В СКО заблудилась 91-летняя пенсионерка

Петропавловск. 18 ноября. Kazakhstan Today - В ночь на 18 ноября во время несения службы в райцентре Булаево района Магжана Жумабаева автопатруль получил сообщение о том, что в один из домов глубокой ночью стучит женщина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, полицейские около 04.00 выехали по адресу. В доме находилась замерзшая на морозе пенсионерка в домашнем халате и тапочках на босу ногу. Что с ней произошло, женщина пояснить не могла. Также она не смогла назвать ни адреса, ни фамилии родственников. Только повторяла, что потерялась и называла разные фамилии и имена.

По одной из них дежурная часть районного отдела полиции помогла установить адрес. Когда пенсионерку привезли домой, спящие родственники и не знали, что она ночью в халате вышла из дома и заблудилась. Такого никогда ранее не случалось.

Напомним, похожий случай произошел 17 ноября. В Талдыкоргане заблудилась 83-летняя бабушка.

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