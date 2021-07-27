Житель Нур-Султана погиб, трое детей пострадали в аварии на трассе в Акмолинской области

Фото: ДП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 26 ИЮЛЯ - В Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого погиб 38-летний житель Нур-Султана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, авария произошла 24 июля на 1241-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы, возле села имени Алтынсарина.

38-летний водитель автомашины марки "Lada Priora", не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки "Lexus" под управлением 39-летнего жителя села Талапкер. В результате ДТП водитель автомашины марки "Lada Priora" от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Назначена экспертиза. Ведется следствие. Пассажиры автомашины "Lada Priora" - 31-летняя жительница столицы и трое детей в возрасте 8, 12 и 17 лет доставлены в больницы Нур-Султана с различными травмами. Еще трое детей после осмотра врача отпущены домой", - добавили в ведомстве.

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