Пять человек погибли при столкновении машин на трассе Актобе - Астрахань

По предварительной версии, 24-летний водитель автомашины "Тойота-Ипсун" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Лада-Ларгус" под управлением 46-летнего водителя.
В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир автомашины "Лада-Ларгус", еще 5 человек доставлены в ЦРБ города Алга, где от полученных травм скончались трое. По факту ДТП начато досудебное расследование", - сообщает департамент полиции Актюбинской области.
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