В Алматинской области в результате ДТП погибли 5 человек

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КОНАЕВ. 8 АВГУСТА - В Алматинской области на автодороге Алматы - Кокпек - Коктал произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 5 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента полиции Алматинской области, авария произошла 6 августа около 20.40.
22-летний водитель автомашины "Ауди", следуя по автодороге Алматы - Кокпек - Коктал в восточном направлении, на 181-м километре, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с транспортным средством "Рено", - сообщили в департаменте.
В результате ДТП от полученных травм скончались 5 человек. Трое несовершеннолетних с различными травмами были госпитализированы в больницу села Шелек.
По данному факту в Енбекшиказахском РУП зарегистрировано уголовное производство по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены все необходимые экспертизы", - добавили в полиции.
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