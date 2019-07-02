В Шымкенте врач за смерть пациента отделался условным сроком

Шымкент. 1 июля. Kazakhstan Today - В Аль-Фарабийском районном суде города Шымкента вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего врача-хирурга медицинской клиники "Дау-Мед" за ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, передает Kazakhstan Today.

По информации портала Otyrar.kz , в ходе главного судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся, рассказал об обстоятельствах дела, попросил прощения у представителя потерпевшей стороны и указал на возмещение морального вреда родственникам потерпевшего. В связи с этим представитель потерпевшей стороны в суде попросила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что "25 сентября 2018 года в дежурную часть Аль-Фарабийского УВД ДВД Шымкента поступило сообщение о том, что в одной из частных клиник скончался житель города".

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибший является сотрудником ДВД Шымкента.

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