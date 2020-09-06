В Алматы боец СОБРа спас тонущего в реке Есентай подростка

Алматы. 5 сентября. Kazakhstan Today - Боец СОБРа из пешего патруля спас тонущего в реке Есентай 14-летнего мальчика, передает Kazakhstan Today.

Несовершеннолетнего спасли накануне в половине девятого вечера в Алмалинском районе Алматы, сообщает Polisia.kz

14-летний Роман вместе с друзьями находился на набережной вдоль речки Есентай. Мальчик пытался перейти по парапету на другой берег, но, к сожалению, оступился и упал в воду. В этот момент на данном участке нес службу по охране правопорядка пеший наряд в составе инспектора специального отряда быстрого реагирования Аскара Тортая и участкового инспектора Руслана Калиева. Увидев тонущего ребенка, старший лейтенант Тортай сразу же прыгнул в воду и вытащил Романа", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Также он отметил, что с мальчиком сейчас все в порядке и он передан родителям.

Большое спасибо сотрудникам полиции, что они помогли. Они как раз вовремя оказались рядом в эту минуту. С ребенком все в порядке", - сказала мама Романа.

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