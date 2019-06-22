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В Акмолинской области упал самолет АН-2, один человек погиб

20.06.2019, 11:48 8371
В Акмолинской области упал самолет АН-2, один человек погиб
Фото: thinkstock
Кокшетау. 20 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области упал самолет АН-2, один человек погиб, передает Kazakhstan Today.
 

20 июня, примерно в 10.00, в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы. Причина падения устанавливается", - сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

 

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