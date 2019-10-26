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В Западном Казахстане в реке водолазы нашли тело второго пропавшего ребенка

25.10.2019, 18:58 10504
В Западном Казахстане в реке водолазы нашли тело второго пропавшего ребенка
Уральск. 25 октября. Kazakhstan Today - В Комитете по ЧС МВД РК сообщили о гибели еще одного мальчика, пропавшего вчера в поселке Жанама Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, двое детей, 2014 и 2017 годов рождения, пропали в поселке Жанама Западно-Казахстанской области 24 октября, примерно в 16.00. Дети играли возле дома, после чего исчезли. 
 
"В 12.00 водолазами оперативно-спасательного отряда в русле реки Урал найдено тело мальчика 2014 года рождения (в одежде)", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов. 
 
По новой информации, в 16.50 из русла реки Урал водолазы извлекли тело второго ребенка.
 

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