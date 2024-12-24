23.12.2024, 20:26 4611
Впервые в портфеле пенсионных активов ЕНПФ не осталось вкладов в казахстанских банках
Среди инструментов доминируют государственные ценные бумаги Минфина РК
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 декабря 2024 года доля депозитов в казахстанских банках в инвестиционном портфеле под управлением НБРК опустилась до 0,0%, следует из данных самого ЕНПФ. На отчетную дату начала месяца нулевой показатель фиксируется впервые за все время работы фонда, с 2013 года, сообщает Telegram-канал Первого кредитного бюро.
Уже по состоянию на 1 ноября доля депозитов в БВУ составляла всего 0,1%. Вся эта сумма приходилась на один вклад, открытый еще 10 лет назад, так что для достижения нулевой отметки оказалось достаточно его погашения.
В целом же доля депозитов БВУ в портфеле пенсионных активов была весьма скромной и в начале года (1,11%), да и вообще за последние пять лет уровень не добирался и до 2,5%. Собственно, средства на вклады в казахстанских банках все это время и не размещались (последний такой эпизод фиксировался еще в 2018 году).
Депозиты в иностранных банках, кстати, открывались и в 2024 году, после более чем годового перерыва. Другое дело, что это были относительно краткосрочные вклады, и уже к сентябрю их тоже не было. Из депозитов к 1 декабря в портфеле оставались только недельные в Нацбанке с долей 3,14%. В целом же среди инструментов доминируют государственные ценные бумаги Минфина РК с долей 41,29%.
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23.12.2024, 11:16 7321
Микрофинансовый омбудсмен будет рассматривать вопросы по всем видам кредитов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане расширили полномочии банковского омбудсмена, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Если раньше он рассматривал только вопросы, касающиеся ипотечных займов, то теперь это коснется всех видов кредитов. В том числе потребительских.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появился микрофинансовый омбудсмен, который будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами.
Должность получила Назгуль Естеусизова, ранее занимавшая должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.
Напомним, перед обращением к микрофинансовому омбудсмену заемщик должен обратиться к своему кредитору.
Омбудсмен не рассматривает обращения, принятые к рассмотрению судом и/или по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу, а также направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела. Его услуги являются бесплатными.
Порядок подачи обращений к микрофинансовому омбудсмену можно найти по ссылке.
По состоянию на 1 декабря 2024 года в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ, 199 коллекторских агентств и 497 ломбардов.
20.12.2024, 18:59 25326
Нацбанк Казахстана сделал заявление об обмене долларов
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов БВУ и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы.
В связи с этим НБК напоминает, что эти банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений", - напомнили в пресс-службе регулятора.
В Нацбанке подчеркнули, что законодательство РК не предусматривает комиссий за обмен наличной иностранной валюты, если банкноты не повреждены и не признаны непригодными в обращении. Комиссия может быть установлена обменными пунктами только в случае, если принимаемые на обмен банкноты являются неплатежеспособными или непригодными для дальнейшего обращения.
Вместе с тем если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную иностранную валюту в зависимости от года выпуска банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты, необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся документов для принятия соответствующих закону мер", - сообщили в НБ РК.
20.12.2024, 15:30 27976
Возвращение находившихся в Швеции активов Нацфонда и новые возможности - Нацбанк сделал заявление по делу Стати
Фото: Нацбанк
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана заявил об успешном завершении процесса урегулирования судебных споров между правительством страны, банком и сторонами Стати.
В результате урегулирования Национальному банку Казахстана удалось достичь отказа сторон Стати от притязаний на активы Национального фонда Республики Казахстан и возвращения в свое распоряжение активов Национального фонда Республики Казахстан, находившихся под обеспечительными мерами в Швеции", - проинформировали в пресс-службе банка.
Подчеркивается, что это открывает новые возможности для повышения операционной гибкости и привлечения более широкого круга потенциальных инвестиционных партнеров, что поспособствует созданию условий для улучшения долгосрочной доходности Национального фонда Республики Казахстан.
Конкретные условия соглашения об окончательном урегулировании являются конфиденциальными", - добавили в банке.
Напомним, в июле текущего года правительство РК, Нацбанк и стороны Стати заключили соглашение о мирном разрешении спора.
Ранее Минюст заявил, что правительство Казахстана, Нацбанк и стороны Стати завершили урегулирование спора.
19.12.2024, 12:18 35231
Нарушения и системные недостатки на 86 миллиардов тенге выявила ВАП в сфере водоотведения
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд системных проблем выявила Высшая аудиторская палата Республики Казахстан в сфере водоотведения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего по результатам аудита установлены: финансовые нарушения на 18,7 млрд тенге; неэффективное планирование бюджетных средств и активов - 23,4 млрд тенге; их неэффективное использование - 26,7 млрд тенге. Возможные потери и упущенная выгода составили 17,3 млрд тенге. Госаудиторы выявили 59 системных недостатков и 277 процедурных нарушений", - проинформировали в ВАП.
По результатам проверки в 67 городах республики требуется новое строительство, модернизация и реконструкция канализационных очистных сооружений, а в 27 они отсутствуют вовсе. Отмечается дисбаланс в распределении средств между регионами. К примеру, наибольшие объемы финансирования направлены в Астану, Туркестанскую и Алматинскую области, несмотря на более высокую степень износа инженерных сетей в Карагандинской, Павлодарской областях и в Улытау.
Экспертиза 27 сложных проектов водоотведения по РК осуществлена организациями, не имеющими соответствующих прав, что противоречит законодательству. По 15 проектам в Туркестанской, Карагандинской областях, Шымкенте и Астане нарушены сроки реализации, а по отдельным проектам не проводилась повторная экспертиза скорректированной проектной документации.
В целом стоимость реализации 35 проектов водоотведения по результатам корректировки увеличилась на 70 млрд тенге - со 109 до 180 млрд тенге. При этом несогласованность действий и низкий контроль приводят к простаиванию некоторых объектов. К примеру, проект реконструкции очистных сооружений в Приозерске Карагандинской области стоимостью 1,9 млрд тенге с 98% готовности простаивает с 2017 года. В Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях простаивают 6 введенных в эксплуатацию проектов очистных станций на сумму 5,6 млрд тенге из-за отсутствия канализационных сетей.
Государственный аудит также выявил несогласованность в действиях уполномоченных органов, пробелы в нормативной базе, отсутствие качественного мониторинга и достоверных оперативных данных, низкий уровень автоматизации и цифровизации, слабую проработку инвестпроектов и прочее.
Ранее председатель ВАП Алихан Смаилов заявил о проведении более 40 аудиторских проверок ВАП в 2025 году.
18.12.2024, 19:19 39266
В Bereke Bank произошли изменения в составе совета директоров
Фото: istockphoto.com
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением единственного акционера Lesha Bank LLC (Public) от 12 декабря досрочно прекращены полномочия действующего состава и избраны новые члены совета директоров АО "Bereke Bank", сообщает пресс-служба банка.
Акционер в лице Lesha Bank LLC (Public) и команда банка выражает глубокую благодарность Мадиеву Магжану и Максату Нуриденұлы за проделанную работу и весомый вклад в развитие Bereke Bank. Под руководством коллег банк успешно прошел турбулентный и самый сложный период в своей истории, вышел из-под международных санкций, полностью восстановил операционную деятельность и улучшил все финансовые показатели. Банку удалось выйти на прибыль и обеспечить дальнейшую устойчивость", - говорится в сообщении.
Новый совет директоров АО "Bereke Bank" избран на следующие три года, в его состав вошли:
- Нассер Абдулла С. М. Аль-Шариф - председатель совета директоров, независимый директор;
- Дэвид Марк Браун - независимый директор, член совета директоров;
- Качмарек Петр Януш - независимый директор, член совета директоров;
- Тимченко Андрей - председатель правления, член совета директоров.
13.12.2024, 16:02 61996
S&P отмечает снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 12 декабря 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об улучшении позиции Республики Казахстан в рейтинге BICRA (Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора) с группы "8" на группу "7". Данный показатель отражает снижение рисков в банковской отрасли страны, а также подчеркивает усилия регулятора по усилению надзора за финансовым сектором, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Согласно отчету S&P, Казахстан продемонстрировал устойчивость банковского сектора к макроэкономическим вызовам и геополитическим рискам. Агентство отмечает, что качество активов и финансовые показатели казахстанских банков превзошли ожидания.
Значительным фактором в пересмотре рейтинга стало укрепление надзорной деятельности АРРФР. Среди ключевых достижений названы регулярная оценка качества активов (AQR), переход на надзорную модель SREP, ограничение рисков в деятельности банков и меры по контролю темпов роста потребительского кредитования", - рассказали в пресс-службе ведомства.
S&P отмечает, что принятые АРРФР меры позволили избежать кризисов в банковской системе и обеспечить стабильную операционную деятельность на фоне рыночных изменений. По мнению S&P, данные меры способствовали улучшению финансовой устойчивости страны, при этом уровень проблемных кредитов в системе снизился с 18% в 2020 году до 7-7,5% в 2024 году.
Улучшение рейтинга BICRA позволило повысить рейтинги 7 финансовых учреждений.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "стабильный".
13.12.2024, 14:28 63031
KASE: В ноябре доллар укрепился на 5% по отношению к тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На конец ноября курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 512,52 тенге, за месяц цена американской валюты выросла на 5%.
По данным KASE, объем торгов на рынке иностранных валют снизился относительно октября на 18,6 %, до 3,8 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 182,5 млрд тенге, среднедневное количество сделок - 977, средний объем одной сделки - 186,8 млн тенге.
В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).
Накануне сообщалось, что курс тенге снова пошел вниз, валюта РК реагирует на девальвацию рубля. Сессия 12 декабря для доллара завершилась на уровне 517,74 тенге.
Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
12.12.2024, 10:12 68041
Курс тенге снова снизился
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Курс тенге снова пошел вниз, валюта РК реагирует на девальвацию рубля. Сессия среды для доллара завершилась на уровне 517,74 тенге, сообщают аналитики Alpari.
По сравнению с уровнями прошлой недели курс тенге заметно крепче, но текущие значения очень далеки от средневзвешенных. Новый всплеск ослабления российского рубля оказал влияние на траекторию тенге. Это неизбежно из-за торгово-экономических связей между странами. В моменты столь заметных колебаний курса очень видна проблема с достаточностью предложения иностранной валюты на рынке KASE. Нацбанк делает максимум возможного, но эффект недостаточен", - отмечают эксперты.
По мнению аналитиков, "ослабление тенге в декабре 2024 года приведет к ухудшению благосостояния граждан РК".
Баррель Brent в четверг вырос до $73,65.
Отношение к риску выглядит умеренным. Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг смотрятся так: доллар США останется в рамках 515-525 тенге, евро - 540-550 тенге, рубль - 5,00-5,10 тенге, китайский юань - 71-72 тенге", - сообщили в Alpari.
По состоянию на 10.50 в обменниках Алматы покупка/продажа валюты составляет 520-522/522-528 тенге за доллар.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?