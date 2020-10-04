Четыре человека пострадали при опрокидывании скорой помощи в Актау

Актау. 3 октября. Kazakhstan Today - В Актау опрокинулась машина скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло сегодня после полудня напротив Центра крови в Актау. Вызов на пульт дежурного 102 поступил в 13.05. На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции управления полиции Актау "Сункар-8", сообщает Lada.kz

На месте установлено, что столкнулись автомобиль Audi и машина Скорой медицинской службы.

По данному факту работают дознаватели", - проинформировал начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.

В результате аварии пострадали четыре человека. Двое из них отпущены домой, остальные находятся в Мангистауской областной больнице.

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