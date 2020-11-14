Система Orphus

В Алматы из-за подозрительной сумки перекрыли движение транспорта

13.11.2020 5482
Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы на пересечении проспекта Гагарина и улицы Жандосова на некоторое время перекрыли движение, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, в перекрытом районе была найдена подозрительная сумка.
 

В рамках первичного реагирования к месту подтянулись представители всех экстренных служб, были проведены проверочные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

 
В 17.55 был объявлен отбой, так как никакой опасности сумка не представляла. Сообщивших о подозрительном предмете горожан поблагодарили за бдительность.
 
11 августа в Алматы дворник "заминировал" полицейское управление.
 
6 октября в Уральске обнаружили три противотанковые мины.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая