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Кокшетау. 20 июня. Kazakhstan Today - По факту крушения АН-2 в Акмолинской области начато досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.

По факту крушения самолета АН-2, выполнявшего химическую обработку сельскохозяйственных полей Акмолинской области, начато досудебное расследование по статье 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта)", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции на транспорте. Ход расследования авиапроисшествия находится на контроле Главной транспортной прокуратуры.

Напомним, сегодня утром в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2 . В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы.

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