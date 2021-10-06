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TECH4ALL: цифровые технологии для развития образования и охраны окружающей среды

30.09.2021, 17:05 3889
TECH4ALL: цифровые технологии для развития образования и охраны окружающей среды
Компания Huawei призвала глобальных партнеров присоединиться к инициативе TECH4ALL по обеспечению цифровой доступности. Программа направлена на построение более инклюзивного и интеллектуального мира с фокусом на цифровых технологиях, внедрении приложений и цифровых навыках, а также на работе с глобальными партнерами по продвижению и расширению цифрового охвата для содействия достижению Целей Устойчивого Развития ООН. 
 
Инициатива TECH4ALL компании Huawei сосредоточена на четырех областях: 
 
  1. Обеспечение равенства и качества образования
  2. Бережное отношение к природе с помощью технологий
  3. Обеспечение инклюзивности и доступности здравоохранения 
  4. Использование ИКТ для ускорения развития сельских районов
 
В настоящее время более 60 000 учителей и учеников пользуются преимуществами проектов TECH4ALL в более чем 200 школах по всему миру. Цифровые технологии были внедрены для повышения эффективности управления ресурсами и сохранения биоразнообразия в 22 природных заповедниках по всему миру. Смартфоны Huawei предоставляют 15 функций доступности, ими ежемесячно пользуются около 10 миллионов пользователей. Решение RuralStar компании Huawei предоставляет услуги мобильного интернета в более чем 60 странах и регионах, охватывая более 50 миллионов человек в отдаленных районах.
 

ЮНЕСКО и Huawei в июле 2020 года запустили совместный проект "Открытые школы", который реализуется в Эфиопии, Египте и Гане в течение трех лет", - отметила Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования. "Проект исследует будущие модели школьного образования, тем самым внося свой вклад в глобальную инициативу ЮНЕСКО по будущему образованию".

 
Чтобы построить более устойчивую к кризисам систему открытых школ, все страны должны рассмотреть три столпа новой инфраструктуры для системы обучения: технологии, цифровой контент и цифровые компетенции учителей и специалистов. 
 
В рамках саммита Huawei TECH4ALL были озвучены ряд программ компании совместно с партнерами, среди которых: 
 
Instant Network Schools - программа фонда Vodafone, направленная на предоставление высококачественного образования беженцам и представителям местного населения, с планами подключить 500 000 учащихся-беженцев и их сообщества к 2025 году. Компания Huawei является одним из партнеров по расширению возможностей подключения к сети для большего числа школ в Африке. 
 

Мы верим, что каждый мальчик и каждая девочка должны иметь доступ к качественному образованию, независимо от того, где они находятся и какой национальности", - заявил Ойсин Уолтон, менеджер программы Vodafone Instant Network Schools. 

 
DigiTrucks - это программа компании Close the Gap, представляющая экологичные мобильные аудитории на солнечных батареях, переоборудованные из морских контейнеров. Они оснащены переработанными ИКТ-устройствами и обеспечивают обучение молодых людей цифровым навыкам. Компания Huawei поддержала эту программу в Кении и Франции. В конце этого года Huawei и организация Close the Gap реализуют проект в Эфиопии. 
 
Green Pepper - программа китайского Фонда социального предпринимательства YouChange для молодых учителей в сельских деревнях Китая, в рамках которой учителя проходят годовое онлайн-обучение, и на сегодняшний день программа охватила около 80 000 молодых сельских учителей и 17 000 школ.
 
Представляя экологический сектор, генеральный директор МСОП д-р Гретель Агилар затронула ряд экологических проблем, отметив, что технологии могут быть использованы для смягчения растущего воздействия человечества на планету. "Цифровые технологии могут стать важной частью решения и помочь нам решить глобальные проблемы, если их правильно и разумно использовать". 
 

Мы должны дать возможность большему числу людей использовать технологии для охраны природы, именно на это направленна инициатива Tech4Nature", - сказал Джеймс Хардкасл, заместитель директора Программы по охраняемым территориям МСОП.

 
Tech4Nature - проект в партнерстве МСОП и Huawei, целью которого является разработка сценарных технологий для сохранения природных экосистем на 300 охраняемых территориях к 2023 году. В настоящее время проект реализуется в Таиланде, Испании, Маврикии, Швейцарии и Китае. Проект на Маврикии направлен на защиту и восстановление быстро исчезающего кораллового рифа африканского островного государства с помощью видеомониторинга в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта, который может быть передан экспертам, как местным, так и международным.
 
Nature Guardian - система, которая использует акустические технологии для мониторинга исчезающих видов и предупреждения егерей об угрозах, таких как незаконная вырубка леса и выстрелы. Платформа Guardian, поддерживаемая облаком Huawei, обеспечивает спасательный круг для Дарвиновской лисицы, находящейся под угрозой исчезновения, которых, как считается, осталось менее 1000. 
 
Умные и сетевые технологии мониторинга являются важнейшим инструментом охраны природы. Например, в Англии были внедрены акустические решения для защиты все более редкой рыжей белки, которой угрожает вторгшиеся и гораздо более распространенные серые белки. В Китае акустический мониторинг внедрен для отслеживания и удвоения популяции находящегося под угрозой исчезновения хайнаньского гиббона.
 
Партнерские отношения - это топливо, которое обеспечивает прогресс в областях TECH4ALL, касающихся окружающей среды и образования, а также в двух других областях инициативы - здравоохранении и развитии.
 

Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - идите вместе", - сказал Тао Цзинвэнь, спикер компании Huawei. "Мы верим, что еще больше партнеров будут работать с нами для продвижения плана действий TECH4ALL в будущем. Присоединяйтесь к нам ради более инклюзивного, интеллектуального мира, в котором никто не останется позади".

 
Полная запись саммита TECH4ALL на сайте. Подробная информация о проектах и историях TECH4ALL
 

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    Теперь, если кто-то из ваших друзей пропустил начало группового звонка, он все равно сможет присоединиться к нему, когда захочет.
     
    Пользователь также может отказаться от участия и повторно присоединиться к беседе, пока звонок все еще продолжается", — говорится в официальном блоге материнской компании Facebook, которая владеет WhatsApp.

     
    Разработчики мессенджера также обновили экран с информацией о вызове. Теперь пользователи смогут видеть, кто уже участвует в звонке, кто приглашен и кого ожидают.
     
    Если человек проигнорировал вызов, нажав на соответствующую кнопку, он сможет присоединиться к беседе позже — вызов будет отображаться на вкладке "Звонки" в WhatsApp. Групповые звонки, как и обычные вызовы, обещают защищать сквозным шифрованием.
     
    Как отмечает The Verge, из-за огромной популярности WhatsApp новый функционал может оказаться полезным для многих. Но нельзя забывать о возможных рисках.
     

    С точки зрения безопасности присоединение к звонку незначительно повышает риск подслушивания информации. Суть в том, что если злоумышленник состоит в группе WhatsApp, то ему не составит труда подключиться к звонку, выждав некоторое время, когда большая часть участников уже будет участвовать в переговорах. Тогда его присоединение может остаться незамеченным. Получается, что злоумышленнику не нужно сидеть и ждать начала звонка, о котором группа договорилась ранее — он может подключиться в любой момент", — отметил в беседе с "Газетой.Ru" эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Виктор Чебышев.

     
    Чебышев добавил, что участники группы, особенно администратор, могут следить за тем, кто состоит в группе, и не приглашать чужаков. Сам же WhatsApp гарантирует приватность обмена данными в группе за счет использования сквозного шифрования.
     

    Таким образом, ни сам мессенджер, ни люди, пытающиеся организовать атаку типа "человек посередине", не смогут перехватить ни переписку в группе, ни звонки, в том числе групповые", — говорит эксперт.

     
    Кроме того, по его словам, вредоносное ПО в большинстве своем ориентировано на перехват архивных сообщений WhatsApp и онлайн-диалогов, а вот перехват звонков, тем более групповых, Лаборатории Касперского еще не встречался.
     

    Тем не менее если устройство заражено, то весьма вероятно, что у троянца будет функция записи микрофона и камеры устройства — так злоумышленники могут подслушать любые переговоры, вне зависимости от используемого канала коммуникации, будь то любой мессенджер или обычный звонок по мобильной связи", — заключает Чебышев.


     

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