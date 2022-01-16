Председателем фонда "Казакстан халкына" стал Жамишев

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В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного 11 января на заседании мажилиса парламента РК, несколько общественных организаций Казахстана учредили общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына". На пост председателя ОСФ "Казакстан халкына" учредителями фонда избран государственный деятель, известный финансист Болат Жамишев", - сообщили в пресс-службе премьер министра РК.
Также сообщается, что в наблюдательный совет вошли известные деятели здравоохранения и образования, а также представители общественных объединений РК.
ОСФ "Казакстан халкына" будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки уязвимых слоев населения. Деятельность фонда будет способствовать консолидации общества и укреплению социальной справедливости", - отметили в пресс-службе.
Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников, планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.
Ранее президент сообщал, что фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.