В Туркестанской области началось строительство микрорайона для пострадавших от затопления сельчан

По информации пресс-службы премьер-министра РК, главы правительств осмотрели подтопленные территории Махтааральского района, а также посетили села Нурлыжол, Оргебас и Фирдоуси Жанажольского сельского округа, где ведутся работы по ликвидации последствий наводнения. В работах задействовано свыше 1300 человек и 220 единиц техники, в том числе более 200 специалистов и около 100 пожарных машин, экскаваторов, тракторов, водонасосов и других технических средств из Узбекистана.
В административном центре Махтааральского района - поселке Мырзакент - главы правительств ознакомились с планом строительства нового микрорайона, провели встречу с местными жителями и приняли участие в церемонии закладки фундамента первых жилых домов.
Всего в поселке Мырзакент планируется строительство индивидуальных жилых домов, школы, детского сада и фельдшерских пунктов для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения. Строительные работы будут проводиться совместно специалистами РК и РУ", - уточнили в пресс-службе.
Также Мамин и Арипов проинспектировали ход работ по восстановлению разрушенных домов в селе Фирдоуси и провели встречу с местными жителями.
Премьер-министр РК отметил, что по поручению главы государства пострадавшие от подтопления жители Махтааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый из них получит 100 тыс. тенге из республиканского бюджета. При этом спонсорскую помощь пострадавшим также оказывают представители деловых кругов.
Как сообщалось ранее, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Узбекистане и большого притока воды произошло затопление ряда сел на территории Махтааральского района в Казахстане. Пострадали 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.
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