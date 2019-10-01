В Атырау автобус столкнулся с грузовиком (ФОТО)

Атырау. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Атырау пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате происшествия пострадали несколько человек, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 11.00, в микрорайоне Жеруйык столкнулись пассажирский автобус и грузовик ЗИЛ-131. Автобус следовал маршруту №22 - микрорайоны Нурсая, Самал - рынок "Дина", пишет "Ак Жайык"

Точное количество пострадавших пока неизвестно. По предварительным данным полиции, после ДТП за медицинской помощью обратились 8 взрослых и четверо детей.

Департаментом полиции выясняются обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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