Четыре человека пострадали при опрокидывании скорой помощи в Актау

ДТП произошло сегодня после полудня напротив Центра крови в Актау. Вызов на пульт дежурного 102 поступил в 13.05. На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции управления полиции Актау "Сункар-8", сообщает Lada.kz.
На месте установлено, что столкнулись автомобиль Audi и машина Скорой медицинской службы.
По данному факту работают дознаватели", - проинформировал начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.
В результате аварии пострадали четыре человека. Двое из них отпущены домой, остальные находятся в Мангистауской областной больнице.
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