В Шымкенте полицейские нашли пропавшую женщину с ребенком

Шымкент. 10 августа. Kazakhstan Today - 5 августа в управление полиции Абайского района департамента полиции Шымкента поступило сообщение от жительницы города о том, что 4 августа ее невестка вышла из дома с годовалым ребенком и не вернулась, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение пропавшей женщины. Она с ребенком находилась в доме у своей подруги.

4 августа алматинские полицейские нашли пропавшую 5-летнюю девочку.

3 августа в Уральске соседи предотвратили похищение ребенка.

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