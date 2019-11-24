Автомобиль столкнулся с локомотивом грузового поезда в Акмолинской области

Кокшетау. 23 ноября. Kazakhstan Today - 22 ноября в Шортандинском районе Акмолинской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автомашины с локомотивом грузового поезда, передает Kazakhstan Today.
Установлено, что водитель автомашины марки "Ауди-80", находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, во время закрытого железнодорожного переезда проигнорировал запрещающие звуковые сигналы и закрытый шлагбаум и въехал в проезжающий грузовой поезд. Помимо водителя, в салоне автомашины находились двое пассажиров. С различными травмами в лечебное учреждение госпитализирована 67-летняя женщина. Ушибы также получил сам автовладелец, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
В ведомстве отметили, что за данное ДТП 35-летнему водителю грозит лишение права управлять транспортным средством на пять лет.
Напомним, 15 сентября на переезде станции Шамалган в Алматинской области произошло столкновение поезда сообщением Алматы 1 - Костанай с пассажирским автобусом. Один человек погиб, трое пострадали. Спустя две недели в Актюбинской области на окраине города Шалкара товарный поезд протаранил УАЗ. Его 82-летний водитель погиб.
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