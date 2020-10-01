В Мангистауской области пострадавшая в ДТП скончалась до приезда скорой

Актау. 30 сентября. Kazakhstan Today - Авария произошла ночью 30 сентября примерно в 20 километрах от поселка Сайотёс. Автомобиль столкнулся с лошадью. Животное погибло на месте. Жеребенка на капоте провезли несколько метров, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада " со ссылкой на очевидцев, за рулем машины был 45-летний мужчина. Рядом на пассажирском сиденье находилась его супруга. На нее упало лобовое стекло.

Я позвонил в скорую, диспетчер сказала, что машина выехала, но мы прождали ее больше двух часов, а она так и не приехала. Я предлагал диспетчеру отвезти женщину, но нам сказали не трогать ее. В результате пострадавшая, не дождавшись врачей, скончалась на месте. Ее мужу тоже нужна была помощь, у него был сломан нос, проблема со спиной. В итоге я звонил еще в полицию. Они приехали быстрей и увезли с собой мужчину", - рассказал очевидец.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что этот вызов обслуживала Мангистауская районная центральная больница.

До приезда медиков женщина уже не дышала, так как полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен сначала в районную больницу, далее его перевели в Мангистаускую областную больницу. Что касается длительного времени ожидания машины, в это же время бригада медиков оказывала помощь группе молодых людей, пострадавших в массовом ДТП", - отметили в ведомстве.

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