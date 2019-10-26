Тело пропавшего в Западном Казахстане пятилетнего ребенка найдено в реке

Уральск. 25 октября. Kazakhstan Today - Тело одного из пропавших в Западном Казахстане детей найдено в реке, передает Kazakhstan Today.

В 12.00 водолазами оперативно-спасательного отряда в русле реки Урал найдено тело мальчика 2014 года рождения (в одежде). Поиски второго ребенка продолжаются", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

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