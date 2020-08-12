В Алматы дворник "заминировал" полицейское управление

Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - Неизвестный позвонил на пульт 102 в 20.31 и сообщил, что управление полиции Бостандыкского района заминировано, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , саперы организовали проверочные мероприятия. Информация не подтвердилась.

Параллельно сотрудники оперподразделений проводили оперативно-розыскные мероприятия. В итоге был установлен и задержан звонивший. Им оказался 30-летний гражданин М., работающий дворником. Он находился на своем рабочем месте и распивал спиртные напитки со знакомыми. Мужчина из хулиганских побуждений позвонил в полицию и сообщил о заложенном взрывном устройстве", - рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК. Подозреваемый задержан.

8 августа в Алматы хулиган открыл стрельбу в ответ на замечание.

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