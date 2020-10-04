Один человек погиб и 14 человек пострадали в ДТП с автобусом под Жезказганом

ДТП произошло после выезда легкового автомобиля на встречную полосу, где он столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом. После мощного удара автомобиль вспыхнул, сообщает "Первый канал Евразия".
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. В салоне автобуса находились 15 пассажиров, 14 из них доставили в больницу. Один из пассажиров с тяжелыми переломами находится в реанимации.
В полиции начали расследование, назначены экспертизы.
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