В Казахстане стартовали продажи флагманских ноутбуков HUAWEI MateBook 14

АЛМАТЫ. 14 ДЕКАБРЯ - Huawei Consumer Business Group начинает продажи в Казахстане ноутбуков HUAWEI MateBook 14 с сенсорными безрамочными экранами FullView с поддержкой управления жестами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба компании, устройства имеют тонкие и лёгкие металлические корпуса и получили усовершенствованную функцию "Мультискрин" Huawei Share для одновременной работы на ПК и смартфоне.
Новинка оснащена процессорами 11-го поколения Intel® Core™ i5-1135G7, имеет двухканальную оперативную память DDR4 объёмом 16 ГБ и высокоскоростной твердотельный накопитель PCIe объёмом 512 ГБ, что гарантируют быструю загрузку системы и высокую скорость обработки файлов большого размера. Для работы с ресурсоёмкими приложениями имеется режим повышенной производительности, который активируется нажатием клавиш "Fn" и "P", - информирует пресс-служба.
Кроме того, HUAWEI MateBook 14 очень тонкий - 15,9 мм и легкий - 1,49 кг. Но несмотря на компактные размеры, устройство отлично подходит для самых разнообразных задач: от работы с документами и офисными приложениями до просмотра фильмов и видеоигр. Ноутбук получил усовершенствованную систему охлаждения с двумя вентиляторами с S-образными лопастями и тепловыми трубками, которые эффективно отводят тепло от ключевых компонентов даже при длительной работе под нагрузкой.
Новинка оснащена экраном FullView с разрешением 2160 x 1440 и узкими рамками - по 4,9 мм с трёх сторон. Соотношение сторон экрана 3:2 хорошо подходит для работы с документами, таблицами и веб-страницами. Сенсорная панель позволяет распознавать до 10 точек касания и управлять ноутбуком с помощью жестов, делая взаимодействие с ноутбуком более интуитивным и открывая новые сценарии использования. Например, скриншот можно сделать простым свайпом тремя пальцами, как на смартфоне.
Функция "Мультискрин" Huawei Share на аппаратном уровне устраняет барьеры между платформами Android и Windows.
Пользователи HUAWEI MateBook 14 могут:
- свободно перемещать файлы между устройствами;
- выводить на экран ноутбука одновременно до трёх мобильных приложений;
- использовать периферийные устройства ПК для работы со смартфоном;
- открывать и редактировать файлы со смартфона прямо на ноутбуке;
- отвечать на мобильные и видеозвонки, и многое другое;
Для подключения смартфона достаточно коснуться им тачпада, где расположена метка Huawei Share.
Аккумулятор ёмкостью 56 Вт/ч в сочетании с интеллектуальным режимом энергосбережения поддерживает до 11 часов просмотра видео без подзарядки. Входящее в комплект универсальное зарядное устройство мощностью 65 Вт с технологией HUAWEI SuperCharge и разъёмом USB Type-C может быстро заряжать не только ноутбуки, но и другие совместимые устройства. Имеется также функция обратной зарядки, работающая даже при выключенном ноутбуке", - отмечают разработчики.
Как уточили в пресс-службе, HUAWEI MateBook 14 будет доступен в магазинах-партнёрах компании в цвете "космический серый" по рекомендованной цене 699 тыс. 990 тенге. Также для новинки с 15 декабря по 4 января действует специальная цена 659 тыс. 990 тенге.
О HUAWEI Consumer Business Group: продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG - одно из трёх бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объём операционной деятельности во всём мире и развитая партнёрская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.
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Войны будущего. Роботы-убийцы, дроны-камикадзе и умное оружие
09.12.2021, 18:05 28579
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"Мир должен очнуться" Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
18.11.2021, 23:43 84091
Фото: lenta.ru
"Лента.ру" узнала у создателя MeWe (американская "альтернативная" социальная сеть) Марка Вайнштейна, как соцсети вредят человечеству, в чем опасность Facebook и Google и какое будущее нас ждет.
Почему вы считаете, что с Facebook что-то не так?
Вайнштейн: Facebook на самом деле — не соцсеть. Это компания по сбору данных. Facebook уже не исправить, это огромная горилла, которая манипулирует всем миром.
В Facebook зарегистрированы 3,14 миллиарда человек. Это половина населения Земли. Многие из них узнают новости только из Facebook. Получается, половина планеты читает то, что эта соцсеть для них отбирает. При этом единственная мотивация Facebook — манипулировать эмоциями людей для того, чтобы те были максимально вовлечены. Потому что это именно то, на чем Facebook зарабатывает деньги.
Такая мотивация абсолютно противоречит и интересам человечества, и идеям традиционного капитализма. Традиционный капитализм мотивирует людей на создание хорошего продукта, которым пользуются живые люди. Бизнесмены и предприниматели должны радовать клиентов, обслуживать их, принимать их такими, какие они есть. Потому что именно клиенты — это источник заработка. Пользователи Facebook думают, что они клиенты, но это не так. Рекламодатели, маркетологи, правительства и политики — вот кто реальные клиенты Facebook.
Пользователи — это товар, который продается. Вы можете заплатить Facebook, я могу, правительство любой страны может это сделать. Мы знаем, какие гнусные организации есть у Facebook среди клиентов. Каждый может заплатить этой соцсети, чтобы старгетировать на любого человека что угодно. Например, подтолкнуть к покупке вещи, которая нам вообще не нужна или даже может навредить нам. В этом вся суть Facebook.
Вы хотите сказать, что так называемый "капитализм слежки" неэтичен по сравнению с традиционным?
Абсолютно верно! Я не рассматриваю капитализм с точки зрения этики. Я рассматриваю капитализм как экономическую модель, которая вдохновляет свободных людей на зарабатывание денег. Они думают, как быть предпринимателем, как начать свой бизнес, как обеспечить свою семью. Все это побуждает в людях лучшее.
Но, естественно, от бизнесменов ожидают этичного поведения по отношению к своим клиентам. Кроме того, есть законы, постановления и прочие регулирующие механизмы. Они очень важны. Этика подталкивает нас делать жизнь людей лучше.
Многие верят в этичный капитализм: один из моих консультантов, Радж Сисодиа, сооснователь движения "Сознательный капитализм". Другой мой консультант, сэр Тим Бернерс-Ли, джентльмен, который изобрел всемирную паутину.
Потому что традиционный капитализм действительно прекрасен. Радуйте своих клиентов, заботьтесь о них, и они отплатят вам за это. Проблема Facebook заключается в том, что их клиенты — рекламодатели, маркетологи, политики, правительства — хотят манипулировать людьми, их сознанием, мнением, толкать их на необдуманные покупки. Когда дело доходит до информации, капитализм терпит крах.
Объясните с точки зрения пользователя соцсети: что плохого в использовании его личных данных? Чего ему бояться, если данные украдут или используют незаконным способом?
Бояться или не бояться за себя должен не пользователь, а все человечество. Вот что происходит: Facebook точно знает ваши религиозные предпочтения, финансовое положение, политические взгляды, проблемы со здоровьем, сексуальную ориентацию, множество других вещей. Он контролирует эту информацию и доступ к ней. Он может обещать, что не злоупотребляет властью, но мы знаем массу примеров злоупотребления. Поэтому вы действительно в опасности.
Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще все. Это опасно для всего мира.
Права на частную жизнь, на свободу слова прописаны в Конституции США. Эти права есть у жителя любой демократической страны. Они гарантируют, что, если вы не нарушаете законы, вас не будут преследовать.
Помните, что в основе демократии лежит свобода на свое, пусть даже отличное от другого мнение. Фактически это право не соглашаться, не опасаясь преследований. Но сейчас существует целая экономическая система, которая живет за счет личных данных, и целые правительства имеют к ним доступ. Они могут манипулировать мнениями неугодных людей, подавлять их и даже вредить.
Процветающие демократии хороши потому, что люди могут позволить себе выражаться свободно. К примеру, в соцсети MeWe, которую я основал, очень строгие правила. В ней нельзя подстрекать к ненависти, насилию или запугивать. Но я как гендиректор социальной сети не имею права решать, чье мнение неправильное, даже если оно отличается от моего. Это абсурд. Но другие социальные сети делают это.
Возможность с помощью рекламных инструментов дотягиваться до большого количества людей — это плохо?
Мы все понимаем, что даже в демократических странах на выборах кандидаты покупают рекламу везде, где только можно. Но здесь мы имеем дело с другим: любой может купить место в личной ленте новостей пользователя и вклиниться со своим мнением. У Facebook есть тысячи аналитиков данных и психологов, которые могут помочь убедить людей перейти на вашу сторону. С их помощью можно дотянуться до людей, которые крайне уязвимы. Можно повлиять и на 14-летних подростков, склонных к самоубийству. Это хорошо задокументировано, что Facebook позволяет совершать такие вещи.
В соцсетях мы окружены тоннами фальшивых новостей и теорий заговора. Как мы пришли к этому?
Нас сбили с курса именно соцсети.
В конце 90-х годов я работал с компаниями, которые первыми в мире создавали социальные сети. Все их идеи были сосредоточены на том, чтобы подарить человечеству инструмент для общения. По той же причине сэр Тим Бернерс-Ли изобрел интернет: чтобы ученые, а позднее и все остальные люди были на связи. Чтобы мы могли обмениваться идеями по всему миру и общаться с семьей и друзьями, где бы мы ни находились. Мы все перемещаемся, живем в разных местах. Это воодушевляет, это прекрасно, это интересно.
Но произошло то, что произошло: возникла бизнес-модель "капитализма слежки". Facebook понял, что может зарабатывать кучу денег на пользователях, манипулировать их мыслями, подталкивать к покупкам. А за ним последовал весь мир. И Google, и Instagram, который принадлежит Facebook. Теперь WhatsApp.
Если вы пользуетесь WhatsApp, который когда-то был "приложением с защищенным шифрованием", то знайте, что это миф: вы отдаете личные данные в Facebook.
Мы живем в той реальности, где платформы продают доступ к мозгу людей. Вы можете заплатить Facebook или Google, чтобы продвинуть заведомо ложный контент. И поэтому мы потеряли из виду факты. Теперь людям очень трудно различать, что правда, а что вымысел. Это огромная проблема.
Сэр Тим Бернерс-Ли и другие специалисты работают над этими проблемами. Существуют сайты, которые проверяют достоверность фактов без оглядки на политические взгляды. Людям необходимо развивать критическое мышление. Если вами манипулируют, то никакой свободы мысли или свободы слова у вас просто не может быть.
Раньше мы учили критически мыслить детей. Теперь мы должны учить этому и взрослых. Мы снова вернулись во времена Дикого Запада. Кто-то сравнивает сегодняшний мир со временем, когда впервые были изобретены печатные станки. Тогда люди могли печатать что угодно и распространять это. И читатели верили всему, что было напечатано. Сейчас это происходит с интернетом.
А что насчет детей? Вы выступаете против запуска Instagram для детей. Почему вы считаете, что это плохая идея?
Вы только представьте, что произойдет. В Facebook зарегистрированы уже более трех миллиардов человек, это половина населения планеты. Facebook уже может манипулировать мыслями и мнениями половины мира. Но Facebook дает возможность зарегистрироваться только тем, кто старше 13 лет. Это, конечно, хорошо. В моей соцсети, MeWe, например, могут регистрироваться люди старше 16 лет. Просто потому что я считаю, что именно с этого возраста можно интегрироваться в соцсети.
Сейчас Facebook запустил нечто под названием Messenger Kids, в котором могут регистрироваться дети от 6 до 12 лет. Это просто ужасная идея. Вы ужасная компания, если думаете, что заманивать детей в соцсети — это нормально. Facebook заманивает детей в мессенджер, чтобы они, повзрослев, автоматически регистрировались в Facebook и оставались в соцсети навсегда. Соцсеть может изучать маленьких детей, выяснять их интересы и желания. А как только ребенок дорастет до регистрации в Facebook, соцсеть уже будет знать, как манипулировать его мыслями. А теперь они придумали еще и Instagram для детей.
Мир должен очнуться. Люди просто не могут этого не видеть! Это угроза глобального масштаба.
В США активно обсуждают разделение крупнейших IT-корпораций. Будет ли это эффективно в долгосрочной перспективе?
Дело вот в чем. Разделение Facebook приведет к появлению множества Facebook. Так почему бы не оставить все как есть? Люди по крайней мере смогут следить за их деятельностью.
Полтора года назад Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за неправомерное использование данных пользователей и фактически за нарушение соглашения с Федеральной торговой комиссией США. Они могли быть оштрафованы и на два триллиона долларов. Но в этом и заключается сила Facebook, они просто заключили мировое соглашение. Если бы их оштрафовали на два триллиона долларов, они, возможно, задумались бы над своим поведением. Для них нужны более внушительные штрафы. Я не думаю, что разделение Facebook решит проблему.
Нам нужно развивать среду стартапов. Существует секция 230, которая была принята еще в 1995 году. Блестящий законодательный акт. Благодаря ему соцсети не несут ответственности за публикации пользователей. Это единственная возможность для стартапа запустить новый проект. Потому что если вы несете ответственность за все, что публикуют ваши пользователи... Происходят две вещи.
Во-первых, в мире больше никогда не будет существовать приватность. Вы должны шпионить за каждым пользователем каждую секунду, за всем, что он делает. Это абсурд. Во-вторых, свободе слова просто придет конец.
Ни один стартап в таких условиях просто не выживет. В таком случае вам уже на запуске нужна целая армия юристов и модераторов. Это полностью уничтожает свободный рынок. Секция 230 должна сохраниться, но я не думаю, что разделение Facebook решит какую-либо проблему. Я думаю, что нам скорее необходимо развивать свободный рынок. MeWe — одна из тысячи, может, и десятка тысяч компаний, которые начали конкурировать с Facebook.
Я слышал, что во время протестов в Гонконге многие местные жители пользовались MeWe, потому что боялись, что Facebook будет шпионить за ними и помогать китайскому правительству. Многие из больших корпораций мечтают попасть на китайский рынок. Как вы на это смотрите?
Facebook настолько велик, что трудно определить, с кем он действительно дружит, кто в него инвестирует и с какими странами он сотрудничает.
MeWe не пытается проникнуть на китайский рынок. Да, мы не Facebook, мы не шпионим за нашими пользователями. К нам не обращаются правительства стран, чтобы заполучить информацию пользователей. А если бы и обращались, мы бы не стали ее предоставлять, если только пользователь не нарушает закон. В противном случае шансов нет.
"В руках у хакеров": названы главные признаки взломанного смартфона
16.11.2021, 12:37 98293
Фото: Известия
Эксперты по кибербезопасности назвали главные признаки, указывающие на взлом смартфонов и других гаджетов. К ним отнесли любую подозрительную активность, сбои в работе приложений или быструю разрядку батареи. Кроме того, со счета владельца могут начать пропадать деньги. Чем опасен взлом смартфона и что делать в таком случае, выясняли "Известия".
Признаки взлома смартфона
Эксперты назвали признаки, указывающие на взлом смартфонов и других гаджетов. К ним отнесли нестандартное поведение устройства: например, внезапное включение экрана, когда телефон или планшет никто не трогал.
Управляющий RTM Group Евгений Царев в беседе с "Известиями" посоветовал обращать внимание на появление приложений, которые вы не устанавливали, рост сетевого трафика и проблемы с учетными записями (например, постоянные запросы пароля или даже его исчезновение).
О наличии вредоносного кода могут сигнализировать и навязчивые баннеры, которые отображаются не внутри приложений, а уже на системном экране. Или когда незнакомая вам программа станет запрашивать дополнительные разрешения на доступ к геолокации, контактам и других персональным данным", - добавил старший разработчик программных продуктов для мобильных технологий Давид Григорян.
В свою очередь, директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин порекомендовал проверять детализацию сообщений и звонков на наличие записей, к которым вы не имеете отношения, и абонентскую плату за мобильные услуги - в случае взлома она может вырасти. Особого внимания заслуживают уведомления от банковских и других приложений с кодом подтверждения, если вы не являетесь инициатором операции с проверкой кода.
Также к признакам, указывающим на присутствие в гаджете вредоносных программ, может указывать постоянная повышенная загрузка процессора, оперативной памяти, проблемы с сетью, перезагрузки и перегрев устройства, отметил генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.
А вот быстрая разрядка устройства, по словам руководителя отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павла Коростелева, не всегда говорит о взломе: возможно, человек просто установил и запустил на смартфоне слишком много приложений или произошел технический сбой цепи питания.
Кто и зачем взламывает гаджеты
По словам Дмитрия Пятунина, существуют два основных способа взлома гаджетов. Самый простой из них - непосредственный доступ к устройству.
Например, если человек оставил телефон на работе или в недобросовестном сервисном центре", - объяснил эксперт "Известиям". С помощью прямого подключения можно подменить загрузчик телефона и получить права доступа с целью установки программного обеспечения агента, выполняющего запись экрана смартфона, ввода текста, контроля трафика или удаленного управления.
Второй распространенный способ - это внедрение вредоносного кода в приложения, распространяемые вне официальных магазинов. Разработчик предлагает пользователю перейти по ссылке, скачать файл APK и дать разрешения, нужные "для установки приложения", в настройках безопасности. Они не проходят проверку на зараженные закладки и могут содержать вредоносный код.
Также кибермошенники могут отправить человеку письмо или сообщение со ссылкой на специально подготовленный портал, где ему предложат ввести персональные или платежные данные", - добавил Павел Коростелев. - Как правило, фишинговые сайты имитируют ресурсы государственных органов, банков, торговых сетей и так далее. На них размещается заманчивое предложение, которое сулит хорошую выгоду.
По словам Дениса Бурлакова, чаще всего целью злоумышленников становятся пароли от учетных записей в соцсетях, банковских приложениях, электронной почте, любые личные данные, которые могут помочь получить доступ к деньгам пользователя.
Также хакерам могут быть интересны фото, видео или переписки - особенно если хозяин смартфона является публичной личностью.
Чем опасен взлом смартфона
Прежде всего взлом смартфона грозит владельцу потерей денег и личных данных. В случае получения контроля над устройством преступники могут совершать международные звонки, получить доступ к финансовым операциям в банковском приложении или воспользоваться гаджетом с целью мошенничества, отметил Дмитрий Пятунин.
Потому владельцам смартфонов нужно соблюдать простые правила для их защиты. Например, при сдаче аппарата в сервис следует вынуть из него SIM-карту, сделать резервную копию и сбросить телефон к заводским настройкам.
После возвращения смартфона важно проверить наличие кода доступа - если он сброшен, необходимо сбросить телефон к заводским настройкам повторно", - посоветовал эксперт.
Также он призвал не устанавливать неизвестные приложения из файлов APK, размещенных по ссылкам, и обращать внимание на запрашиваемые разрешения - не всегда стоит соглашаться на все.
Не используйте один пароль для множества сервисов (Wi-Fi, социальная сеть, электронная почта и учетная запись магазина приложений). Взлом одного сервиса подвергнет опасности остальные", - подчеркнул собеседник "Известий".
В свою очередь, Павел Коростелев порекомендовал установить на смартфон пароль, регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему, пользоваться только официальным магазином приложений. Также следует помнить о простых правилах кибергигиены: не переходить по ссылкам из сообщений и писем, даже если они присланы знакомыми, и не оставлять платежные данные на подозрительных сайтах.
В завершение эксперты посоветовали владельцам устройств на базе Android обязательно использовать антивирусные приложения, а iOS - не дублировать важную информацию в облачных порталах (iCloud).
Эти рекомендации помогут человеку обезопасить свое мобильное устройство. Но более надежным способом станет использование двух смартфонов: один для важных и финансовых целей (государственные услуги, мобильный банкинг, корпоративная почта), а второй для действий, связанных с развлечениями (игры, онлайн-кинотеатр, торренты). Так вы наверняка сможете защитить свои данные", - резюмировал генеральный директор компании "БСС-Безопасность" Виктор Гулевич.
Президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу: создание ценности для ИКТ-отрасли в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего"
27.10.2021, 19:25 153157
На конференции Huawei "Цифровое сообщество - 2021" президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу выступил с речью на тему "Создаем ценность для ИКТ-индустрии России вместе".
В своем выступлении Дэниел Чжоу сообщил, что с момента начала реализации стратегии "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei направила в общей сложности 1,1 млрд долларов в закупки и НИОКР в России, подготовила более 15 200 специалистов для российской ИКТ-отрасли, включая более 1500 экспертов в технологиях 5G/IP, более 4600 новых сертифицированных специалистов в области IP/IT. В то же время он отметил, что в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei продолжит инвестировать в Россию, наращивать усилия по подготовке талантов, объединять лучшие практики глобальной цифровизации промышленности и работать с основными партнерами для продвижения инноваций в области цифровизации промышленности и поддержки устойчивого развития российской ИКТ-индустрии.
Развитие Huawei в разных областях
Дэниел Чжоу кратко представил результаты деятельности Huawei. В сфере операторского бизнеса Huawei тесно сотрудничает с глобальными операторами для создания одной из лучших сетей 5G в мире, более 700 городов и 267 компаний из списка Fortune 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации, постепенно создается экосистема 5GtoB. Облачный бизнес развивается стремительно: Huawei Cloud стало вторым по величине облаком в Китае и пятым в мире, совершив прорыв в ряде отраслей и став выбором номер один для большого числа клиентов для интеллектуальной модернизации. В первой половине этого года показатели роста компании сохраняли свою устойчивость: выручка достигла 49,6 млрд долларов США, а чистая прибыль составила 9,8%.
Компания Huawei увеличивает инвестиции в такие сферы, как подключение, вычислительные и облачные технологии и предоставляет услуги различным клиентам в зависимости от их потребностей. Опираясь на десятки лет опыта в области ИКТ, компания Huawei продолжает внедрять инновации и сотрудничать с партнерами, чтобы стимулировать цифровизацию во всех отраслях и ускорить переход к полностью подключенному и интеллектуальному миру.
Концепция T.I.G.E.R. выводит Сообщество единого цифрового будущего на новый уровень
В марте прошлого года компания Huawei представила стратегию "Сообщество единого цифрового будущего", которая означает, что, сталкиваясь с общими возможностями и проблемами, российские партнеры и компания Huawei могут создать единое цифровое сообщество, целью которого является процветание российской ИКТ-индустрии и содействие развитию цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей. После полутора лет реализации данной стратегии, ускоренной условиями пандемии Covid19, компания Huawei и ее партнеры добились отличных результатов в каждой из пяти областей концепции T.I.G.E.R.
Shared Technology (Общие технологии): компания Huawei и ее стратегический партнер Sitronics Group, который является частью АФК "Система", способствовали развитию местного производства серверных продуктов. Sitronics Group создали первый отечественный сервер на базе технологий Huawei, было произведено 3 модели серверов с ежемесячным объемом производства 1500 единиц.
Shared Industry (Общие отрасли): Huawei и Сбер совместно создали комплексное решение для "умного кампуса", которое опирается на платформу SberCloud.Advanced и местную экосистему IoT для достижения полной цифровой эксплуатации, значительно повышая эффективность офисной работы и управления.
Shared Growth (Общий рост): за последние три года компания Huawei совместно с различными партнерами открыла 97 ИКТ-академий и выдала более 15200 технических сертификатов, включая более 1500 сертификатов 5G, более 680 сертификатов IP с уровнем HCIE и более 4600 сертификатов IT для систем хранения и коммутаторов.
Shared Ecosystem (Общие экосистемы): работа по развитию экосистемы мобильных устройств Huawei HMS в России достигла успешных результатов: в экосистеме существует 3407 локальных приложений более чем с 14,4 млн пользователей в месяц; количество российских приложений в AppGallery превышает 668 000 - более чем с 200 миллионами скачиваний в год.
Shared Reliability (Общая надежность): используя операционную систему Harmony OS, российские приложения могут быстро выйти на рынок и начать коммерциализацию своего бизнеса. Например, голосовой помощник "Сбер Салют", встроенный в "умный" экран Huawei, или различные приложения, встроенные в "умные" часы, охватывающие функцию геолокации, музыку, социальные сети и электронные платежи.
Лаборатория 5G Incubator Lab, где мы тестируем новые бизнес-модели
С приближением процесса лицензирования 5G и строительства сетей пятого поколения, индустрия и операторы нуждаются в испытательном полигоне для 5G, который будет служить в качестве бизнес-инкубатора для тестирования будущих сценариев 5G для бизнеса и пользователей. Эта лаборатория предназначена для работы с операторами, партнерами по разработке приложений и отраслевой интеграции для внедрения инноваций, тестирования и проверки услуг 5G, а также изучения новых прибыльных моделей.
В конце своего выступления Дэниел Чжоу отметил: "Интеллектуальный мир уже близко, российское правительство идет в ногу с этими изменениями. Huawei, как один из ключевых игроков в сфере цифровизации, сталкивается с историческими возможностями и вызовами, и лучший способ вместе двигаться к лучшему будущему - это сотрудничество друг с другом!" Дэниел Чжоу подчеркнул: "Поодиночке мы можем сделать многое, вместе мы можем сделать еще больше!"
Когда-нибудь умные очки станут такой же повседневностью, как и умные часы сейчас, но пока очков на рынке не много, даже в виде концептуальных устройств. Анонсированные на днях TCL Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition выгодно отличаются от других подобных устройств одной важной особенностью - наличием цветного экрана. Ни в Ray-Ban Stories, созданных совместно с Facebook, ни в Razer Anzu такого нет. Цветной экран есть в HTC Vive Flow, но это все-таки VR-гарнитура, которая весьма отдаленно напоминает очки, сообщает портал IXBT.COM.
Между тем Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition действительно выглядят как совершенно обычные очки. Но внутри установлен экран даже не Mini, а Micro-LED. Есть также встроенный громкоговоритель, сенсорная панель управления и камера, причем в этой модели она находится на переносице, а не сбоку от линзы.
Интерфейс управления выглядит красиво и функционально. В видеоролике демонстрируются возможные сценарии повседневного использования очков – от просмотра видеороликов и чтения электронной корреспонденции до захвата изображения.
Увы, когда выйдут и сколько будут стоить Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition, пока не сообщается. Но TCL – очень большая компания, и ей вполне по силам наладить массовое производство такого устройства в ближайшем будущем.
Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получили обновление с новыми функциями
14.10.2021, 15:42 149377
АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - Компания Huawei Consumer Business Group выпустила новую версию прошивки для наушников FreeBuds 4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В обновлении ПО 1.9.1.218 решены проблемы с подключением, улучшено качество воспроизведения на низкой громкости, а также добавлена функция "Поиск наушников", которую можно использовать на любом смартфоне HUAWEI через приложение AI Life. После включения функции наушники начнут издавать звуковой сигнал, сообщили в компании.
В обновлении также добавлена функция повышения качества речи, которая сегментирует, сжимает и компенсирует звуки индивидуально под каждого пользователя для того, чтобы помочь людям с легкой и умеренной потерей слуха лучше слышать во время аудио- и видеообщения. Функция доступна только на Android устройствах.
FreeBuds 4 - это верх инженерной мысли в сфере воспроизведения звука на сегодняшний день. Обновление сделало наушники еще более совершенными. Этот продукт очень популярен в Казахстане, и мы рады представить новую версию прошивки, которая сделает опыт использования FreeBuds 4 еще более комфортным", - комментирует Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии.
Кроме того, в обновлении 1.9.1.218 появилась возможность настройки качества звука. Благодаря технологии обнаружения звуковых волн данная функция распознает форму слухового прохода за миллисекунды для персональной оптимизации звука в соответствии с различными типами человеческого уха и соответствующего AEM-EQ.
Чтобы обновить ПО до версии 1.9.1.218 на устройствах Android и iOS, необходимо подключить устройство по Bluetooth, запустить приложение AI Life и открыть зарядный чехол наушников. Далее в меню наушников выбрать раздел "Обновление" и выполнить проверку доступных обновлений. Используя вкладку "Настройки", можно также подключить автообновление, чтобы автоматически получать новейшие обновления ПО.
О HUAWEI Consumer Business Group: продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.
TECH4ALL: цифровые технологии для развития образования и охраны окружающей среды
30.09.2021, 17:05 152131
Компания Huawei призвала глобальных партнеров присоединиться к инициативе TECH4ALL по обеспечению цифровой доступности. Программа направлена на построение более инклюзивного и интеллектуального мира с фокусом на цифровых технологиях, внедрении приложений и цифровых навыках, а также на работе с глобальными партнерами по продвижению и расширению цифрового охвата для содействия достижению Целей Устойчивого Развития ООН.
Инициатива TECH4ALL компании Huawei сосредоточена на четырех областях:
Обеспечение равенства и качества образования
Бережное отношение к природе с помощью технологий
Обеспечение инклюзивности и доступности здравоохранения
Использование ИКТ для ускорения развития сельских районов
В настоящее время более 60 000 учителей и учеников пользуются преимуществами проектов TECH4ALL в более чем 200 школах по всему миру. Цифровые технологии были внедрены для повышения эффективности управления ресурсами и сохранения биоразнообразия в 22 природных заповедниках по всему миру. Смартфоны Huawei предоставляют 15 функций доступности, ими ежемесячно пользуются около 10 миллионов пользователей. Решение RuralStar компании Huawei предоставляет услуги мобильного интернета в более чем 60 странах и регионах, охватывая более 50 миллионов человек в отдаленных районах.
ЮНЕСКО и Huawei в июле 2020 года запустили совместный проект "Открытые школы", который реализуется в Эфиопии, Египте и Гане в течение трех лет", - отметила Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования. "Проект исследует будущие модели школьного образования, тем самым внося свой вклад в глобальную инициативу ЮНЕСКО по будущему образованию".
Чтобы построить более устойчивую к кризисам систему открытых школ, все страны должны рассмотреть три столпа новой инфраструктуры для системы обучения: технологии, цифровой контент и цифровые компетенции учителей и специалистов.
В рамках саммита Huawei TECH4ALL были озвучены ряд программ компании совместно с партнерами, среди которых:
Instant Network Schools - программа фонда Vodafone, направленная на предоставление высококачественного образования беженцам и представителям местного населения, с планами подключить 500 000 учащихся-беженцев и их сообщества к 2025 году. Компания Huawei является одним из партнеров по расширению возможностей подключения к сети для большего числа школ в Африке.
Мы верим, что каждый мальчик и каждая девочка должны иметь доступ к качественному образованию, независимо от того, где они находятся и какой национальности", - заявил Ойсин Уолтон, менеджер программы Vodafone Instant Network Schools.
DigiTrucks - это программа компании Close the Gap, представляющая экологичные мобильные аудитории на солнечных батареях, переоборудованные из морских контейнеров. Они оснащены переработанными ИКТ-устройствами и обеспечивают обучение молодых людей цифровым навыкам. Компания Huawei поддержала эту программу в Кении и Франции. В конце этого года Huawei и организация Close the Gap реализуют проект в Эфиопии.
Green Pepper - программа китайского Фонда социального предпринимательства YouChange для молодых учителей в сельских деревнях Китая, в рамках которой учителя проходят годовое онлайн-обучение, и на сегодняшний день программа охватила около 80 000 молодых сельских учителей и 17 000 школ.
Представляя экологический сектор, генеральный директор МСОП д-р Гретель Агилар затронула ряд экологических проблем, отметив, что технологии могут быть использованы для смягчения растущего воздействия человечества на планету. "Цифровые технологии могут стать важной частью решения и помочь нам решить глобальные проблемы, если их правильно и разумно использовать".
Мы должны дать возможность большему числу людей использовать технологии для охраны природы, именно на это направленна инициатива Tech4Nature", - сказал Джеймс Хардкасл, заместитель директора Программы по охраняемым территориям МСОП.
Tech4Nature - проект в партнерстве МСОП и Huawei, целью которого является разработка сценарных технологий для сохранения природных экосистем на 300 охраняемых территориях к 2023 году. В настоящее время проект реализуется в Таиланде, Испании, Маврикии, Швейцарии и Китае. Проект на Маврикии направлен на защиту и восстановление быстро исчезающего кораллового рифа африканского островного государства с помощью видеомониторинга в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта, который может быть передан экспертам, как местным, так и международным.
Nature Guardian - система, которая использует акустические технологии для мониторинга исчезающих видов и предупреждения егерей об угрозах, таких как незаконная вырубка леса и выстрелы. Платформа Guardian, поддерживаемая облаком Huawei, обеспечивает спасательный круг для Дарвиновской лисицы, находящейся под угрозой исчезновения, которых, как считается, осталось менее 1000.
Умные и сетевые технологии мониторинга являются важнейшим инструментом охраны природы. Например, в Англии были внедрены акустические решения для защиты все более редкой рыжей белки, которой угрожает вторгшиеся и гораздо более распространенные серые белки. В Китае акустический мониторинг внедрен для отслеживания и удвоения популяции находящегося под угрозой исчезновения хайнаньского гиббона.
Партнерские отношения - это топливо, которое обеспечивает прогресс в областях TECH4ALL, касающихся окружающей среды и образования, а также в двух других областях инициативы - здравоохранении и развитии.
Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - идите вместе", - сказал Тао Цзинвэнь, спикер компании Huawei. "Мы верим, что еще больше партнеров будут работать с нами для продвижения плана действий TECH4ALL в будущем. Присоединяйтесь к нам ради более инклюзивного, интеллектуального мира, в котором никто не останется позади".
Управление бизнесом посредством современных технологий давно перестало быть просто модным IT-инструментом
16.09.2021, 08:58 116572
Как организации используют беспроводные и проводные сети, алгоритмы искусственного интеллекта и новые решения
С ростом цифровой и информационной нагрузки, управлять множеством подсистем становится сложнее. С целью предоставить возможность организациям развертывать интеллектуальные сети с неограниченными возможностями, компании создают решения, которые дают возможность полного контроля и управления кампусными сетями.
Кампусные сети изначально приобрели широкую популярность в образовательных учреждениях для обеспечения доступа к сети Интернет как внутри одного кампуса, так и между несколькими зданиями или на открытом воздухе. К примеру, подобное решение работает в школах Китая, Испании и других стран. Помимо этого, кампусы получают активное применение в общественных местах: аэропортах и торговых центрах, а также сетях, предполагающих использование интернета большим количеством пользователей. Однако передача данных - не единственная задача кампусных сетей, в зависимости от сферы применения они выполняют целый спектр функций.
Андрей Проскурин, менеджер по IP-решениям компании Huawei Technologies Казахстан рассказал, как работают кампусные сети. "NCE-Campus объединяет в себе работу проводных и беспроводных сетей, в первую очередь - Wi-Fi передачу данных. Как квинтэссенция всей сети, это решение помогает управлять всем оборудованием, которое входит в Campus, и непосредственно решать проблемы взаимодействия пользователей и самого оборудования".
По его словам, Huawei NCE-Campus представляет собой комплексное решение, позволяющее управлять всей развернутой сетевой инфраструктурой посредством единого программного обеспечения, а также легко дополнять систему новыми устройствами, их связками и сценариями - то есть, превращать изначально "разрозненные, независимые друг от друга данные" в "умные".
В качестве примера можно назвать т. н. "умные офисы", где комплекс Wi-Fi 6 и коммутаторов с помощью NCE-Campus позволяет обеспечивать функции управления, контроля, анализа больших данных, а также алгоритмы искусственного интеллекта", - пояснил эксперт.
Благодаря кампусу можно точечно определять, в результате чего и где именно происходят накладки в сети, почему пользователи сталкиваются с проблемами доступа, что в свою очередь влияет на эффективность работы как отдельных сотрудников, так и целой организации.
Андрей Проскурин подчеркивает, что кампус включает в себя полный контроль над сетью не только со стороны людей. Он показывает, как используются ресурсы сети, благодаря искусственному интеллекту распознает, в какие сектора необходимо перенаправить трафик, спрогнозировать места, где возможны пиковые всплески трафика, поломка оборудования или перегрузка. Вместе с этим NCE-Campus может предлагать варианты для решения определенных проблем.
Главной особенностью является то, что для качественного анализа система не требует длительного накопления данных, поскольку в нее уже встроены библиотеки ИИ, которые позволяют распознавать основную часть проблем сети и снизить скорость реагирования и исправления неисправностей до нескольких секунд.
Прежде всего NCE-Campus - это решение, которое распространяется на малый и средний бизнес, но при этом применять его можно довольно широко", - говорит Андрей Проскурин.
В Казахстане первый проект с использованием возможностей NCE-Campus был реализован в прошлом году в банках и университетах. По словам специалиста, это решение подойдет многим предприятиям, использующим большое количество приложений, а также для тех сфер, где пользователи не имеют глубоких знаний о сетевых технологиях.
О компании Huawei
Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.
Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.
Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.