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В Алматы дворник "заминировал" полицейское управление

11.08.2020, 18:50 7966
В Алматы дворник "заминировал" полицейское управление
Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - Неизвестный позвонил на пульт 102 в 20.31 и сообщил, что управление полиции Бостандыкского района заминировано, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, саперы организовали проверочные мероприятия. Информация не подтвердилась. 
 

Параллельно сотрудники оперподразделений проводили оперативно-розыскные мероприятия. В итоге был установлен и задержан звонивший. Им оказался 30-летний гражданин М., работающий дворником. Он находился на своем рабочем месте и распивал спиртные напитки со знакомыми. Мужчина из хулиганских побуждений позвонил в полицию и сообщил о заложенном взрывном устройстве", - рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК. Подозреваемый задержан.
 
8 августа в Алматы хулиган открыл стрельбу в ответ на замечание.
 

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