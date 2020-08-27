Машина скорой помощи въехала в опору моста в Нур-Султане

Как рассказали в столичном департаменте полиции, инцидент произошел в 08.29 в среду, 26 августа. 44-летний водитель, управляя автомашиной скорой помощи Huyndai со включенными проблесковыми маячками, двигался по альтернативной дороге на вызов по улице Кунаева со стороны проспекта Кабанбай батыра, в сторону проспекта Туран. Напротив дома №1 он допустил наезд на опору пешеходного моста.
В результате аварии никто не пострадал.
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