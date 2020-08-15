Система Orphus

Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Актобе

14.08.2020, 20:52 3943
Актобе. 14 августа. Kazakhstan Today - Актюбинские полицейские спасли девушку от попытки суицида, передает Kazakhstan Today.
 
Утром в 07.22 сотрудники патрульно-постовой службы Актобе спасли 22-летнюю девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста в 11-м микрорайоне. 
 
Полицейские Максат Махин и Нурбек Кенжеханов возвращались с очередного вызова, когда им поступило по рации сообщение о девушке европейской национальности, которая пытается спрыгнуть с моста между 11-м микрорайоном и районом Курмыш. Прибыв на место, стражи порядка оценили ситуацию и увидели возле перил моста девушку. Проведя переговоры, они схватили ее и вызволили на безопасное место, затем доставили в ГОП №2. 
 
Как оказалось, девушка решилась на суицид после семейного скандала.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая