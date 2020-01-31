Усть-Каменогорск. 30 января. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске произошел пожар на заводе по производству подсолнечного масла, передает Kazakhstan Today.





"30 января, в 11.07, на пульт 101 Усть-Каменогорска поступило сообщение о пожаре на заводе по производству подсолнечного масла АО "МАЙ" по улице Степная. К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 11.15 в сырьевом цехе происходило горение транспортерной ленты и семян подсолнуха", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.





В настоящее время пожарные принимают необходимые меры в ликвидации пожара.

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