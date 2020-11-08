Атырау. 7 ноября. Kazakhstan Today - Два десятка мертвых птиц обнаружили в Атырауском государственном природном резервате "Ак Жайык", передает Kazakhstan Today.

Тушки мертвых чаек и бакланов обнаружили в резервате, сообщает портал " Мой город ".

Как рассказал представитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалхаров, всего замечено в резервате одиннадцать мертвых туш баклана и пять тушек чаек.

Совместно с ветлабораторией отобрали материал мертвых птиц и с сопровождением отправили в Нур-Султан. Ждем результатов", - сообщил Мереке Шалхаров.

К вечеру 5 ноября стало известно еще о 4 мертвых бакланах. От комментариев - что за массовый мор птиц - пока в инспекции воздержались, но пообещали все рассказать по результатам столичных анализов.

Пока мониторим ситуацию", - подытожил Шалхаров.

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