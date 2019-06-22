Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Для расследования причин падения самолета АН-2 в Акмолинской области создана комиссия, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает Kazakhstan Today.

Причины происшествия выясняются. Создана комиссия, будет проведено расследование", - отметили в ведомстве.

По данным МИИР РК, авиапроисшествие случилось сегодня около 09.00 в Целиноградском районе Акмолинской области: потерпел крушение самолет спецприменения АН-2, который использовался для авиахимических работ. В результате погиб командир воздушного судна, второй пилот и техник доставлены в лечебные учреждения.

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