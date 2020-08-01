В Актау сгорел автомобиль

Актау. 31 июля. Kazakhstan Today - Машина сгорела полностью. При пожаре никто не пострадал, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", информация о том, что на дороге в 34-м микрорайоне горит автомобиль Kia Sorento, поступила на пост дежурного противопожарной службы Актау 31 июля, в 15.12.

Ликвидировать пожар удалось в 15.30. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не установлены.

20 июля в Алматинской области взорвался газовоз. 5 июня автоцистерна сгорела в Атырау. 4 июня в Алматы сгорел пассажирский автобус.

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