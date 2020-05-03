Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - Дорогу повредило в результате сошедшего в Алматы оползня, передает Kazakhstan Today.

30 апреля, в двенадцатом часу, в результате выпадения сильных осадков в Медеуском районе, по улице Алмалыкская, 40, произошел размыв участка полотна дороги. Незамедлительно на место происшествия прибыли начальник отдела по ЧС Медеуского района, сотрудники акимата", - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

По информации ведомства, на асфальте образовалась трещина длиной 12-16 метров и шириной около 5 сантиметров.

Для ограничения доступа машин и пешеходов были огорожены опасные места, выставлены блокпосты из числа сотрудников департамента полиции. Дальнейшее решение будет принято акиматом Медеуского района.

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