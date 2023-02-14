Более 2 тысяч человек эвакуировали из двух павлодарских школ

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Анкара. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Кахраманмараше на юго-востоке Турции найдено тело казахстанки Жанар Жаксыбековой. Погибшую опознали родственники, сообщает - В турецком городе Кахраманмараше на юго-востоке Турции найдено тело казахстанки Жанар Жаксыбековой. Погибшую опознали родственники, сообщает Министерство иностранных дел республики.





10 февраля в городе в ходе спасательно-поисковых работ было найдено тело женщины, предположительно, гражданки Казахстана. Прибывшие из Алматы родственники опознали ее как гражданку Республики Казахстан ", - говорится в сообщении Минздрава.





Тело погибшей транспортировали из Кахраманмараша в Талдыкорган.





Все расходы по транспортировке взяло на себя государство. Вместе с тем была достигнута договоренность с турецкой авиакомпанией Pegasus о предоставлении 90-процентной скидки для сопровождающих родственников погибшей гражданки РК", - добавили в МИД.





Ранее сообщалось, что в Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова. Еще одну казахстанку - Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами. У нее сломана рука.





В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.





Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины.





Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.





По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.





По поручению президента Токаева Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. В Сирию Казахстан направил 50 тонн гуманитарной помощи.





Дополнено, 13.02.2023, 15.34





Число жертв землетрясений превысило 31 тысячу человек, сообщает rbc.ru со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции.





Ущерб от землетрясений для экономики Турции может составить около 84 млрд долларов или около 10% ВВП, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.



