устойчивой, учитывающей экономический рост и справедливой системы, соразмеряющей трудовой вклад с пенсией через персонифицированный учет пенсионных взносов.
В текущем 2023 году накопительная пенсионная система РК отмечает 25-летие, а значит, прошла уже больше половины пути становления. Принято считать, что полный цикл системы равен 40 годам, чтобы хотя бы одно поколение участвовало в ней.
По данным аналитиков, в текущей ситуации принцип диверсификации источников пенсионных выплат (когда система включает несколько источников пенсионных выплат) позволяет казахстанской пенсионной системе оставаться финансово устойчивой и обеспечивать более высокий уровень пенсионного дохода. Как уже было сказано, в РК функционирует многоуровневая пенсионная система:
- первый уровень включает пенсионные выплаты за счет средств государственного бюджета (солидарная и базовая пенсионные выплаты);
- второй уровень представляет собой обязательную накопительную систему, которая включает в себя 10%-е обязательные пенсионные взносы (ОПВ) работников и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) работодателей в размере 5% от доходов работников, занятых в опасных условиях труда;
- третий уровень - добровольная накопительная система, включающая пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ).
Ранее сообщалось, что казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение.
12.04.2023, 13:07 11496
О причинах ослабления тенге рассказали в Нацбанке
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в марте, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
В течение месяца на внутреннем валютном рынке наблюдался рост волатильности. Это произошло из-за ухудшения сентимента рыночных участников на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе США и Европы, а также в связи со снижением нефтяных котировок", - рассказала Молдабекова.
По ее словам, Нацбанк был готов в случае необходимости провести валютные интервенции. Однако ситуация достаточно быстро адаптировалась к новым условиям и вмешательство не потребовалось.
По итогам месяца курс тенге ослаб на 1,6%, до 452,7 тенге за доллар США. В течение месяца поддержку тенге оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора и конвертация части активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в бюджет", - говорится в информации.
Продажи квазигосударственных компаний составили 253 млн долларов США. Продажи из Национального фонда составили 721 млн долларов. Это немного меньше прогнозного значения в 750-800 млн. В апреле ожидаемый объем продаж составит 550-650 млн долларов.
Покупка валюты для пенсионных активов составила 232 млн долларов. В апреле объем таких покупок ожидается в размере 200-250 млн долларов США.
Ситуация на внешних рынках, по словам зампреда Нацбанка, в прошлом месяце развивалась стремительно.
Риски устойчивости банковской системы США и еврозоны привели к всплеску волатильности и неприятию риска глобальными инвесторами. Последовавшие оперативные действия регуляторов и центральных банков позволили восстановить относительное спокойствие на рынках", - проинформировала Молдабекова.
По ее данным, объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец марта составил 58,4 млрд долларов, увеличившись за прошедший месяц на 1,05 млрд долларов.
Молдабекова также напомнила, что в начале апреля ОПЕК+ принял неожиданное решение о сокращении добычи нефти на 1,66 млн баррелей в сутки, которое начнет действовать с мая до конца 2023 года.
Такое решение было принято с целью поддержания стабильности цен, а также устранения избытка предложения на мировом рынке. Котировки нефти на этом фоне поднялись до уровня 85 долларов США за баррель", - подчеркнула она.
Что касается золотовалютных резервов, они по итогам марта увеличились на 1,6 млрд долларов и составили 36,1 млрд.
Увеличение резервов преимущественно связано с ростом цены на золото, которая за месяц выросла на 9,3%, с 1810,20 до 1978,80. Повышенный спрос на драгоценный металл был вызван в том числе опасениями инвесторов по поводу банкротства банков в США и Европе. Несмотря на то что на текущий момент ситуация с банковским сектором нормализовалась, цены на золото по-прежнему остаются на высоком уровне ввиду ожиданий о "развороте" политики ФРС США и начале цикла понижения ставки. Положительный эффект от роста золотых котировок был частично нивелирован оттоком средств БВУ с валютных счетов в Национальном банке", - сообщила Молдабекова.
Росту активов способствовали валютные поступления в Национальный фонд, размер которых в марте составил порядка 300 млн долларов. При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 473 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 721 млн долл. США.
Молдабекова также рассказала о дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках.
Некоторые аналитики отмечают, что на текущий момент рано рассуждать о последствиях потрясений банковского сектора США и еврозоны. Вместе с тем одним из вариантов развития ситуации является постепенное ужесточение процедуры выдачи займов банковского сектора", - сообщила зампред Нацбанка.
Если последствия финансового кризиса окажутся более неблагоприятными, то индекс доллара США может укрепиться, демонстрируя свою характеристику валюты-убежища.
На нефтяном рынке решение ОПЕК+ вызвало резкое подорожание черного золота, что в свою очередь стало поводом для аналитиков пересмотреть свои прогнозы по цене Brent. Так, Goldman Sachs увеличил свой прогноз на нефть марки Brent на декабрь на $5, до 95$ за баррель. Некоторые эксперты ожидают, что цена на нефть достигнет $110 за баррель уже этим летом. В целом аналитики прогнозируют цены на нефть в ближайший квартал в диапазоне $75-$123 с медианой на уровне 85 долларов США за баррель.
Напомним, в марте тенге ослаб на 1,6%. Курс составил 452,7 тенге за доллар США.
10.04.2023, 09:42 21326
Жителям столицы выставляли завышенные счета за электричество: прокуратура инициировала проверку
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в социальных сетях участились публикации о выставлении жителям Астаны завышенных счетов за электричество. Данный вопрос был обсужден на площадке прокуратуры города с участием уполномоченных органов, акимата и услугодателей (АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт"). Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Установлено, что из-за ненадлежащей организации приема-передачи данных от энергоснабжащей организации некорректно начислялись объемы потребленной электроэнергии. Многим астанчанам производилось среднесуточное начисление объемов. Тем самым нарушались требования статьи 488 Гражданского кодекса о проведении оплаты энергии за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с показателями приборов учета. В результате жителям города приходили огромные счета. Чтобы разобраться, граждане вынуждены "обивать пороги" АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт". Учитывая нарушение прав неограниченного круга лиц, прокуратурой города через Генеральную прокуратуру в Комитет по регулированию естественной монополий внесен акт надзора", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что уполномоченный орган рассмотрит вопрос о проведении проверки субъектов, допустивших необоснованное начисление за электроэнергию. При выявлении нарушений будут приняты предусмотренные законом меры реагирования.
В настоящее время АО "Астана-РЭК" произвело перераспределение объемов электроэнергии нескольким десяткам тысяч абонентов. Работа по корректировке начислений продолжается и контролируется прокуратурой", - отметили в ведомстве.
Также сообщается, что при нарушении прав потребителей в части завышенных счетов за электричество граждане и организации могут самостоятельно обращаться в городской департамент по регулированию естественных монополий.
08.04.2023, 13:44 30741
В ЕАБР прокомментировали информацию о блокировке средств
Банк, как международная финансовая организация и НЕ находящееся под санкциями лицо, подал в бельгийские регулирующие органы заявление о разблокировке средств
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском банке развития разъяснили информацию о блокировке средств.
Более девяти месяцев назад, в июне 2022 года, Европейский союз ввел блокирующие санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). Как следствие, Euroclear (Бельгия) заблокировал находящиеся у него средства НРД. В результате блокировки средств попавшего под санкции НРД заблокированы также оказались средства различных зарубежных компаний и организаций, находившихся на счетах НРД. От этого пострадало более 5 миллионов частных и институциональных инвесторов по всему миру. В их число попал Евразийский банк развития (ЕАБР), имевший на тот момент собственный счет в НРД. НРД, в свою очередь, держал эти средства в Euroclear", - сообщили в ЕАБР.
В пресс-службе также отметили, что в декабре 2022 года бельгийские регулирующие органы опубликовали порядок подачи лицами и организациями, НЕ находящимися под санкциями, заявлений о разблокировке своих средств, замороженных в результате блокировки НРД со стороны Euroclear. 7 января 2023 года ЕАБР, как международная финансовая организация и НЕ находящееся под санкциями лицо, подал в бельгийские регулирующие органы заявление о разблокировке средств по данной процедуре.
В настоящее время в соответствии с процедурами ведутся переговоры с бельгийскими регулирующими органами о порядке и условиях разблокировки средств", - сообщили в банке.
В пресс-службе подчеркнули, что по итогам 2022 года ЕАБР перевыполнил все плановые показатели. Объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 млрд долларов, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.
Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития". Это позволит сделать акционерную структуру банка более диверсифицированной и нивелировать риски его проектной деятельности. Перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования.
06.04.2023, 18:56 38911
Внесены изменения в правила возврата превышения НДС
Измененные правила вводятся в действие с 6 апреля 2023 года
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - При внесении изменений в правила возврата превышения НДС учтены замечания и предложения участников бизнес-сообщества и принят ряд улучшающих изменений в данные правила, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.
Приказом министра финансов РК от 20 марта 2023 года № 289 внесены изменения и дополнения в приказ от 19 марта 2018 года № 391 "Об утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость, а также критериев степени риска".
Измененные правила вводятся в действие с 6 апреля 2023 года.
Внесены поправки в части сокращения срока возврата превышения НДС со 155 календарных дней до 75 рабочих дней, а также в части расширения налогоплательщиков, реализующих горюче-смазочные материалы, при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, международные воздушные перевозки, в частности добавлены поставщики услуг наземного обслуживания и в части уточнения Перечней экспортеров сырья и производителей товаров собственного производства для целей возврата НДС.
Кроме того, при разработке НПА учтены замечания и предложения участников бизнеса и принят ряд улучшающих изменений и дополнений в НПА:
- внесены улучшающие дополнения для экспортеров в части прекращения формирования отчета "Пирамида" по контрагентам, осуществляющим услуги железнодорожного транспорта, включены дополнительные основания, не учитывающие нарушения (при занижении суммы НДС не превышающее 10 МРП, по "Пирамиде", при расхождениях между ФНО и ЭСФ не превышающее 10 МРП, при применении отсрочки, рассрочки по уплате НДС, при нарушения с низкой степенью риска, неподтвержденные нарушения у экспедитора и комиссионера, при устранении поставщиками нарушений в цепочке поставки товаров);
а также:
- в части уточнения видов расхождений, по прекращенным делам по нереабилитирующим основаниям по ст. 245 Уголовного кодекса РК;
- в части исключения субъектов, реализующих ГСМ, осуществляемой аэропортами, при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, из категории непосредственных поставщиков по которым не учитываются нарушения отчета "Пирамида", в целях приведения в соответствие с п.12 ст.152 Налогового кодекса;
- в части предоставления права налогоплательщику самостоятельного выбора критерия, для применения упрощенного порядка возврата в соответствии со ст.434 Налогового кодекса.
24.03.2023, 10:04 79361
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 168,7 млрд тенге, солидарной пенсии - 380,6 млрд тенге.
По состоянию на 1 марта 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 295 тысяч человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2023 года составил 120 992 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 089 тенге, базовой пенсии - 37 903 тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Ранее сообщалось будут ли в Казахстане пересматривать пенсионный возраст для женщин.
17.03.2023, 09:46 107091
В Казахстане банки начали выплачивать компенсации по депозитам
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 16 марта 2023 года средства для зачисления компенсации (премии) по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня, сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.
АО "Фонд проблемных кредитов" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" перечислили деньги в банки. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило 2 млн 615 тысяч 772 человека", - проинформировали в фонде.
Согласно правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.
Напомним, вкладчики казахстанских банков, у которых имеются депозиты в тенге, открытые до 23 февраля 2022 года, могли подать заявку на получение компенсации от государства в размере 10%. Заявления на выплату компенсации можно было подать до 10 февраля. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке.
17.03.2023, 08:45 106746
Комитет госдоходов опубликует реестр лиц, получающих иностранное финансирование
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов прокомментировал введение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников.
Ранее, с 2018 года, Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций. Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д. (п.п. 1 п. 1 ст. 29 Налогового кодекса). В 2022 году внесены поправки в статью 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников", - сообщили в КГД.
В комитете отметили, что данная поправка в целом направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и к неправительственным организациям.
Указанный реестр будет размещен по итогам I полугодия 2023 года после предоставления соответствующей отчетности", - уточнили в ведомстве.
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