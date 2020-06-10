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Пять человек погибли при столкновении машин на трассе Актобе - Астрахань

09.06.2020, 17:12 11179
Актобе. 9 июня. Kazakhstan Today - Сегодня днем на трассе Актобе - Астрахань, в трех километрах от поселка Бестамак, произошло ДТП со смертельным исходом, передает Kazakhstan Today.
 
По предварительной версии, 24-летний водитель автомашины "Тойота-Ипсун" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Лада-Ларгус" под управлением 46-летнего водителя. 
 

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир автомашины "Лада-Ларгус", еще 5 человек доставлены в ЦРБ города Алга, где от полученных травм скончались трое. По факту ДТП начато досудебное расследование", - сообщает департамент полиции Актюбинской области.

 

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