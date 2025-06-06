Каждый второй USB-порт в аэропорту - ловушка. А первый просто притворяется безопасным

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Каждый год, особенно перед праздниками, тема juice jacking - кражи данных через публичные зарядные станции - всплывает в заголовках. Хотя реальных атак зафиксировано гораздо меньше, чем предостережений, официальные предупреждения продолжают поступать. На этот раз тревогу подняло управление транспортной безопасности США, вновь напомнив путешественникам о потенциальных рисках, сообщает securitylab.ru.





Суть juice jacking - в том, что за внешне безобидным USB-разъемом в аэропорту или отеле может скрываться устройство, способное установить соединение с вашим телефоном и незаметно скопировать данные. Это отличается от так называемых злонамеренных кабелей, в которых вредоносный код уже встроен в сам провод.





TSA советует: не подключайте телефон напрямую к USB-портам в общественных местах. Вместо этого используйте собственный повербанк или адаптер, сертифицированный TSA. По словам ведомства, "хакеры могут установить вредоносное ПО в публичных портах USB - это и называют juice jacking".





В том же сообщении TSA призывает воздержаться от подключения к бесплатному Wi-Fi, особенно при совершении онлайн-покупок или вводе конфиденциальной информации. Хотя эксперты спорят о масштабах этой угрозы, важно понимать: если сайт использует HTTPS, то передаваемые данные зашифрованы. Но это не значит, что вы полностью защищены.





Австрийские исследователи показали, что в ряде случаев зарядные устройства могут не просто установить соединение, а и имитировать действия пользователя для активации передачи данных. Эти методы, в первую очередь, касаются Android-устройств, но владельцам iOS тоже не стоит терять бдительность. Особенно если вы путешествуете в регионы с повышенными киберрисками.





Один из советов - не разблокировать устройство, пока оно подключено к чужому оборудованию. К счастью, современные версии Android и iOS стали лучше справляться с попытками извлечения данных по USB. Например, обе платформы получили обновления, автоматически перезагружающие устройства, если они были заблокированы более трех дней - это снижает риск компрометации через кабель.





Уязвимость, связанная с атакой через выбор вариантов на экране, закрыта в iOS или iPadOS 18.4 и Android 15. Однако для Android обновление операционной системы само по себе не гарантирует безопасность. Пользователям рекомендуют подключать телефон к доверенному компьютеру и проверять, требует ли система пароль или биометрию. Если нет - стоит избегать публичных зарядок.