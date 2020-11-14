В Алматы из-за подозрительной сумки перекрыли движение транспорта

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы на пересечении проспекта Гагарина и улицы Жандосова на некоторое время перекрыли движение, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, в перекрытом районе была найдена подозрительная сумка.
В рамках первичного реагирования к месту подтянулись представители всех экстренных служб, были проведены проверочные мероприятия", - сообщили в ведомстве.
В 17.55 был объявлен отбой, так как никакой опасности сумка не представляла. Сообщивших о подозрительном предмете горожан поблагодарили за бдительность.
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