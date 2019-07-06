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КГА приостановил деятельность авиакомпании, пытавшейся скрыть авиаинцидент (ВИДЕО)

05.07.2019, 09:32 8965
КГА приостановил деятельность авиакомпании, пытавшейся скрыть авиаинцидент (ВИДЕО)
Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации приостановил деятельность авиакомпании, пытавшейся скрыть авиаинцидент, передает Kazakhstan Today.
 

Как стало известно, 2 июля 2019 года самолет Ан-2 с регистрационным номером UP-А0199, принадлежащий ТОО "Авиакомпания "Дельта Юг", при выполнении авиационно-химических работ в селе Шаган Кызылординской области после посадки совершил капотирование (с опрокидыванием на носовую часть самолета). Самолет повреждений не имеет, экипаж и пострадавших на земле нет", - сообщили в Комитете.

 
По информации ведомства, за сокрытие авиационного события до выяснения обстоятельств и проведения расследования КГА приостановил действие свидетельства на выполнение авиационных работ № KAZ-02/039 от 3 марта 2017 года, выданное ТОО "Авиакомпания "Дельта Юг". 

 

Кроме того, отстранены от выполнения полетов командир Абдувалиев А.Т. и второй пилот Елеузизов А.Д., управлявшие самолетом Ан-2.
 
Напомним, в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы. 
 
В Караганде при выполнении тренировочного полета и заходе на посадку потерпел крушение легкомоторный самолет. Оба члена экипажа погибли.
 

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