Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Актобе

Актобе. 14 августа. Kazakhstan Today - Актюбинские полицейские спасли девушку от попытки суицида, передает Kazakhstan Today.

Утром в 07.22 сотрудники патрульно-постовой службы Актобе спасли 22-летнюю девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста в 11-м микрорайоне.

Полицейские Максат Махин и Нурбек Кенжеханов возвращались с очередного вызова, когда им поступило по рации сообщение о девушке европейской национальности, которая пытается спрыгнуть с моста между 11-м микрорайоном и районом Курмыш. Прибыв на место, стражи порядка оценили ситуацию и увидели возле перил моста девушку. Проведя переговоры, они схватили ее и вызволили на безопасное место, затем доставили в ГОП №2.

Как оказалось, девушка решилась на суицид после семейного скандала.

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