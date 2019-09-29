На железнодорожном переезде в Актюбинской области поезд протаранил автомобиль

Актобе. 28 сентября. Kazakhstan Today - Очередная трагедия произошла на железнодорожном переезде в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

В Актюбинской области на окраине города Шалкара товарный поезд протаранил УАЗ. Его 82-летний водитель погиб, сообщает телеканал КТК

Состав следовал по маршруту Жезказган - Бейнеу. По предварительным данным, светофор на переезде, где произошла трагедия, работал исправно, но 82-летний водитель выехал на запрещающий сигнал и не успел проскочить. В машине мужчина находился один. От полученных травм он скончался на месте. В груду металла превратился и его УАЗ. Полицейские начали расследование.





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