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Тело пропавшего в Западном Казахстане пятилетнего ребенка найдено в реке

25.10.2019, 12:36 17821
Тело пропавшего в Западном Казахстане пятилетнего ребенка найдено в реке
Уральск. 25 октября. Kazakhstan Today - Тело одного из пропавших в Западном Казахстане детей найдено в реке, передает Kazakhstan Today.
 

В 12.00 водолазами оперативно-спасательного отряда в русле реки Урал найдено тело мальчика 2014 года рождения (в одежде). Поиски второго ребенка продолжаются", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

 
Напомним, двое детей 2014 и 2017 годов рождения пропали в поселке Жанама Западно-Казахстанской области 24 октября, примерно в 16.00. Дети играли возле дома, после чего исчезли. 
 

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