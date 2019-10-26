Уральск. 25 октября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области разыскивают двух малолетних детей, передает Kazakhstan Today.

"24 октября, в 21.00, поступило сообщение о пропаже двух детей, 2014 и 2017 годов рождения, в поселке Жанама Акжаикского района Западно-Казахстанской области. В 16.00 дети играли возле дома и пропали", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

После поступления информации организованы поисковые мероприятия, задействованы спасатели, полиция и местные жители. Из Уральска на поиски направлены спасатели и кинологический расчет. Проводится обход территории поселка Жанама и близлежащих населенных пунктов. Кроме того, ведется осмотр лесных массивов в данном районе.

В настоящее время в поисковых работах всего задействованы более 30 человек и 2 единиц техники спасателей, полиции, также порядка 200 человек местных жителей и жителей из близлежащих населенных пунктов.

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