В Западном Казахстане в реке водолазы нашли тело второго пропавшего ребенка

Уральск. 25 октября. Kazakhstan Today - В Комитете по ЧС МВД РК сообщили о гибели еще одного мальчика, пропавшего вчера в поселке Жанама Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

"В 12.00 водолазами оперативно-спасательного отряда в русле реки Урал найдено тело мальчика 2014 года рождения (в одежде)", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По новой информации, в 16.50 из русла реки Урал водолазы извлекли тело второго ребенка.

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