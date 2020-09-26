В Акмолинской области мужчина скончался, не дождавшись скорой помощи

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Житель Акмолинской области сутки ждал приезда скорой помощи, но так и умер, не получив помощь врачей, передает Kazakhstan Today.

Трагедия случилась в отдаленном селе Баймырза. Его жители, а это в основном пенсионеры, говорят, что ближайшая больница от них в 70 километрах. В населенном пункте нет воды, связи и даже магазинов. Продукты и лекарства привозят родные. Но острее всего ощущается отсутствие медицинской помощи, сообщает телеканал "Астана".

Врача нет, амбулатории нет, некому оказать медицинскую помощь. Вызывали скорую. 70 километров от нашего поселка. Скорая пришла только на следующий день, когда мой одноклассник уже умер. Есть медсестра, но она оказывает только свою помощь. Но как может, а так как там лекарств, аптеки, ничего нет, вот так выживают", - сказала жительница поселка Шарбан Ахметова.

Ситуацию прокомментировал главный врач районной больницы Сайлаубек Айтмагамбетов.

Дело в том, что в данном селе есть медпункт. Он полностью оснащен всем необходимым для оказания первой помощи. А скорая помощь находится в райцентре. Недалеко от поселка Баймырза находится врачебная амбулатория. В 18 километрах. Если вызов поступает в скорую помощь, они передают вызов во врачебную амбулаторию, они оттуда сразу же выезжают в данное село", - сказал он.

Между тем, по словам Сайлаубека Айтмагамбетова, случая смерти человека не было.

По данному случаю, не было такого. Я не припомню, чтобы человек умер. Нет. Не было такого. В данном селе один фельдшер, который обслуживает население. А еще из районной поликлиники выезжает бригада врачей, в месяц один раз. Но из-за карантина сейчас выездов не было. Там всего 390 человек населения. В данном селе сделать врачебную амбулаторию невозможно. А ближайшая амбулатория врачебная находится в 18 километрах", - сказал он.

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