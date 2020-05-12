В Туркестанской области началось строительство микрорайона для пострадавших от затопления сельчан

Туркестан. 10 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министры Казахстана Аскар Мамин и Узбекистана Абдулла Арипов дали старт строительству нового микрорайона в поселке Мырзакент Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, главы правительств осмотрели подтопленные территории Махтааральского района, а также посетили села Нурлыжол, Оргебас и Фирдоуси Жанажольского сельского округа, где ведутся работы по ликвидации последствий наводнения. В работах задействовано свыше 1300 человек и 220 единиц техники, в том числе более 200 специалистов и около 100 пожарных машин, экскаваторов, тракторов, водонасосов и других технических средств из Узбекистана.

В административном центре Махтааральского района - поселке Мырзакент - главы правительств ознакомились с планом строительства нового микрорайона, провели встречу с местными жителями и приняли участие в церемонии закладки фундамента первых жилых домов.

Всего в поселке Мырзакент планируется строительство индивидуальных жилых домов, школы, детского сада и фельдшерских пунктов для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения. Строительные работы будут проводиться совместно специалистами РК и РУ", - уточнили в пресс-службе.

Также Мамин и Арипов проинспектировали ход работ по восстановлению разрушенных домов в селе Фирдоуси и провели встречу с местными жителями.

Как сообщалось ранее, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Узбекистане и большого притока воды произошло затопление ряда сел на территории Махтааральского района в Казахстане. Пострадали 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.

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