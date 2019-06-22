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По факту крушения АН-2 в Акмолинской области начато досудебное расследование

20.06.2019, 14:02 8074
По факту крушения АН-2 в Акмолинской области начато досудебное расследование
Фото: https://www.bbc.com
Кокшетау. 20 июня. Kazakhstan Today - По факту крушения АН-2 в Акмолинской области начато досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.
 

По факту крушения самолета АН-2, выполнявшего химическую обработку сельскохозяйственных полей Акмолинской области, начато досудебное расследование по статье 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта)", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

 
По информации ведомства, создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции на транспорте. Ход расследования авиапроисшествия находится на контроле Главной транспортной прокуратуры.
 
Напомним, сегодня утром в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы. 
 
Для расследования причин авиапроисшествия создана комиссия.
 

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